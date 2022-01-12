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https://arabic.sputniknews.com/20220112/سيئول-الرئيس-مون-يستغل-زيارته-إلى-دول-الشرق-الأوسط-لتوسيع-الأعمال-التجارية-للشركات-الكورية-1055450820.html
سيئول: الرئيس مون يستغل زيارته إلى دول الشرق الأوسط لتوسيع الأعمال التجارية للشركات الكورية
سيئول: الرئيس مون يستغل زيارته إلى دول الشرق الأوسط لتوسيع الأعمال التجارية للشركات الكورية
أعلنت السلطات الكورية الجنوبية أن مون جيه-إن سيستغل زيارته المرتقبة إلى دول الشرق الأوسط لاستكشاف الفرص المتاحة أمام الشركات الكورية الجنوبية في مجالات... 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T13:35+0000
2022-01-12T13:35+0000
العالم
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وقال المسؤول الكبير بالمكتب الرئاسي للصحفيين، اليوم الأربعاء: "تعد الدول الثلاث، التي سيزورها الرئيس 'مون' هي دول صديقة تقليدية لنا في الشرق الأوسط والعالم العربي، وهي دول ذات أهمية استراتيجية تلعب دورا رئيسيا في استقرار سلاسل إمداد الطاقة العالمية واللوجستيات البحرية".وأضاف المكتب أن الرئيس مون سيزور الإمارات العربية المتحدة يومي 16 و17 يناير في المحطة الأولى من رحلته إلى الشرق الأوسط. وسيحضر الرئيس "مون" يوم 16 يناير اجتماع مائدة مستديرة للأعمال للتعاون في مجال الهيدروجين سيُعقد في مدينة دبي بالإمارات بحضور رجال أعمال من كلا البلدين، ثم سيشارك في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لكوريا الجنوبية في معرض إكسبو 2020 دبي، حيث ستقام أنشطة لحشد التأييد الدولي لسعي كوريا الجنوبية لاستضافة معرض إكسبو 2030 العالمي في مدينة بوسان، الواقعة على بعد 325 كيلومترًا جنوب سيئول.وبعد الفعاليات، سيجتمع مون في نفس اليوم مع نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. ويخطط الرئيس الكوري لمناقشة التعاون الثنائي بين كوريا الجنوبية والإمارات في مجالات الهيدروجين وتغير المناخ والفضاء خلال المحادثات مع آل مكتوم.وفي يوم 17 يناير، يخطط مون لإلقاء كلمة رئيسية حول حيادية الكربون في حفل افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة ومراسم توزيع جائزة زايد للاستدامة، ثم سيعقد اجتماع قمة مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمناقشة سبل تعميق التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات مثل الدفاع والرعاية الصحية والاستجابة لتغير المناخ.وقد قالت كوريا الجنوبية إنها تسعى إلى بيع صواريخها أرض-جو متوسطة المدى المعروفة باسم "M-SAM"، والمسماة أيضًا بـ " تشيون غونغ-2"، إلى الإمارات.وخلال يومي 18 و19 يناير، سيقوم مون بزيارة إلى السعودية لإجراء محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وحضور منتدى النمو المبتكر الذكي بين كوريا الجنوبية والسعودية.ومن المقرر أن يلتقي الرئيس مون الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض للإعلان رسميا عن استئناف المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية ودول المجلس.
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العالم

سيئول: الرئيس مون يستغل زيارته إلى دول الشرق الأوسط لتوسيع الأعمال التجارية للشركات الكورية

13:35 GMT 12.01.2022
© REUTERS / POOLمحمد بن سلمان مع رئيس كوريا الجنوبية
محمد بن سلمان مع رئيس كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© REUTERS / POOL
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أعلنت السلطات الكورية الجنوبية أن مون جيه-إن سيستغل زيارته المرتقبة إلى دول الشرق الأوسط لاستكشاف الفرص المتاحة أمام الشركات الكورية الجنوبية في مجالات الهيدروجين والدفاع والصناعات الأخرى.
وقال المسؤول الكبير بالمكتب الرئاسي للصحفيين، اليوم الأربعاء: "تعد الدول الثلاث، التي سيزورها الرئيس 'مون' هي دول صديقة تقليدية لنا في الشرق الأوسط والعالم العربي، وهي دول ذات أهمية استراتيجية تلعب دورا رئيسيا في استقرار سلاسل إمداد الطاقة العالمية واللوجستيات البحرية".
وأضاف المكتب أن الرئيس مون سيزور الإمارات العربية المتحدة يومي 16 و17 يناير في المحطة الأولى من رحلته إلى الشرق الأوسط. وسيحضر الرئيس "مون" يوم 16 يناير اجتماع مائدة مستديرة للأعمال للتعاون في مجال الهيدروجين سيُعقد في مدينة دبي بالإمارات بحضور رجال أعمال من كلا البلدين، ثم سيشارك في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لكوريا الجنوبية في معرض إكسبو 2020 دبي، حيث ستقام أنشطة لحشد التأييد الدولي لسعي كوريا الجنوبية لاستضافة معرض إكسبو 2030 العالمي في مدينة بوسان، الواقعة على بعد 325 كيلومترًا جنوب سيئول.
وبعد الفعاليات، سيجتمع مون في نفس اليوم مع نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. ويخطط الرئيس الكوري لمناقشة التعاون الثنائي بين كوريا الجنوبية والإمارات في مجالات الهيدروجين وتغير المناخ والفضاء خلال المحادثات مع آل مكتوم.
وفي يوم 17 يناير، يخطط مون لإلقاء كلمة رئيسية حول حيادية الكربون في حفل افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة ومراسم توزيع جائزة زايد للاستدامة، ثم سيعقد اجتماع قمة مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمناقشة سبل تعميق التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات مثل الدفاع والرعاية الصحية والاستجابة لتغير المناخ.
وقد قالت كوريا الجنوبية إنها تسعى إلى بيع صواريخها أرض-جو متوسطة المدى المعروفة باسم "M-SAM"، والمسماة أيضًا بـ " تشيون غونغ-2"، إلى الإمارات.
وخلال يومي 18 و19 يناير، سيقوم مون بزيارة إلى السعودية لإجراء محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وحضور منتدى النمو المبتكر الذكي بين كوريا الجنوبية والسعودية.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس مون الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض للإعلان رسميا عن استئناف المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية ودول المجلس.
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