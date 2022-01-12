https://arabic.sputniknews.com/20220112/حفلات-الإغلاق-والفساد-فضائح-تهدد-بقاء-جونسون-على-رأس-الحكومة-1055936399.html

حفلات الإغلاق والفساد.. فضائح تهدد بقاء جونسون على رأس الحكومة

حفلات الإغلاق والفساد.. فضائح تهدد بقاء جونسون على رأس الحكومة

على مدار الأشهر الماضية، واجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مشكلات وعثرات، أضرت بشدة بمؤهلاته القيادية، وباتت تهدد بقاءه في رئاسة الوزراء. 12.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-12T20:22+0000

2022-01-12T20:22+0000

2022-01-12T20:22+0000

بريطانيا

بوريس جونسون

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ورصدت وكالة "رويترز" مجموعة من المشكلات والعثرات التي واجهت رئيس الوزراء وحزبه والتي جاءت كالتالي :26 أكتوبر/ تشرين الأول.. إدانة نائب من حزب المحافظين بممارسة ضغوط مقابل أموالويواجه النائب من حزب المحافظين والوزير السابق أوين باترسون تعليق عضويته في البرلمان لمدة 30 يوما بعد أن خلصت لجنة قانونية بالبرلمان إلى أنه ارتكب "خطيئة تتعلق بمحاباة مدفوعة الأجر".3 نوفمبر/ تشرين الثاني.. الحكومة تقرر تغيير اللوائح بهدف إنقاذ عضو البرلمانتم توجيه اتهامات بالفساد لحزب المحافظين الذي ينتمي له جونسون في أعقاب تصويت أعضائه ضد تعليق عضوية باترسون ومحاولة فرض تعديلات شاملة لعملية التحقيق مع أعضاء البرلمان.4 نوفمبر/ تشرين الثاني.. الحكومة تقرر تغيير موقفها تجاه باترسونجراء الاستياء داخل حزب المحافظين ووسائل الإعلام التي تتهم حكومة جونسون بالفساد أو خيانة الأمانة، قررت الحكومة تغيير الخطط التي طرحتها في اليوم السابق لتنتهي الأمور باستقالة باترسون من البرلمان.22 نوفمبر/ تشرين الثاني.. واقعة خطاب متنزه بيجا بيجأثناء إلقاء كلمة، ترك رئيس الوزراء مكانه وشرع بدلا من ذلك في سرد حكايات على رجال الأعمال عن زيارته لمتنزه بيجا بيج (عالم الخنازير) الترفيهي للأطفال، وهو ما جعل البعض يطرح تساؤلات حول زعامته.30 نوفمبر/ تشرين الثاني.. تقرير عن منع حفلات عيد الميلادنشرت وسائل إعلام في مقدمتها صحيفة "ميرور" تقارير حول حفلات عيد الميلاد التي تنظم في مكاتب الحكومة من بينها حفلات في مكتب جونسون في داونينج ستريت في ديسمبر كانون الأول 2020، في وقت كانت تمنع فيه مثل هذه التجمعات بسبب إغلاق كورونا.7 ديسمبر/ كانون الأول.. فيديو لموظفين يمزحون بشأن الحفلةبعد ساعات من إبلاغ جونسون الصحفيين بأنه مقتنع بعدم حدوث أي خرق لقيود الإغلاق، نشرت قناة (آي.تي.في) تسجيلا مصورا مسربا لموظفيه وهم يضحكون ويمزحون خلال مؤتمر صحفي وهمي حول كيفية تفسير التجمع في داونينج ستريت.8 ديسمبر/ كانون الأول .. جونسون يعتذر واستقالة مساعدهاعتذر رئيس الوزراء عن التسجيل المصور، بينما قدمت أليجرا ستراتون المتحدثة باسم جونسون في مؤتمر المناخ كوب-26 وسكرتيرته الصحفية وقت تصوير المؤتمر الصحفي الوهمي استقالتها.9 ديسمبر/ كانون الأول.. تغريم المحافظين بسبب تجديد شقةفرضت هيئة الرقابة الانتخابية للمحافظين غرامة قيمتها 17800 جنيه استرليني (23500 دولار) بسبب عدم تقديم تقارير دقيقة عن عملية تبرع ساهمت في تمويل تجديد المقر الرسمي لإقامة جونسون.14 ديسمبر/ كانون الأول.. اعتراض نواب بحزب المحافظين على إجراءات كوروناصوت نحو 100 عضو بحزب المحافظين في البرلمان ضد القيود الجديدة لمكافحة فيروس كورونا، وهو ما يثير مزيد من التساؤلات حول زعامته.17 ديسمبر/ كانون الأول - المحافظون بزعامة جونسون يفقدون مقعدا في البرلمانخسر حزب المحافظين بزعامة جونسون الانتخابات التي أجريت لشغل مقعد باترسون.17 ديسمبر/ كانون الأول - المحقق الرئيسي يستقيلأعلن سايمون كيس كبير موظفي الحكومة البريطانية تنحيه عن قيادة تحقيق بشأن حفلات مزعومة في المكاتب الحكومية بعد أنباء عن تنظيم حفل في مكتبه.19 ديسمبر/ كانون الأول - صورة لجونسون في حفل أثناء الإغلاقنشرت صحيفة "جارديان" صورة لجونسون مع أكثر من عشرة أشخاص آخرين وهم يحتسون النبيذ في حديقة منزله في داونينج ستريت، مشيرة إلى أنها التقطت خلال إجراءات الإغلاق في مايو/ أيار 2020.12 يناير/ كانون الثاني - رئيس الوزراء يعترف بحضور تجمع أثناء الإغلاقاعترف جونسون أمام البرلمان أنه حضر تجمعا في حديقة داونينج ستريت في 20 مايو/ أيار 2020 خلال إغلاق عام. وقدم اعتذارا للشعب قائلا إنه يتفهم غضب المواطنين.وتقول قناة "آي.تي.في"، إن الحدث تم تنظيمه من قبل أحد كبار المساعدين الذين وقعوا على دعوة عبر البريد الإلكتروني يقول فيها "أحضر مشروبك الخاص".

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بريطانيا, بوريس جونسون