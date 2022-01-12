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https://arabic.sputniknews.com/20220112/سعره-يصل-إلى-10-آلاف-دولار-قط-ياسمين-عبد-العزيز-يثير-جدلا-1055763693.html
سعره يصل إلى 10 آلاف دولار... قط ياسمين عبد العزيز يثير جدلا
سعره يصل إلى 10 آلاف دولار... قط ياسمين عبد العزيز يثير جدلا
أثارت صور قط الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز جدلا بين متابعيها، نظرا لجلده الخالي من الشعر ونظراته الحادة وتعبيرات وجهه الغريبة. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T15:56+0000
2022-01-12T15:56+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وعرض موقع "مصراوي" بعض المعلومات عن القط الفرعوني "بوبوس"، الذي ظهر في الصور التي شاركتها ياسمين عبد العزيز مع متابعيها.وقال الموقع إن هذا النوع من القطط هو أغلى أنواع القطط في العالم ويتميز بمنظره المرعب وجلده الأملس، كما أن هذا النوع من القطط قد يتصرف مثل الكلاب.ويمتاز القط الفرعوني بذكائه الشديد ومرحه وحبه للآخرين، ويمكنه جذب انتباه المحيطين به بنشاطه وما لديه من حس دعابة وهو ما لا يشعر به من يدقق في تعبيرات وجهه.وفيما يتعلق بسعره، فهو يتفاوت بحسب أصله وحجمه ولونه، فإذا كان ذا جودة عالية، فتتراوح أسعاره بين 1000 و1600 دولار.وبالنسبة لأنواع القط الفرعوني ذات الألوان الجميلة والجسم الجيد يتراوح سعره بين 3500 دولار و6000 دولار، وهناك بعض أنواع القطط الفرعونية النادرة للغاية، يصل سعرها إلى 10000 دولار.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر.
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أخبار الفنانين في مصر

سعره يصل إلى 10 آلاف دولار... قط ياسمين عبد العزيز يثير جدلا

15:56 GMT 12.01.2022
© AFP 2021 / OLI SCARFFقط أبو الهول
قط أبو الهول - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© AFP 2021 / OLI SCARFF
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أثارت صور قط الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز جدلا بين متابعيها، نظرا لجلده الخالي من الشعر ونظراته الحادة وتعبيرات وجهه الغريبة.
وعرض موقع "مصراوي" بعض المعلومات عن القط الفرعوني "بوبوس"، الذي ظهر في الصور التي شاركتها ياسمين عبد العزيز مع متابعيها.
وقال الموقع إن هذا النوع من القطط هو أغلى أنواع القطط في العالم ويتميز بمنظره المرعب وجلده الأملس، كما أن هذا النوع من القطط قد يتصرف مثل الكلاب.
ويمتاز القط الفرعوني بذكائه الشديد ومرحه وحبه للآخرين، ويمكنه جذب انتباه المحيطين به بنشاطه وما لديه من حس دعابة وهو ما لا يشعر به من يدقق في تعبيرات وجهه.
وفيما يتعلق بسعره، فهو يتفاوت بحسب أصله وحجمه ولونه، فإذا كان ذا جودة عالية، فتتراوح أسعاره بين 1000 و1600 دولار.
وبالنسبة لأنواع القط الفرعوني ذات الألوان الجميلة والجسم الجيد يتراوح سعره بين 3500 دولار و6000 دولار، وهناك بعض أنواع القطط الفرعونية النادرة للغاية، يصل سعرها إلى 10000 دولار.
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر.
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