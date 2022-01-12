https://arabic.sputniknews.com/20220112/رئيس-المجلس-الرئاسي-الليبي-يتلقى-اتصالا-هاتفيا-من-السفير-الأمريكي-1055499842.html

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتلقى اتصالا هاتفيا من السفير الأمريكي

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتلقى اتصالا هاتفيا من السفير الأمريكي

تلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من السفير الأمريكي، المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، "ريتشارد نورلاند". 12.01.2022, سبوتنيك عربي

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العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

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وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه فقد تناول الاتصال بحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا، حيث ناقش المنفي مع نورلاند أهمية متابعة جميع الخيارات للحفاظ على زخم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تلبية لرغبة الملايين من الليبيين لممارسة حقهم في التصويت.وأعرب السفير الأمريكي، خلال الاتصال، عن تقديره لجهود المجلس الرئاسي، في توحيد المؤسسة العسكرية، والاقتصادية المتمثلة في مصرف ليبيا المركزي، كما أعرب عن تفاؤله بجهود المجلس الرئاسي في لم الشمل من خلال مشروع المصالحة الوطنية، من أجل المحافظة على الاستقرار في ليبيا.من جانبه أكد المنفي ضرورة المحافظة على الزخم الشعبي المطالب بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مهيبا بمجلسي النواب والدولة، تغليب مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، بعيدا عن أي صراعات سياسية.في وقت سابق، أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، مجددا، أهمية إجراء الانتخابات الليبية بحلول يونيو/ حزيران 2022.وأوضحت أن "الأمم المتحدة تعمل مع المؤسسات الليبية لإعادة العملية الانتخابية لمسارها في أسرع وقت ممكن"، مضيفة أن هذه المؤسسات تواجه أزمة في شرعيتها لا يمكن حلها إلا من خلال انتخابات تفضي لانتخاب رئيس وحكومة بشكل ديمقراطي.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار ليبيا اليوم.

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