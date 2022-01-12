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جبران باسيل: الكذب لن يحل مشكلة النظام في لبنان

جبران باسيل: الكذب لن يحل مشكلة النظام في لبنان

قال رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان، النائب جبران باسيل، إن الكذب لن يحل مشكلة النظام في لبنان، لافتا إلى أن على مجلس الوزراء أن يعمل يوميا لحل المشاكل... 12.01.2022, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك عقب لقاء باسيل بالرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا، اليوم الأربعاء.وأضاف أنه "لا يمكن أن يقوم البلد بدون اتفاق على كيفية حمايته ومن دون إصلاح نظامه السياسي، ولا يمكن أن تكفي الناس العيش في البلد باقتطاع أموالها".وأوضح أنه يجب أن تكون هناك طاولة حوار تمنع التصادم بين اللبنانيين وتبحث الحلول الكبيرة والاستراتيجية والوطنية.وأشار إلى أن الكذب لن يحل مشكلة النظام في لبنان، وذلك ردا على من يقول: اذا ربحنا الانتخابات بينزل الدولار! فهل يتبنى هو رفع الدولار؟، متسائلا: لماذا غش الناس؟.وتابع "ممنوع ترك البلد بهذه الحالة لأن الأمر مربح انتخابيا للبعض".وشدد على أنه "لا يمكن دوليا وأوروبيا ولبنانيا ألا يأخذ حاكم مصرف لبنان عقابه، لأن الأمور لم تعد تتعلق بحقوق طائفة أو مجموعة، بل باتت تعب وحياة شعب بكامله".وتابع "إذا أردنا إقالة حاكم مصرف لبنان نحتاج إلى ثلثي مجلس الوزراء وأن يقبل وزير المال بطرح الموضوع وأن يضع رئيس الحكومة الأمر على جدول الأعمال".وأردف قائلا "ويسألوننا لماذا لم نغير الحاكم بينما لسنا ممثلين بأي موقع من هذه المواقع الثلاثة".كما كشف باسيل أنه طرح على الرئيس عون مناقشة موضوع اللامركزية الادارية والمالية، من ضمن إصلاح النظام السياسي ككل انطلاقا من وثيقة الوفاق الوطني وذلك للانتقال إلى إلغاء الطائفية بالكامل، وليس إلغاء الطائفية السياسية فقط، وصولا إلى الدولة المدنية بكل مندرجاتها.

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