تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
Государственный флаг Казахстана виден в разбитом окне отделения Kaspi Bank после протестов, вызванных повышением цен на топливо в Алматы - سبوتنيك عربي, 1920
أحداث كازاخستان
تشهد كازاخستان منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220112/رئيس-كازاخستان-يصل-ألما-آتا-ويرافقه-موكب-كبير-فيديو-1055276494.html
رئيس كازاخستان يصل ألما آتا ويرافقه موكب كبير.. فيديو
رئيس كازاخستان يصل ألما آتا ويرافقه موكب كبير.. فيديو
وصل رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، إلى ألما آتا لتفقد المدينة المتضررة شخصيًا ولقاء عائلات رجال الشرطة والجنود القتلى. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T10:21+0000
2022-01-12T10:57+0000
العالم
كازاخستان
أحداث كازاخستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/06/1048593403_0:0:2390:1344_1920x0_80_0_0_9c35f5c76578340eae08fd5f79b64ca2.jpg
ونقلت "سبوتنيك كازاخستان" عن المتحدث باسم الرئاسة بيريك أوالي قوله للصحفيين: "نؤكد أن الرئيس وصل إلى ألما آتا. وشارك في اجتماع بمقر العمليات فيها. كما عقد اجتماع مع أقارب وأصدقاء ضباط الشرطة والجيش الذين قتلوا، وقدم تعازيه".في وقت سابق أفيد أن سكان ألماتي شاهدوا موكبًا خاضعًا للحراسة في المدينة وعددًا كبيرًا من طائرات الهليكوبتر في السماء.وفي وقت سابق من اليوم، كتب المتحدث باسم مكتب عمدة ألما آتا، على موقع الدردشة الصحفية التابع لإدارة المدينة، رداً على أسئلة الصحفيين: "المطار سيبقى مغلقاً حتى انتهاء حالة الطوارئ، بعدها يستأنف العمل".هذا وشهدت كازاخستان، مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات، بدأت بمطالب اقتصادية، وتحولت إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن في عدد من المناطق، بينها ألما آتا، كبرى مدن البلاد.وعلى خلفية الاضطرابات أقال الرئيس، قاسم جومارت توكاييف، الحكومة، وأعلن حالة الطوارئ في عموم البلاد، حتى الـ 19 من الشهر الجاري.وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي (روسيا، أرمينيا، بيلاروس، قرغيزستان، طاجيكستان)، في وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان، بعد مناشدة رئيسها قادة الدول الأعضاء في المنظمة، لمساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".ومع عودة الاستقرار إلى البلاد، بمساعدة وحدات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الدفاع المشترك، أعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، يوم أمس الثلاثاء، أن المهمة الرئيسية لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي انتهت(باستعادة الأمن والاستقرار في البلاد)، وخلال يومين سيبدأ الانسحاب التدريجي للقوات المتحدة التابعة للمنظمة. وأن عملية انسحاب القوات لن تستغرق أكثر من 10 أيام.
كازاخستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/06/1048593403_132:0:2311:1634_1920x0_80_0_0_d487e74992098e18c30b76550a6cfed8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, كازاخستان

رئيس كازاخستان يصل ألما آتا ويرافقه موكب كبير.. فيديو

10:21 GMT 12.01.2022 (تم التحديث: 10:57 GMT 12.01.2022)
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / الذهاب إلى بنك الصوررئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف
رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وصل رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، إلى ألما آتا لتفقد المدينة المتضررة شخصيًا ولقاء عائلات رجال الشرطة والجنود القتلى.
ونقلت "سبوتنيك كازاخستان" عن المتحدث باسم الرئاسة بيريك أوالي قوله للصحفيين: "نؤكد أن الرئيس وصل إلى ألما آتا. وشارك في اجتماع بمقر العمليات فيها. كما عقد اجتماع مع أقارب وأصدقاء ضباط الشرطة والجيش الذين قتلوا، وقدم تعازيه".
في وقت سابق أفيد أن سكان ألماتي شاهدوا موكبًا خاضعًا للحراسة في المدينة وعددًا كبيرًا من طائرات الهليكوبتر في السماء.
وفي وقت سابق من اليوم، كتب المتحدث باسم مكتب عمدة ألما آتا، على موقع الدردشة الصحفية التابع لإدارة المدينة، رداً على أسئلة الصحفيين: "المطار سيبقى مغلقاً حتى انتهاء حالة الطوارئ، بعدها يستأنف العمل".
هذا وشهدت كازاخستان، مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات، بدأت بمطالب اقتصادية، وتحولت إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن في عدد من المناطق، بينها ألما آتا، كبرى مدن البلاد.
وعلى خلفية الاضطرابات أقال الرئيس، قاسم جومارت توكاييف، الحكومة، وأعلن حالة الطوارئ في عموم البلاد، حتى الـ 19 من الشهر الجاري.
وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي (روسيا، أرمينيا، بيلاروس، قرغيزستان، طاجيكستان)، في وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان، بعد مناشدة رئيسها قادة الدول الأعضاء في المنظمة، لمساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".
ومع عودة الاستقرار إلى البلاد، بمساعدة وحدات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الدفاع المشترك، أعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، يوم أمس الثلاثاء، أن المهمة الرئيسية لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي انتهت(باستعادة الأمن والاستقرار في البلاد)، وخلال يومين سيبدأ الانسحاب التدريجي للقوات المتحدة التابعة للمنظمة. وأن عملية انسحاب القوات لن تستغرق أكثر من 10 أيام.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:07 GMTتوكاييف يعلن يوم غد الخميس موعدا لبدء انسحاب قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي
11:04 GMTبرلماني إيراني: هدف مفاوضات فيينا التوصل لاتفاق دائم لكننا ندرس مسألة الاتفاق المؤقت
10:56 GMTرئيس البرلمان الكويتي يرفع جلسة المجلس الخاصة لعدم اكتمال النصاب وغياب الحكومة
10:44 GMTبعد تقارير تخليها عن أسطول الـ "تورنادو"... ما هي قدرات القوات الجوية الألمانية؟
10:41 GMTانفجار أنبوب مياه يتسبب بأضرار لخط تلفريك في الولايات المتحدة... فيديو
10:34 GMTمقتل 8 أشخاص على الأقل بتفجير انتحاري استهدف قافلة لمسؤولين أمميين في مقديشو
10:34 GMTأسماك حية تظهر في مياه أمطار السعودية... فيديو
10:22 GMTفيديو لمجموعة من الإبل تنزف بعدما علقت بسياج حديدي في السعودية
10:21 GMTرئيس كازاخستان يصل ألما آتا ويرافقه موكب كبير.. فيديو
10:18 GMTالسيسي: خلال 7 سنوات أنفقنا أكتر من 6 تريليون جنيه للخروج من متاهة الفقر
10:07 GMT"أنصار الله" تعلن مقتل 515 فردا من القوات الإماراتية في اليمن
10:06 GMTالمطران عطا الله حنا: أقل من 5000 مسيحي في البلدة القديمة بالقدس مستهدفون من يهود متطرفين.. فيديو
09:56 GMTالسعودية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء انتشار فيروس كورونا
09:48 GMTلماذا تتخلى ألمانيا عن مقاتلات "تورنادو" وما هو الاختيار الذي يغضب فرنسا؟
09:48 GMT"توعد ترامب"... موقع خامنئي يعيد نشر كلمة خامنئي بلغات مختلفة
09:46 GMTستولتنبرغ معلقا على لقاءات "الناتو" وروسيا: فرصة مناسبة للحوار في لحظة حرجة للأمن الأوروبي
09:46 GMTروسيا: إيجاد وسائل مناسبة لمواجهة أساطيل الناتو
09:44 GMTالخصاونة يعلق على إضافة كلمة "الأردنيات" للفصل الثاني من الدستور
09:35 GMTوفاة الجرذ "ماغاوا" بعدما كشف عن 100 لغم أرضي وعشرات العبوات الناسفة... صورة
09:29 GMTمنع عدد من الصحفيين من حضور اجتماع مجلس الناتو وروسيا