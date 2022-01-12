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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220112/عضو-بالطاقم-الفني-لمنتخب-نيجيريا-يترك-احتفالات-فريقه-لأخذ-سيلفي-مع-محمد-صلاح-فيديو-1055296138.html
عضو بالطاقم الفني لمنتخب نيجيريا يترك احتفالات فريقه لأخذ "سيلفي" مع محمد صلاح... فيديو
عضو بالطاقم الفني لمنتخب نيجيريا يترك احتفالات فريقه لأخذ "سيلفي" مع محمد صلاح... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة طريفة بين أحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب نيجيريا والنجم المصري محمد صلاح وذلك بعد انتهاء المباراة أمام المنتخب المصري في... 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T11:15+0000
2022-01-12T11:15+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
منتخب مصر الوطني
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ويظهر في الفيديو، جميع أفراد المنتخب النيجيري سواء الطاقم أو اللاعبين بالجري والاحتفال بالفوز على مصر بعد صفارة الحكم معلنا انتهاء المواجهة بين العملاقين الكبيرين.وفي حين كان نجم منتخب مصر محمد صلاح يمشي حزينا بعد الخسارة وهو في طريقه إلى الخروج من الملعب، ترك أحد أعضاء الجهاز الفني لنيجيريا احتفالات فريقه وتوجه إليه لالتقاط "سيلفي".ولم يمانع صلاح في تنفيذ طلبه، وهو ما يعكس الروح الرياضية التي يتحلى بها رغم خسارة منتخب بلاده.يذكر أن المباراة قد انتهت بفوز مهم للمنتخب النيجيري بنتيجة 1-0 أمس الثلاثاء.ومنتخب مصر ظهر بحالة سيئة تماما، وكأنه ليس المنتخب الأكثر تتويجا بكأس الأمم الأفريقية، وليس الفريق نفسه الذي يضم واحد من بين أفضل 3 لاعبين في العالم.وتصدر منتخب نيجيريا ترتيب المجموعة الرابعة بـ 3 نقاط، وتحتل غينيا بيساو والسودان المركز الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة بعد تعادلهما، واحتل منتخب مصر المركز الأخير بلا نقاط.
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رياضة, منتخب مصر الوطني

عضو بالطاقم الفني لمنتخب نيجيريا يترك احتفالات فريقه لأخذ "سيلفي" مع محمد صلاح... فيديو

11:15 GMT 12.01.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHمحمد صلاح متأثرا عقب هزيمة المنتخب المصري لكرة القدم أمام منتخب جنوب أفريقيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية، 6 يوليو/تموز 2019
محمد صلاح متأثرا عقب هزيمة المنتخب المصري لكرة القدم أمام منتخب جنوب أفريقيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية، 6 يوليو/تموز 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة طريفة بين أحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب نيجيريا والنجم المصري محمد صلاح وذلك بعد انتهاء المباراة أمام المنتخب المصري في أمم أفريقيا وانتهت بفوز مهم للنسور الخضراء.
ويظهر في الفيديو، جميع أفراد المنتخب النيجيري سواء الطاقم أو اللاعبين بالجري والاحتفال بالفوز على مصر بعد صفارة الحكم معلنا انتهاء المواجهة بين العملاقين الكبيرين.
وفي حين كان نجم منتخب مصر محمد صلاح يمشي حزينا بعد الخسارة وهو في طريقه إلى الخروج من الملعب، ترك أحد أعضاء الجهاز الفني لنيجيريا احتفالات فريقه وتوجه إليه لالتقاط "سيلفي".
ولم يمانع صلاح في تنفيذ طلبه، وهو ما يعكس الروح الرياضية التي يتحلى بها رغم خسارة منتخب بلاده.
يذكر أن المباراة قد انتهت بفوز مهم للمنتخب النيجيري بنتيجة 1-0 أمس الثلاثاء.
ومنتخب مصر ظهر بحالة سيئة تماما، وكأنه ليس المنتخب الأكثر تتويجا بكأس الأمم الأفريقية، وليس الفريق نفسه الذي يضم واحد من بين أفضل 3 لاعبين في العالم.
وتصدر منتخب نيجيريا ترتيب المجموعة الرابعة بـ 3 نقاط، وتحتل غينيا بيساو والسودان المركز الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة بعد تعادلهما، واحتل منتخب مصر المركز الأخير بلا نقاط.
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