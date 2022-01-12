روسيا تفرض قيودا على استيراد الحيوانات من فلسطين وكازاخستان

وقالت الهيئة في بيان "فيما يتعلق بتدهور الوضع الوبائي في كازاخستان مع عدوى فيروس الحمى القلاعية، اعتبارا من 12 يناير 2022، تم فرض قيود مؤقتة على تصدير المنتجات التالية من كازاخستان إلى روسيا: الحيوانات الحية المعرضة للإصابة بالحمى القلاعية، بما في ذلك الحيوانات الأليفة، وكذلك الحيوانات البرية وحيوانات السيرك وحديقة الحيوان".كما أضاف البيان أن "الحظر ينطبق أيضا على توريد بعض المواد الوراثية واللحوم النيئة ومنتجات اللحوم والحليب ومنتجات الألبان، التي لم يتم معالجتها حرارياً لضمان تدمير فيروس الحمى القلاعية. يحظر توريد الصوف والشعر والشعيرات والجوائز والمواد الخام المعوية والجلود التي لم تتم معالجتها باستخدام نفس التكنولوجيا، وكذلك الأعلاف ومضافات الأعلاف من أصل حيواني، بما في ذلك الدواجن والأسماك (مع بعض الاستثناءات). لا يمكنك استيراد معدات مستعملة في تربية الحيوانات وذبحها".وأشارت الهيئة إلى أن القيود المؤقتة على الإمدادات إلى روسيا من فلسطين هي نفسها تقريبا، باستثناء الأعلاف ومضافات الأعلاف. كما يحظر عبور الحيوانات الحية المعرضة لمرض الحمى القلاعية عبر روسيا من أراضي فلسطين.
فرضت هيئة حماية المنتجات الفلاحية الروسية قيودا على توريد منتجات الثروة الحيوانية، بما في ذلك اللحوم النيئة والحليب، من كازاخستان وفلسطين بسبب انتشار مرض الحمى القلاعية، اعتبارا من اليوم 12 يناير/كانون الثاني.
وقالت الهيئة في بيان "فيما يتعلق بتدهور الوضع الوبائي في كازاخستان مع عدوى فيروس الحمى القلاعية، اعتبارا من 12 يناير 2022، تم فرض قيود مؤقتة على تصدير المنتجات التالية من كازاخستان إلى روسيا: الحيوانات الحية المعرضة للإصابة بالحمى القلاعية، بما في ذلك الحيوانات الأليفة، وكذلك الحيوانات البرية وحيوانات السيرك وحديقة الحيوان".
كما أضاف البيان أن "الحظر ينطبق أيضا على توريد بعض المواد الوراثية واللحوم النيئة ومنتجات اللحوم والحليب ومنتجات الألبان، التي لم يتم معالجتها حرارياً لضمان تدمير فيروس الحمى القلاعية. يحظر توريد الصوف والشعر والشعيرات والجوائز والمواد الخام المعوية والجلود التي لم تتم معالجتها باستخدام نفس التكنولوجيا، وكذلك الأعلاف ومضافات الأعلاف من أصل حيواني، بما في ذلك الدواجن والأسماك (مع بعض الاستثناءات). لا يمكنك استيراد معدات مستعملة في تربية الحيوانات وذبحها".
وأشارت الهيئة إلى أن القيود المؤقتة على الإمدادات إلى روسيا من فلسطين هي نفسها تقريبا، باستثناء الأعلاف ومضافات الأعلاف. كما يحظر عبور الحيوانات الحية المعرضة لمرض الحمى القلاعية عبر روسيا من أراضي فلسطين.