https://arabic.sputniknews.com/20220112/رئيس-مجلس-الدوما-الروسي-يصف-الولايات-المتحدة-بـ-فيل-في-مخزن-للأواني-1055268793.html

رئيس مجلس الدوما الروسي يصف الولايات المتحدة بـ "فيل في مخزن للأواني"

رئيس مجلس الدوما الروسي يصف الولايات المتحدة بـ "فيل في مخزن للأواني"

شبّه رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأربعاء، أمريكا بـ"فيل في مخزن للأواني" يحطم كل شيء من حوله، وذلك تعليقا على المفاوضات الروسية... 12.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-12T06:49+0000

2022-01-12T06:49+0000

2022-01-12T07:04+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103875/82/1038758200_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_51775c6bd1b2082475a8e17c00b60feb.jpg

وقال فولودين على "تليغرام"، إن "واشنطن في الوقت الراهن كالفيل في مخزن للأواني، تحطم نظام الأمن الدولي، الذي تم بناؤه لتجنب تكرار ما حدث في الحرب العالمية الثانية".وأضاف أن الولايات المتحدة قامت بانسحاب أحادي الجانب من معاهدات دولية بالغة الأهمية، كمعاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، ومعاهدة الأجواء المفتوحة.وأوضح أن تلك المعاهدات كان من شأنها الحفاظ على التوازن العسكري والإستراتيجي في العالم.وتابع "كما يبدو فإن واشنطن ليست بحاجة للأمم المتحدة، فهي تتخذ قرارات بعيدة عنها بشأن قصف دول ذات سيادة، وغزو دول أخرى، ولسوء الحظ، تهين أيضا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وهي كمؤسسة مدعوة لضمان الأمن في أوروبا".وأشار إلى أن الدول الأوروبية ستكون غاضبة إذا حدث شيء ما، فسوف يشتعل عندها وليس في مكان آخر، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تنتهج سياسة حصرية خاصة بها، ولا تفكر في سلامة حلفائها. وأردف قائلا "سيتعين عليهم إما دعم الإجراءات الأمنية التي تقترحها بلادنا، أو تحمل المسؤولية عن العواقب المحتملة لعدم وجود ضمانات".وأتم بقوله "يجب أن يكون رد واشنطن محددا وقائما على أسس متينة، وبدون تأخير".وكانت روسيا والولايات المتحدة قد عقدتا مشاورات في جنيف يومي 9 و10 كانون الثاني /يناير الجاري، حول مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، وبعد ذلك سيعقد اجتماع لمجلس روسيا - الناتو في بروكسل، وستعقد في فيينا مشاورات على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.وتتضمن الضمانات التي تطلبها موسكو عدة محاور مهمة، أهمها تقديم حلف الناتو ضمانات إلى موسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري.

https://arabic.sputniknews.com/20220110/واشنطن-لم-نقدم-أي-تنازل-لموسكو-خلال-مشاورات-جنيف-بشأن-الضمانات-الأمنية-1055195108.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن