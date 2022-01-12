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ستولتنبرغ: الحوار صعب جدا ولكنه مهم ودعونا موسكو لوقف التصعيد على حدود أوكرانيا
ستولتنبرغ: الحوار صعب جدا ولكنه مهم ودعونا موسكو لوقف التصعيد على حدود أوكرانيا
قال ينس ستولتنبرغ، أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إن الحوار مع روسيا صعب جدا ولكنه مهم، ودعونا موسكو لوقف التصعيد على حدود أوكرانيا ومنع "الأعمال... 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T13:48+0000
2022-01-12T14:05+0000
العالم
ينس ستولتنبرغ
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وأضاف ستولتنبرغ، قائلا "إن هناك خلافات جدية بين حلفاء الناتو وروسيا، وليس من السهل التغلب عليها، لكن كان من المهم بدء حوار"."هناك تناقضات خطيرة بين حلفاء الناتو وروسيا بشأن هذه القضايا. التناقضات لن يكون من السهل التغلب عليها، لكنها علامة إيجابية على أن جميع حلفاء الناتو وروسيا قد جلسوا على طاولة واحدة ويقومون بذلك بشكل أساسي". وجاءت تصريحات ستولتنبرغ بعد لقاء جمع الناتو وروسيا، مشير إلى أن هذا يتعلق بقضايا الأمن في أوروبا والوضع في أوكرانيا.كما أكد على أن حلفاء الناتو خلال الاجتماع مع روسيا أكدوا حق الدول في تقرير مصيرها، وبأن روسيا لا يمكنها الاعتراض على انضمام أوكرانيا للحلف، وهم على استعداد لدعم كييف.هذا ورحب ستولتنبرغ، بالمحادثات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة واجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا غدا، معتبرا ذلك فرصة للتفاعل البناء والذي لا ينبغي تفويته لأغراض أمنية في أوروبا.في نهاية عام 2021، نشرت روسيا مسودة اتفاقيات مع الولايات المتحدة واتفاقيات مع حلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية. وتطالب موسكو فيها من شركائها الغربيين تقديم ضمانات قانونية لوقف توسع الناتو إلى الشرق، ومن انضمام أوكرانيا إلى الحلف ومن إنشاء قواعد عسكرية في دول الاتحاد السوفييتي السابق.
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العالم, ينس ستولتنبرغ

ستولتنبرغ: الحوار صعب جدا ولكنه مهم ودعونا موسكو لوقف التصعيد على حدود أوكرانيا

13:48 GMT 12.01.2022 (تم التحديث: 14:05 GMT 12.01.2022)
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قال ينس ستولتنبرغ، أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إن الحوار مع روسيا صعب جدا ولكنه مهم، ودعونا موسكو لوقف التصعيد على حدود أوكرانيا ومنع "الأعمال العدائية".
وأضاف ستولتنبرغ، قائلا "إن هناك خلافات جدية بين حلفاء الناتو وروسيا، وليس من السهل التغلب عليها، لكن كان من المهم بدء حوار".
"هناك تناقضات خطيرة بين حلفاء الناتو وروسيا بشأن هذه القضايا. التناقضات لن يكون من السهل التغلب عليها، لكنها علامة إيجابية على أن جميع حلفاء الناتو وروسيا قد جلسوا على طاولة واحدة ويقومون بذلك بشكل أساسي".
وجاءت تصريحات ستولتنبرغ بعد لقاء جمع الناتو وروسيا، مشير إلى أن هذا يتعلق بقضايا الأمن في أوروبا والوضع في أوكرانيا.
كما أكد على أن حلفاء الناتو خلال الاجتماع مع روسيا أكدوا حق الدول في تقرير مصيرها، وبأن روسيا لا يمكنها الاعتراض على انضمام أوكرانيا للحلف، وهم على استعداد لدعم كييف.

وأضاف قائلا : "يتفق جميع الأعضاء على المبدأ الأساسي: أن لكل دولة الحق في اختيار مسارها الخاص... يتفق الحلفاء أيضا على أن أوكرانيا و30 من الحلفاء فقط في (التحالف) يمكنهم تحديد متى تكون أوكرانيا مستعدة للانضمام إلى ( الناتو)، لا أحد غيره. لا يمكن لروسيا أن تستخدم حق النقض ضد انضمام أوكرانيا إلى الناتو".

هذا ورحب ستولتنبرغ، بالمحادثات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة واجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا غدا، معتبرا ذلك فرصة للتفاعل البناء والذي لا ينبغي تفويته لأغراض أمنية في أوروبا.
في نهاية عام 2021، نشرت روسيا مسودة اتفاقيات مع الولايات المتحدة واتفاقيات مع حلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية. وتطالب موسكو فيها من شركائها الغربيين تقديم ضمانات قانونية لوقف توسع الناتو إلى الشرق، ومن انضمام أوكرانيا إلى الحلف ومن إنشاء قواعد عسكرية في دول الاتحاد السوفييتي السابق.
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