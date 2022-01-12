https://arabic.sputniknews.com/20220112/روسيا-إيجاد-وسائل-مناسبة-لمواجهة-أساطيل-الناتو-1055275031.html

روسيا: إيجاد وسائل مناسبة لمواجهة أساطيل الناتو

روسيا: إيجاد وسائل مناسبة لمواجهة أساطيل الناتو

بدأت روسيا تحديث غواصات قواتها البحرية من طراز "أنتيه". 12.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-12T09:46+0000

2022-01-12T09:46+0000

2022-01-12T09:46+0000

رصد عسكري

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وتهدف العملية التحديثية التطويرية التي يجب أن يخضع لها المزيد من غواصات "أنتيه" إلى تأهيلها لاستخدام الصواريخ الحديثة "كاليبر" و"أونيكس" و"تسيركون".ويُتوقع أن تقدر الغواصة المحدثة على حمل 72 صاروخا وتشكل بالتالي خطرا كبيرا على أساطيل العدو عامة وحاملات الطائرات خاصة.وأكد الأميرال فلاديمير كومويدوف، وهو قائد سابق للأسطول الروسي في البحر الأسود، في تصريحات صحفية أن الغواصات المحدثة المتسلحة بالصواريخ الحديثة تمثل تهديدا لا يستهان به، مشيرا إلى أن الغواصات من الجيل السابق تحتوي على صواريخ يصل مداها إلى 500 كيلومتر في حين يصل مدى الأسلحة التي تدافع عن حاملات الطائرات إلى 1500 كيلومتر تحت سطح الماء، أي أن الغواصة تضطر إلى دخول مجال عمل الأسلحة المدافعة عن حاملة الطائرات لكي تطلق صواريخها. ولا ينطبق ذلك على الغواصات الروسية الجديدة، فبإمكانها أن تطلق صواريخها من مكان بعيد خارج مجال عمل الأسلحة المدافعة عن حاملة الطائرات.مقومات النجاحولا يمكن تحقيق النجاح في مواجهة العدو في عرض البحر إلا عندما تنبري لهذه المهمة مجموعة القطع البحرية. وأشار الأميرال كومويدوف إلى أنه حتى الغواصات لا تخوض معارك العصر الحديث على انفراد.كما أن المطلوب لتحقيق النجاح، تزويد الغواصات بالمعلومات المستفيضة عن الأهداف اللازم مهاجمتها لكي تصيبها الصواريخ المنطلقة من الغواصات بدقة. وتأتي هذه المعلومات من الأقمار الصناعية والطائرات وسفن السطح.ويحتاج الأمر أيضا إلى طواقم بشرية قادرة على قيادة مجموعات القطع البحرية. ولكي يتمكن الطاقم البشري من إنجاز مهمته يجب تزويده بالأجهزة المناسبة، وبالأخص أجهزة الاتصال.

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رصد عسكري