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https://arabic.sputniknews.com/20220112/رئيس-مجلس-الدوما-الروسي-يصف-الولايات-المتحدة-بـ-فيل-في-مخزن-للأواني-1055268793.html
رئيس مجلس الدوما الروسي يصف الولايات المتحدة بـ "فيل في مخزن للأواني"
رئيس مجلس الدوما الروسي يصف الولايات المتحدة بـ "فيل في مخزن للأواني"
شبّه رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأربعاء، أمريكا بـ"فيل في مخزن للأواني" يحطم كل شيء من حوله، وذلك تعليقا على المفاوضات الروسية... 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T06:49+0000
2022-01-12T07:04+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
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وقال فولودين على "تليغرام"، إن "واشنطن في الوقت الراهن كالفيل في مخزن للأواني، تحطم نظام الأمن الدولي، الذي تم بناؤه لتجنب تكرار ما حدث في الحرب العالمية الثانية".وأضاف أن الولايات المتحدة قامت بانسحاب أحادي الجانب من معاهدات دولية بالغة الأهمية، كمعاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، ومعاهدة الأجواء المفتوحة.وأوضح أن تلك المعاهدات كان من شأنها الحفاظ على التوازن العسكري والإستراتيجي في العالم.وتابع "كما يبدو فإن واشنطن ليست بحاجة للأمم المتحدة، فهي تتخذ قرارات بعيدة عنها بشأن قصف دول ذات سيادة، وغزو دول أخرى، ولسوء الحظ، تهين أيضا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وهي كمؤسسة مدعوة لضمان الأمن في أوروبا".وأشار إلى أن الدول الأوروبية ستكون غاضبة إذا حدث شيء ما، فسوف يشتعل عندها وليس في مكان آخر، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تنتهج سياسة حصرية خاصة بها، ولا تفكر في سلامة حلفائها. وأردف قائلا "سيتعين عليهم إما دعم الإجراءات الأمنية التي تقترحها بلادنا، أو تحمل المسؤولية عن العواقب المحتملة لعدم وجود ضمانات".وأتم بقوله "يجب أن يكون رد واشنطن محددا وقائما على أسس متينة، وبدون تأخير".وكانت روسيا والولايات المتحدة قد عقدتا مشاورات في جنيف يومي 9 و10 كانون الثاني /يناير الجاري، حول مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، وبعد ذلك سيعقد اجتماع لمجلس روسيا - الناتو في بروكسل، وستعقد في فيينا مشاورات على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.وتتضمن الضمانات التي تطلبها موسكو عدة محاور مهمة، أهمها تقديم حلف الناتو ضمانات إلى موسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/واشنطن-لم-نقدم-أي-تنازل-لموسكو-خلال-مشاورات-جنيف-بشأن-الضمانات-الأمنية-1055195108.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

رئيس مجلس الدوما الروسي يصف الولايات المتحدة بـ "فيل في مخزن للأواني"

06:49 GMT 12.01.2022 (تم التحديث: 07:04 GMT 12.01.2022)
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الذهاب إلى بنك الصوررئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين
رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
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شبّه رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأربعاء، أمريكا بـ"فيل في مخزن للأواني" يحطم كل شيء من حوله، وذلك تعليقا على المفاوضات الروسية الأمريكية التي عقدت في جنيف حول الضمانات الأمنية.
وقال فولودين على "تليغرام"، إن "واشنطن في الوقت الراهن كالفيل في مخزن للأواني، تحطم نظام الأمن الدولي، الذي تم بناؤه لتجنب تكرار ما حدث في الحرب العالمية الثانية".
وأضاف أن الولايات المتحدة قامت بانسحاب أحادي الجانب من معاهدات دولية بالغة الأهمية، كمعاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، ومعاهدة الأجواء المفتوحة.
وأوضح أن تلك المعاهدات كان من شأنها الحفاظ على التوازن العسكري والإستراتيجي في العالم.
وتابع "كما يبدو فإن واشنطن ليست بحاجة للأمم المتحدة، فهي تتخذ قرارات بعيدة عنها بشأن قصف دول ذات سيادة، وغزو دول أخرى، ولسوء الحظ، تهين أيضا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وهي كمؤسسة مدعوة لضمان الأمن في أوروبا".
وأشار إلى أن الدول الأوروبية ستكون غاضبة إذا حدث شيء ما، فسوف يشتعل عندها وليس في مكان آخر، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تنتهج سياسة حصرية خاصة بها، ولا تفكر في سلامة حلفائها.
وأكد رئيس مجلس الدوما أن المخرج من هذا الموقف وتخفيف التوتر في العالم يعتمد الآن على تصرفات الولايات المتحدة.
وأردف قائلا "سيتعين عليهم إما دعم الإجراءات الأمنية التي تقترحها بلادنا، أو تحمل المسؤولية عن العواقب المحتملة لعدم وجود ضمانات".
وأتم بقوله "يجب أن يكون رد واشنطن محددا وقائما على أسس متينة، وبدون تأخير".
وكانت روسيا والولايات المتحدة قد عقدتا مشاورات في جنيف يومي 9 و10 كانون الثاني /يناير الجاري، حول مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، وبعد ذلك سيعقد اجتماع لمجلس روسيا - الناتو في بروكسل، وستعقد في فيينا مشاورات على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وتتضمن الضمانات التي تطلبها موسكو عدة محاور مهمة، أهمها تقديم حلف الناتو ضمانات إلى موسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري.
روسيا الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
واشنطن: لم نقدم أي تنازل لموسكو خلال مشاورات جنيف بشأن الضمانات الأمنية
10 يناير, 22:35 GMT
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