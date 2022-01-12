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Государственный флаг Казахстана виден в разбитом окне отделения Kaspi Bank после протестов, вызванных повышением цен на топливо в Алматы - سبوتنيك عربي, 1920
أحداث كازاخستان
تشهد كازاخستان منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220112/حجم-الضرر-الناجم-عن-الاضطرابات-في-كازاخستان-يتجاوز-240-مليون-دولار-1055268946.html
حجم الضرر الناجم عن الاضطرابات في كازاخستان يتجاوز 240 مليون دولار
حجم الضرر الناجم عن الاضطرابات في كازاخستان يتجاوز 240 مليون دولار
تجاوز حجم الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب في كازاخستان حتى يوم الأربعاء حاجز الـ 240 مليون دولار، وفقا للغرفة الوطنية لرجال الأعمال "أتاميكين". 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T06:54+0000
2022-01-12T06:54+0000
أحداث كازاخستان
العالم
كازاخستان
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وبحسب بيان للغرفة فإن حجم الأضرار ليوم الثلاثاء بلغ 220 مليون دولار.وتوزعت الأضرار بحسب بيان الغرفة على 1615 كيانا تجاريا في 11 منطقة من البلاد، منها 1771 كيانا تجاريا في ألما آتا.وبحسب البيان فقد تضرر حوالي 1482 كيان يعملون في التجارة، 44 كيان في التموين، و61 كيان في مجال القطاع المالي و23 مركزا لوجيستيا و 5 مراكز إعلام.يذكر أن كازاخستان شهدت منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن أن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستستمر بمهمتها في كازاخستان لحين عودة الاستقرار الكامل في البلاد.
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العالم, كازاخستان

حجم الضرر الناجم عن الاضطرابات في كازاخستان يتجاوز 240 مليون دولار

06:54 GMT 12.01.2022
© AFP 2021 / Alexander Bogdanovالوضع في كازاخستان - احتجاجات وأعمال شغب في مدينة ألماتي، 6 يناير 2022
الوضع في كازاخستان - احتجاجات وأعمال شغب في مدينة ألماتي، 6 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© AFP 2021 / Alexander Bogdanov
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تجاوز حجم الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب في كازاخستان حتى يوم الأربعاء حاجز الـ 240 مليون دولار، وفقا للغرفة الوطنية لرجال الأعمال "أتاميكين".
وبحسب بيان للغرفة فإن حجم الأضرار ليوم الثلاثاء بلغ 220 مليون دولار.
وتوزعت الأضرار بحسب بيان الغرفة على 1615 كيانا تجاريا في 11 منطقة من البلاد، منها 1771 كيانا تجاريا في ألما آتا.
وبحسب البيان فقد تضرر حوالي 1482 كيان يعملون في التجارة، 44 كيان في التموين، و61 كيان في مجال القطاع المالي و23 مركزا لوجيستيا و 5 مراكز إعلام.
يذكر أن كازاخستان شهدت منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن أن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستستمر بمهمتها في كازاخستان لحين عودة الاستقرار الكامل في البلاد.
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