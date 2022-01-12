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https://arabic.sputniknews.com/20220112/ستولتنبرغ-معلقا-على-لقاءات-الناتو-وروسيا--فرصة-مناسبة-للحوار-في-لحظة-حرجة-للأمن-الأوروبي-1055274837.html
ستولتنبرغ معلقا على لقاءات "الناتو" وروسيا: فرصة مناسبة للحوار في لحظة حرجة للأمن الأوروبي
ستولتنبرغ معلقا على لقاءات "الناتو" وروسيا: فرصة مناسبة للحوار في لحظة حرجة للأمن الأوروبي
وصف ينس ستولتنبرغ، أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اجتماع "الناتو" وروسيا، بالفرصة المناسبة للحوار في لحظة حرجة للأمن الأوروبي. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T09:46+0000
2022-01-12T09:49+0000
العالم
أوروبا
محادثات روسيا والناتو
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ونشر الأمين العام، تغريدة أضاف فيها: "عندما تكون التوترات عالية، من المهم أن نجلس حول نفس الطاولة ونتصدى لمخاوفنا".ويأتي الاجتماع في إطار متابعة المحادثات حول الضمانات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة، والتي عُقدت يومي 9 و10 يناير في جنيف. خلال المحادثات، من المتوقع أن يحاول الطرفان مناقشة المخاوف المشتركة بشأن الأمن الأوروبي، وتخفيف المخاطر والحد من التسلح.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
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العالم, أوروبا, محادثات روسيا والناتو

ستولتنبرغ معلقا على لقاءات "الناتو" وروسيا: فرصة مناسبة للحوار في لحظة حرجة للأمن الأوروبي

09:46 GMT 12.01.2022 (تم التحديث: 09:49 GMT 12.01.2022)
© twitter.com/jensstoltenberg اجتماع روسيا و"الناتو" في بروكسل
 اجتماع روسيا والناتو في بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© twitter.com/jensstoltenberg
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وصف ينس ستولتنبرغ، أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اجتماع "الناتو" وروسيا، بالفرصة المناسبة للحوار في لحظة حرجة للأمن الأوروبي.
ونشر الأمين العام، تغريدة أضاف فيها: "عندما تكون التوترات عالية، من المهم أن نجلس حول نفس الطاولة ونتصدى لمخاوفنا".
ويأتي الاجتماع في إطار متابعة المحادثات حول الضمانات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة، والتي عُقدت يومي 9 و10 يناير في جنيف. خلال المحادثات، من المتوقع أن يحاول الطرفان مناقشة المخاوف المشتركة بشأن الأمن الأوروبي، وتخفيف المخاطر والحد من التسلح.
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
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