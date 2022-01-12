تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220112/عشية-يوم-الغضب-الكبير-تظاهرات-في-مختلف-المناطق-اللبنانية-صور-1055939190.html
عشية "يوم الغضب الكبير" تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية... صور
عشية "يوم الغضب الكبير" تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية... صور
احتشد عشرات اللبنانيين، مساء اليوم الأربعاء، أمام مصرف لبنان في بيروت، ضد ما أطلقوا عليها "منظومة النهب والتفقير" وتنديدا بتدهور الليرة اللبنانية أمام الدولار. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T23:41+0000
2022-01-12T23:41+0000
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055938756_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_464978b536c9146b37a82da2fce58c6b.jpg
وكان من المفترض أن يسير المتظاهرين من المصرف إلى مجلس الوزراء ومن بعده إلى مبنى البرلمان، لكن مواجهة محدودة اندلعت بعدما حاول عددا من المتظاهرين تسلق جدار المصرف واقتحامه من الباب الخلفي وإضراب النار فيه.وعلى غرار بيروت، قطع عدد من المحتجين الطرقات في مدينة طرابلس بالإطارات المشتعلة وأمام مصرف لبنان احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة.ودعت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري يوم غد الخميس لـ"يوم غضب" وقطع للطرقات في الأراضي اللبنانية كافة من الساعة 5 صباحًا وحتى الساعة الخامسة بعد الظهر.فيما أعلن تجمع الشركات المستوردة للمحروقات أنها ستتوقف يوم غد عن تسليم المحروقات من مستودعاتها تضامنا مع تحرك الإتحاد، كما ستغلق المصارف والمدارس أبوابها حرصا على سلامة الموظفين والتلاميذ.وأوعز وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اتخاذ تدابير أمنية مواكبة لتظاهرة اتحادات ونقابات قطاع النقل البري.وشدد مولوي على القوى الأمنية منع حصول أي إخلال بالأمن أو تعديات على حريات الغير وممتلكاتهم، وذلك حفاظاً على الأمن والحريات العامة، وانطلاقًا من حرص الوزارة على تأمين الاستقرار والمحافظة على أمن وسلامة كل من المتظاهرين والمواطنين وعدم الإخلال بالقوانين.وسجلت الليرة اللبنانية، يوم الاثنين الماضي، تدهورا تاريخيا، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 33 ألف ليرة لبنانية، وهو رقم لم يشهده لبنان منذ تأسيسه، هذا التدهور انعكس ارتفاعا كبيرا على مختلف السلع الأساسية في حياة المواطن اللبناني، من الوقود إلى ربطة الخبز والسلع الغذائية.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/نقابة-أصحاب-محطات-المحروقات-قرار-مصرف-لبنان-تسبب-بارتفاع-أسعار-البنزين-1054695979.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055938756_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_17677b43520cd7df17309c87acfcde1c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان

عشية "يوم الغضب الكبير" تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية... صور

23:41 GMT 12.01.2022
© Photo / abedal.kader.albai تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية
 تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© Photo / abedal.kader.albai
تابعنا عبر
احتشد عشرات اللبنانيين، مساء اليوم الأربعاء، أمام مصرف لبنان في بيروت، ضد ما أطلقوا عليها "منظومة النهب والتفقير" وتنديدا بتدهور الليرة اللبنانية أمام الدولار.
وكان من المفترض أن يسير المتظاهرين من المصرف إلى مجلس الوزراء ومن بعده إلى مبنى البرلمان، لكن مواجهة محدودة اندلعت بعدما حاول عددا من المتظاهرين تسلق جدار المصرف واقتحامه من الباب الخلفي وإضراب النار فيه.
وعلى غرار بيروت، قطع عدد من المحتجين الطرقات في مدينة طرابلس بالإطارات المشتعلة وأمام مصرف لبنان احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة.
أزمة بنزين في لبنان، طوابير طويلة من راكبي دراجات نارية في محطة البنزين في بيروت، لبنان 29 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
نقابة أصحاب محطات المحروقات: قرار مصرف لبنان تسبب بارتفاع أسعار البنزين
28 ديسمبر 2021, 11:25 GMT
ودعت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري يوم غد الخميس لـ"يوم غضب" وقطع للطرقات في الأراضي اللبنانية كافة من الساعة 5 صباحًا وحتى الساعة الخامسة بعد الظهر.
فيما أعلن تجمع الشركات المستوردة للمحروقات أنها ستتوقف يوم غد عن تسليم المحروقات من مستودعاتها تضامنا مع تحرك الإتحاد، كما ستغلق المصارف والمدارس أبوابها حرصا على سلامة الموظفين والتلاميذ.
وأوعز وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اتخاذ تدابير أمنية مواكبة لتظاهرة اتحادات ونقابات قطاع النقل البري.
© Photo / abedal.kader.albaiتظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية
تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية - سبوتنيك عربي
1/9
© Photo / abedal.kader.albai
تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية
© Photo / abedal.kader.albai تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية
 تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية - سبوتنيك عربي
2/9
© Photo / abedal.kader.albai
تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية
© Photo / abedal.kader.albai تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية
 تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية - سبوتنيك عربي
3/9
© Photo / abedal.kader.albai
تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية
© Photo / abedal.kader.albai تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية
 تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية - سبوتنيك عربي
4/9
© Photo / abedal.kader.albai
تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية
© Photo / abedal.kader.albai تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية
 تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية - سبوتنيك عربي
5/9
© Photo / abedal.kader.albai
تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية
© Photo / abedal.kader.albai تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية
 تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية - سبوتنيك عربي
6/9
© Photo / abedal.kader.albai
تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية
© Photo / abedal.kader.albai تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية
 تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية - سبوتنيك عربي
7/9
© Photo / abedal.kader.albai
تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية
© Photo / abedal.kader.albai تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية
 تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية - سبوتنيك عربي
8/9
© Photo / abedal.kader.albai
تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية
© Photo / abedal.kader.albaiتظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية
تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية - سبوتنيك عربي
9/9
© Photo / abedal.kader.albai
تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية
1/9
© Photo / abedal.kader.albai
تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية
2/9
© Photo / abedal.kader.albai
تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية
3/9
© Photo / abedal.kader.albai
تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية
4/9
© Photo / abedal.kader.albai
تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية
5/9
© Photo / abedal.kader.albai
تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية
6/9
© Photo / abedal.kader.albai
تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية
7/9
© Photo / abedal.kader.albai
تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية
8/9
© Photo / abedal.kader.albai
تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية
9/9
© Photo / abedal.kader.albai
تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية
وشدد مولوي على القوى الأمنية منع حصول أي إخلال بالأمن أو تعديات على حريات الغير وممتلكاتهم، وذلك حفاظاً على الأمن والحريات العامة، وانطلاقًا من حرص الوزارة على تأمين الاستقرار والمحافظة على أمن وسلامة كل من المتظاهرين والمواطنين وعدم الإخلال بالقوانين.
وسجلت الليرة اللبنانية، يوم الاثنين الماضي، تدهورا تاريخيا، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 33 ألف ليرة لبنانية، وهو رقم لم يشهده لبنان منذ تأسيسه، هذا التدهور انعكس ارتفاعا كبيرا على مختلف السلع الأساسية في حياة المواطن اللبناني، من الوقود إلى ربطة الخبز والسلع الغذائية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
أمسعشية "يوم الغضب الكبير" تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية... صور
أمسالسيسي: مصر دعمت المجلس السيادي السوداني بكل عناصره والأوضاع بحاجة إلى توافق سياسي
أمس"النهضة" التونسية تدعو للاحتجاج ضد قيس سعيد في تحد لحظر التجول
أمسالسيسي يكشف تفاصيل حواره مع سفيرة أمريكا بشأن "الإخوان".. فيديو
أمسالدفاع المدني الإماراتي يعلن اندلاع حريق في جبل علي
أمسالتحالف العربي يعلن تدمير مروحية نقلتها "أنصار الله" اليمنية من مطار صنعاء إلى مأرب
أمسواشنطن تطلب توضيحات بشأن وفاة مواطن أمريكي اعتقله الجيش الإسرائيلي
أمسالسيسي: دعمنا المجلس السيادي السوداني ولا نتدخل في شؤون الدول
أمسمحمود عباس ومحمد بن زايد يعزيان رئيس إسرائيل في وفاة والدته
أمسصندوق مالي فرنسي سعودي إماراتي.. هل يساهم في إنقاذ الوضع المالي في لبنان؟
أمسالخارجية الإيرانية ترد على تعليق حق تصويتها في الأمم المتحدة
أمسإيران وفنزويلا تفقدان حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب الديون
أمسالأمم المتحدة: فريق أممي تحدث مع طاقم سفينة إماراتية يحتجزها الحوثيون
أمسحفلات الإغلاق والفساد.. فضائح تهدد بقاء جونسون على رأس الحكومة
أمسالجيش الإيراني تعليقا على تهديدات تل أبيب: أي رد غاضب منا سيشل إسرائيل
أمسالدفاع الروسية: إجلاء 146 مواطنا روسيا من كازاخستان إلى موسكو
أمسإسرائيل... تجدد المواجهات بين الشرطة ومتشددين يهود بسبب "الهواتف الذكية" بالقدس... فيديو
أمسأنباء عن إيقاف إسرائيل قانون منع لم الشمل بعد قرار المحكمة العليا
أمسمنظمة الصحة العالمية: تيغراي تعيش في جحيم لم نشهد له مثيلا
أمسالأمم المتحدة تعلن التزامها بدعم حكومة يقودها مدنيون في السودان