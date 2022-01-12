تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220112/روسيا-تفرض-قيودا-على-استراد-الحيوانات-من-فلسطين-وكازاخستان-1055327550.html
روسيا تفرض قيودا على استيراد الحيوانات من فلسطين وكازاخستان
روسيا تفرض قيودا على استيراد الحيوانات من فلسطين وكازاخستان
فرضت هيئة حماية المنتجات الفلاحية الروسية قيودا على توريد منتجات الثروة الحيوانية، بما في ذلك اللحوم النيئة والحليب، من كازاخستان وفلسطين بسبب انتشار مرض الحمى... 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T12:22+0000
2022-01-12T12:41+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1048778731_93:0:3734:2048_1920x0_80_0_0_bbf25b74451f5590bee43d51a99e38aa.jpg
وقالت الهيئة في بيان "فيما يتعلق بتدهور الوضع الوبائي في كازاخستان مع عدوى فيروس الحمى القلاعية، اعتبارا من 12 يناير 2022، تم فرض قيود مؤقتة على تصدير المنتجات التالية من كازاخستان إلى روسيا: الحيوانات الحية المعرضة للإصابة بالحمى القلاعية، بما في ذلك الحيوانات الأليفة، وكذلك الحيوانات البرية وحيوانات السيرك وحديقة الحيوان".كما أضاف البيان أن "الحظر ينطبق أيضا على توريد بعض المواد الوراثية واللحوم النيئة ومنتجات اللحوم والحليب ومنتجات الألبان، التي لم يتم معالجتها حرارياً لضمان تدمير فيروس الحمى القلاعية. يحظر توريد الصوف والشعر والشعيرات والجوائز والمواد الخام المعوية والجلود التي لم تتم معالجتها باستخدام نفس التكنولوجيا، وكذلك الأعلاف ومضافات الأعلاف من أصل حيواني، بما في ذلك الدواجن والأسماك (مع بعض الاستثناءات). لا يمكنك استيراد معدات مستعملة في تربية الحيوانات وذبحها".وأشارت الهيئة إلى أن القيود المؤقتة على الإمدادات إلى روسيا من فلسطين هي نفسها تقريبا، باستثناء الأعلاف ومضافات الأعلاف. كما يحظر عبور الحيوانات الحية المعرضة لمرض الحمى القلاعية عبر روسيا من أراضي فلسطين.
https://arabic.sputniknews.com/20180521/الرقابة-الزراعية-الروسية-مضادات-حيوية-لحوم-الأرجنتين-1032512870.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1048778731_548:0:3279:2048_1920x0_80_0_0_37b9d265e3be8053bd93dd1a3bfec289.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

روسيا تفرض قيودا على استيراد الحيوانات من فلسطين وكازاخستان

12:22 GMT 12.01.2022 (تم التحديث: 12:41 GMT 12.01.2022)
© AP Photo / Thomas Warnackعائلة بلوتشينغ تسير برفقة حيوانات لاما وألباكا وكلب موغلي، في مراعي والدهاوسنن، ألمانيا 18 أبريل 2021
عائلة بلوتشينغ تسير برفقة حيوانات لاما وألباكا وكلب موغلي، في مراعي والدهاوسنن، ألمانيا 18 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© AP Photo / Thomas Warnack
تابعنا عبر
فرضت هيئة حماية المنتجات الفلاحية الروسية قيودا على توريد منتجات الثروة الحيوانية، بما في ذلك اللحوم النيئة والحليب، من كازاخستان وفلسطين بسبب انتشار مرض الحمى القلاعية، اعتبارا من اليوم 12 يناير/كانون الثاني.
وقالت الهيئة في بيان "فيما يتعلق بتدهور الوضع الوبائي في كازاخستان مع عدوى فيروس الحمى القلاعية، اعتبارا من 12 يناير 2022، تم فرض قيود مؤقتة على تصدير المنتجات التالية من كازاخستان إلى روسيا: الحيوانات الحية المعرضة للإصابة بالحمى القلاعية، بما في ذلك الحيوانات الأليفة، وكذلك الحيوانات البرية وحيوانات السيرك وحديقة الحيوان".
لحوم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2018
الرقابة الزراعية الروسية تكتشف مضادات حيوية في اللحوم الأرجنتينية وتلوح بفرض قيود
21 مايو 2018, 17:54 GMT
كما أضاف البيان أن "الحظر ينطبق أيضا على توريد بعض المواد الوراثية واللحوم النيئة ومنتجات اللحوم والحليب ومنتجات الألبان، التي لم يتم معالجتها حرارياً لضمان تدمير فيروس الحمى القلاعية. يحظر توريد الصوف والشعر والشعيرات والجوائز والمواد الخام المعوية والجلود التي لم تتم معالجتها باستخدام نفس التكنولوجيا، وكذلك الأعلاف ومضافات الأعلاف من أصل حيواني، بما في ذلك الدواجن والأسماك (مع بعض الاستثناءات). لا يمكنك استيراد معدات مستعملة في تربية الحيوانات وذبحها".
وأشارت الهيئة إلى أن القيود المؤقتة على الإمدادات إلى روسيا من فلسطين هي نفسها تقريبا، باستثناء الأعلاف ومضافات الأعلاف. كما يحظر عبور الحيوانات الحية المعرضة لمرض الحمى القلاعية عبر روسيا من أراضي فلسطين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:38 GMTتونس.. تحذيرات من عودة حقبة "بن علي"
12:37 GMTتركيا تفرض ضريبة 15% على عائدات منتجي محتوى الشبكات الاجتماعية
12:35 GMTمجلس الوزراء الألماني يوافق على تمديد مهمة القوات المسلحة الألمانية في العراق
12:34 GMTماذا فعلت السلطات الإيرانية مع شخص أضرم النار في تمثال قاسم سليماني... فيديو
12:33 GMTتقرير: الصوماليون في تركيا... بين "واقع صعب" وأمل بالأفضل
12:29 GMTأبرز لقطات رالي داكار "السعودية 2022"
12:28 GMTالأعلى في العالم... الأرجنتين تواجه موجة حرارة مرتفعة وقياسية
12:23 GMTرئيس الفيفا يرسل خطابا إلى محمد صلاح
12:22 GMTروسيا تفرض قيودا على استيراد الحيوانات من فلسطين وكازاخستان
12:21 GMTالكشف عن فوائد غير متوقعة للدهون لمرضى السكري
12:10 GMTالصين تدعو الولايات المتحدة إلى إغلاق سجن غوانتانامو ومعاقبة المسؤولين عن تعذيب السجناء
12:04 GMTاللجنة العليا للصحة في العراق توصي بإلزام القادمين بإظهار بطاقة تلقي لقاح كورونا
12:03 GMTبيسكوف: نتفهم تصريحات أمريكا "العدوانية"... وتدريباتنا العسكرية لن تتوقف
12:03 GMTوزير سعودي: قيمة الثروات التعدينية في المملكة 1.3 تريليون دولار
12:00 GMTصراع تشكيل الحكومة العراقية… هل يصل إلى مرحلة كسر العظم؟
11:57 GMTجبران باسيل: الكذب لن يحل مشكلة النظام في لبنان
11:55 GMTمصر تتحدى ظروف "كورونا" باحتضان منتدى "شباب العالم"
11:47 GMTوزير خارجية الجزائر ينقل رسالة من الرئيس تبون إلى ملك السعودية
11:40 GMTفرار مواطنين من رواندا إلى الكونغو بسبب قواعد التلقيح ضد كورونا
11:35 GMTالاتحاد التونسي للشغل يحذر الحكومة من إضرابات قد تشل 80% من القطاعات... فيديو