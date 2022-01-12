https://arabic.sputniknews.com/20220112/ديوكوفيتش-وكيلي-أخطأ-في-ملء-استمارة-السفر-إلى-أستراليا-1055267333.html

ديوكوفيتش: وكيلي أخطأ في ملء استمارة السفر إلى أستراليا

ديوكوفيتش: وكيلي أخطأ في ملء استمارة السفر إلى أستراليا

أصدر نوفاك ديوكوفيتش نجم التنس بيانا طويلا اليوم الأربعاء وكشف فيه عن التفاصيل وراء عدم دخوله العزل بعد إيجابية اختباره لكوفيد-19 في ديسمبر كانون الأول، وقال... 12.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-12T03:55+0000

2022-01-12T03:55+0000

2022-01-12T04:01+0000

أستراليا

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ويأتي هذا البيان في الوقت الذي يفكر فيه أليكس هوك وزير الهجرة الأسترالي في إمكانية إلغاء تأشيرة دخول المصنف الأول عالميا قبل بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 17 يناير كانون الثاني، بحسب رويترز.وفي وقت سابق، صباح اليوم، قالت سلطات الهجرة الأسترالية، إن نجم التنس نوفاك ديوكوفيتش تقدم بالكثير من المعلومات المتعلقة بتأشيرة دخول البلاد للبقاء في أستراليا.قال مكتب وزير الهجرة الأسترالي إن فريق الدفاع عن نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، تقدم بالكثير من المعلومات المتعلقة بتأشيرة دخوله البلاد، ما سيؤثر على الإطار الزمني لقرار الوزير النهائي بخصوص الإبقاء على تأشيرة الدخول أو إلغائها.وسُمح للنجم الصربي في وقت سابق بمغادرة فندق احتجاز في مدينة ملبورن بأستراليا، بعد أن قال قاضٍ إن قرار إلغاء تأشيرته كان غير مبرر.وظل ديوكوفيتش محتجزا هناك لمدة 4 ليال، في نزاع حول ما إذا كان قد تم إعفاؤه من القاعدة التي تتطلب من غير المقيمين الحصول على اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، من أجل دخول أستراليا.وأكد محامو ديوكوفيتش أن موكلهم أصيب بفيروس كورونا الشهر الماضي، وهو ما يعني أنه يمكنه دخول البلاد بشكل قانوني.وقال النجم الصربي لمسؤولي الحدود إنه لم يتم تطعيمه باللقاح، وأصيب بـ(كوفيد-19) مرتين، بحسب نص مقابلة تم الكشف عنها في المحكمة.ولم يكشف ديوكوفيتش علنا عن حالة التطعيم الخاصة به، لكنه قال سابقا إنه لا يريد أن يضطر إلى الحصول على جرعة من اللقاح بغرض السفر أو اللعب.وأدت واقعة احتجاز نوفاك ديوكوفيتش في فندق بملبورن إلى حدوث مشكلة بين أستراليا وصربيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220112/الهجرة-الأسترالية-ديوكوفيتش-تقدم-بمستندات-إضافية-للبقاء-في-أستراليا-1055267192.html

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