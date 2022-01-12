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https://arabic.sputniknews.com/20220112/زلزال-بقوة-43-درجة-يضرب-جنوب-شرق-إيران-1055266920.html
زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب جنوب شرق إيران
زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب جنوب شرق إيران
ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، مساء الثلاثاء، جنوب شرق إيران. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T01:34+0000
2022-01-12T01:34+0000
2022-01-12T01:34+0000
زلزال
إيران
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وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن الزلزال وقع الساعة الثانية عشرة و51 دقيقة بعد منتصف الليل (التوقيت المحلي) على عمق 11 كم من سطح الأرض.وحدد مركز الزلزال في باكستان على مسافة 65 كيلومترا من الحدود الايرانية بمحافظة سيستان وبلوجستان، بحسب وكالة إيرنا الإيرانية.ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء وقوع الزلزال.
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زلزال, إيران
زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب جنوب شرق إيران
ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، مساء الثلاثاء، جنوب شرق إيران.
وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن الزلزال وقع الساعة الثانية عشرة و51 دقيقة بعد منتصف الليل (التوقيت المحلي) على عمق 11 كم من سطح الأرض.
وحدد مركز
الزلزال
في باكستان على مسافة 65 كيلومترا من الحدود الايرانية بمحافظة سيستان وبلوجستان، بحسب وكالة إيرنا الإيرانية.
ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء وقوع الزلزال.