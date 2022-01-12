رئيس الفيفا يرسل خطابا إلى محمد صلاح

وحسب بيان الاتحاد المصري لكرة القدم، جاء ذلك بعد انضمام محمد صلاح للقائمة النهائية للمرشحين لجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم.ونشر الاتحاد المصري خطاب إنفانتينو لتهنئة صلاح، والذي تم إرساله له ولنادي ليفربول.وكان "فيفا" قد أعلن الجمعة الماضية عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2021، ضمن جوائز "ذا بيست"، والتي ضمت المصري محمد صلاح بجانب البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.ومن المقرر أن يتم الكشف عن الفائزين بجوائز "ذا بيست" في حفل ينظمه "فيفا" يوم 17 يناير الحالي في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زيوريخ السويسرية.
تلقى محمد صلاح نجم مصر ونادي ليفربول الإنجليزي خطابا من جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وحسب بيان الاتحاد المصري لكرة القدم، جاء ذلك بعد انضمام محمد صلاح للقائمة النهائية للمرشحين لجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم.
ونشر الاتحاد المصري خطاب إنفانتينو لتهنئة صلاح، والذي تم إرساله له ولنادي ليفربول.
وقال إنفانتينو في خطابه لصلاح: "أنا سعيد جدا لترشيحك لجائزة ذا بيست ضمن ثلاثي القائمة النهائية بعد أدائك الفردي الرائع العام الماضي، وأيضا لمساعدة فريقك على المنافسة".
وكان "فيفا" قد أعلن الجمعة الماضية عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2021، ضمن جوائز "ذا بيست"، والتي ضمت المصري محمد صلاح بجانب البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.
ومن المقرر أن يتم الكشف عن الفائزين بجوائز "ذا بيست" في حفل ينظمه "فيفا" يوم 17 يناير الحالي في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زيوريخ السويسرية.