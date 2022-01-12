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https://arabic.sputniknews.com/20220112/عرض-التأثير-المدمر-لـرصاصة-روسية-غير-عادية-فيديو-1055270066.html
عرض التأثير المدمر لـ"رصاصة روسية" غير عادية... فيديو
عرض التأثير المدمر لـ"رصاصة روسية" غير عادية... فيديو
قامت مجموعة من المختبرين المتحمسين للأسلحة الصغيرة من الولايات المتحدة بتصوير اختبار لرصاصة روسية الصنع وأظهروا تأثير هذا "السلاح الروسي" على أنواع مختلفة من... 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T07:29+0000
2022-01-12T07:37+0000
رصد عسكري
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ويظهر في الفيديو إطلاق "رصاصة روسية" من عيار 12 من أنواع مختلفة من البنادق. شكل الرصاص غير عادي حقًا، ومن المثير للاهتمام معرفة العقبات التي يمكن أن تخترقها هذه الذخيرة الفريدة.الهدف الأول للرصاصة هو درع من الكيفلار بدون صفيحة فولاذية. نظرًا لأن إطلاق النار يتم من مسافة قصيرة - عدة عشرات من الأمتار - تخترق الذخيرة الدروع الواقية للبدن مثل قطعة قماش.الهدف التالي هو خوذة عسكرية تلبس فوق دمية سيليكون. والمثير للدهشة أن "الرصاصة الروسية" اخترقتها أيضا! علق مختبرو الأسلحة على أنه بهذه الضربة من المحتمل ألا ينجو الجندي، الذي كانت تحميه الخوذة.ومن العوائق الأخرى التي اعترضت الرصاصة كيس أسمنت ثقيل. ولكن أيضا اخترقته، وتحطمت زجاجة المياه المعدنية التي كانت تقف خلفه تمامًا.أخيرًا، تم إعداد هدف نهائي للرصاصة الروسية الصنع - قطعة سميكة من المعدن بسمك بضعة سنتيمترات. والمثير للدهشة هنا أيضًا أن الذخيرة تعاملت، واخترقت الهدف. توصل مؤلفو الفيديو إلى استنتاج مفاده أن "الرصاصة الروسية" يصعب إيقافها بأي شيء. في الوقت نفسه، لم يتم ذكر العلامة التجارية ومصنع الذخيرة الروسية في الفيديو.
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رصد عسكري

عرض التأثير المدمر لـ"رصاصة روسية" غير عادية... فيديو

07:29 GMT 12.01.2022 (تم التحديث: 07:37 GMT 12.01.2022)
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بندقية كلاشينكوف أك-74إم - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
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قامت مجموعة من المختبرين المتحمسين للأسلحة الصغيرة من الولايات المتحدة بتصوير اختبار لرصاصة روسية الصنع وأظهروا تأثير هذا "السلاح الروسي" على أنواع مختلفة من العوائق. تسبب الفيديو في نقاش ساخن بين المستخدمين.
ويظهر في الفيديو إطلاق "رصاصة روسية" من عيار 12 من أنواع مختلفة من البنادق. شكل الرصاص غير عادي حقًا، ومن المثير للاهتمام معرفة العقبات التي يمكن أن تخترقها هذه الذخيرة الفريدة.
الهدف الأول للرصاصة هو درع من الكيفلار بدون صفيحة فولاذية. نظرًا لأن إطلاق النار يتم من مسافة قصيرة - عدة عشرات من الأمتار - تخترق الذخيرة الدروع الواقية للبدن مثل قطعة قماش.
الهدف التالي هو خوذة عسكرية تلبس فوق دمية سيليكون. والمثير للدهشة أن "الرصاصة الروسية" اخترقتها أيضا! علق مختبرو الأسلحة على أنه بهذه الضربة من المحتمل ألا ينجو الجندي، الذي كانت تحميه الخوذة.
ومن العوائق الأخرى التي اعترضت الرصاصة كيس أسمنت ثقيل. ولكن أيضا اخترقته، وتحطمت زجاجة المياه المعدنية التي كانت تقف خلفه تمامًا.
أخيرًا، تم إعداد هدف نهائي للرصاصة الروسية الصنع - قطعة سميكة من المعدن بسمك بضعة سنتيمترات. والمثير للدهشة هنا أيضًا أن الذخيرة تعاملت، واخترقت الهدف. توصل مؤلفو الفيديو إلى استنتاج مفاده أن "الرصاصة الروسية" يصعب إيقافها بأي شيء. في الوقت نفسه، لم يتم ذكر العلامة التجارية ومصنع الذخيرة الروسية في الفيديو.
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