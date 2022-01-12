حاملة الصواريخ الاستراتيجية "تو-160إم" المجمعة حديثا تقوم بأول رحلة... صور

وقالت الشركة: "في 12 يناير/ كانون الثاني، قامت أول حاملة صواريخ استراتيجية من طراز تو-160إم المصنعة حديثًا بأول رحلة لها من مطار مصنع قازان للطيران. تمت الرحلة على ارتفاع 600 متر واستغرقت حوالي 30 دقيقة.وأضافت أنه خلال الرحلة، أجرى طاقم طياري اختبار توبوليف مناورات للتحقق من استقرار الطائرة والتحكم فيها في الجو.تحتفظ الطائرة الجديدة بمظهر تو-160 القديمة، ولكن تم تطويرها على أساس تكنولوجي جديد باستخدام التقنيات الرقمية.
صرحت شركة "روستيخ" للصحفيين بأن أول حاملة صواريخ استراتيجية حديثة الصنع من طراز تو-160إم قامت برحلتها الأولى اليوم الأربعاء، التي استغرقت 30 دقيقة.
وقالت الشركة: "في 12 يناير/ كانون الثاني، قامت أول حاملة صواريخ استراتيجية من طراز تو-160إم المصنعة حديثًا بأول رحلة لها من مطار مصنع قازان للطيران. تمت الرحلة على ارتفاع 600 متر واستغرقت حوالي 30 دقيقة.
وأضافت أنه خلال الرحلة، أجرى طاقم طياري اختبار توبوليف مناورات للتحقق من استقرار الطائرة والتحكم فيها في الجو.
تحتفظ الطائرة الجديدة بمظهر تو-160 القديمة، ولكن تم تطويرها على أساس تكنولوجي جديد باستخدام التقنيات الرقمية.