عمليات نهب للآثار تشهدها منطقة تحت السيطرة التركية في الشمال السوري

وأشارت الوكالة الرسمية السورية للأنباء "سانا"، اليوم الأربعاء، أن "إرهابيين مدعومين من قوات الاحتلال التركي كثفوا خلال الأيام الأخيرة عمليات حفر وتجريف التربة بحثاً عن الآثار واللقى في تل دودري الأثري في منطقة عفرين مستخدمين معدات حديثة تم تزويدهم بها من قوات الاحتلال التركي التي تشرف مباشرة على عمليات التنقيب".وبينت المصادر لـ"سانا"، أن "قوات الاحتلال التركي تسعى للسيطرة على القطع الأثرية التي تحفظ تاريخ المنطقة وهويتها السورية وتعمل على توجيه مرتزقتها للبحث عن الآثار بغية بيعها لتجار الآثار الأتراك الذين يبيعونها بدورهم إلى تجار آثار في مختلف دول العالم".وأعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم السبت الماضي، مقتل ثلاثة من جنودها إثر انفجار عبوة ناسفة على الحدود مع سوريا.وقالت الوزارة، في بيان، إن الانفجار وقع على الشريط الحدودي في قضاء "أقجة قلعة" التابعة لولاية "شانلي أورفة" جنوب شرقي البلاد، بحسب وكالة "الأناضول".وبين الفينة والأخرى تشهد منطقة الحدود التركية السورية مقتل جنود أتراك، جراء انفجار عبوات ناسفة وألغام.
نشرت وسائل إعلام رسمية سورية أنباء عن "عمليات التنقيب عن آثار من قبل مجموعات إرهابية تحت إشراف استخباراتي تركي مباشر في تل دودري الأثري بمنطقة عفرين شمالي حلب".
وأشارت الوكالة الرسمية السورية للأنباء "سانا"، اليوم الأربعاء، أن "إرهابيين مدعومين من قوات الاحتلال التركي كثفوا خلال الأيام الأخيرة عمليات حفر وتجريف التربة بحثاً عن الآثار واللقى في تل دودري الأثري في منطقة عفرين مستخدمين معدات حديثة تم تزويدهم بها من قوات الاحتلال التركي التي تشرف مباشرة على عمليات التنقيب".
وبينت المصادر لـ"سانا"، أن "قوات الاحتلال التركي تسعى للسيطرة على القطع الأثرية التي تحفظ تاريخ المنطقة وهويتها السورية وتعمل على توجيه مرتزقتها للبحث عن الآثار بغية بيعها لتجار الآثار الأتراك الذين يبيعونها بدورهم إلى تجار آثار في مختلف دول العالم".