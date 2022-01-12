تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220112/قائد-بالحرس-الثوري-سليماني-حذر-روحاني-من-أن-النظام-والمرشد-خط-أحمر-1055825796.html
قائد بالحرس الثوري: سليماني حذر روحاني من أن النظام والمرشد "خط أحمر"
قائد بالحرس الثوري: سليماني حذر روحاني من أن النظام والمرشد "خط أحمر"
كشف قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني، كواليس لقاء جمع في 24 يوليو/ تموز 2017، القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني، والرئيس السابق حسن روحاني، حذر... 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T16:34+0000
2022-01-12T16:34+0000
قاسم سليماني
الحرس الثوري الإيراني
أحمدي نجاد
أمير علي حاجي ‌زاده
قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني
فيلق القدس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/10/1047813936_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_6e1c653c451f3a7b6c07edd427efbcb3.jpg
جاء ذلك في مقابلة أجرتها صحيفة "كيهان" الإيرانية مع أمير علي حاج زاده، قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني، نشرتها اليوم الأربعاء.وقال علي حاج زاده إن اللقاء عقد على خلفية تصريحات اعتاد أن يطلقها روحاني في تلك الفترة لـ "تشويه الحرس الثوري"، و"مهاجمة الموالين للنظام كل يوم".وفي ذلك الوقت، كان روحاني يتأهب لحفل تنصيبه رئيسا للبلاد لولاية ثانية، ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل الاجتماع رغم مرور نحو 5 سنوات.وجمع اللقاء روحاني بقادة رفيعي المستوى في الحرس الثوري، بمن فيهم محمد علي جعفري، القائد العام للحرس الثوري وقتها، وقاسم سليماني الذي اغتيل في غارة أمريكية استهدفت سيارة كانت تقله هو ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد في 3 يناير/كانون الثاني 2020.وكان روحاني قد احتج قبل اللقاء بنحو شهر على تدخل الحرس الثوري في الشؤون الاقتصادية للبلاد قائلا: "الحكومة التي تمتلك السلاح تسلمت اقتصاد البلد من الحكومة التي ليس لديها سلاح، ولا أحد يجرؤ على منافستها".وبحسب حاجي زاده، توجه سليماني خلال الاجتماع إلى روحاني قائلا: "سيد روحاني! هل تريد أن تتبع طريق أحمدي نجاد؟ هل تريد أن تكون مثله؟... لماذا تجلد نفسك؟ لماذا تهاجمنا كل يوم؟"، وذلك في إشارة إلى خلاف الرئيس الأسبق نجاد وروحاني مع سليماني بشأن التدخل في المنطقة.وخلال الاجتماع، أبلغ سليماني روحاني أن "النظام والمرشد خط أحمر بالنسبة للحرس الثوري، وأنهم لا يستطيعون الصمت أمام التشويه الذي يمارسه دائما".وتابع القائد في الحرس الثوري، وهو أحد المتهمين الرئيسيين في تدمير الطائرة الأوكرانية، التي تم إسقاطها "بالخطأ" في يناير 2020، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، إن قادة الحرس أبلغوا روحاني خلال الاجتماع بأنه "لا ينبغي للمرء أن يجلد ذاته، لدينا القوة والفرصة، ونريد مساعدة حكومتك... المرء لا يضعف قواته؛ ما هذا الكلام الذي تتفوه به! نحن لا نستطيع تحمل هذه الأقوال!".وكشف عن خلافات كبيرة سادت بين قاسم سليماني من جهة وحكومة روحاني بسبب تدخل الحرس الثوري في دول أخرى والدعم المالي والعسكري للقوات التي تعمل بالوكالة عن النظام الإيراني في المنطقة.وكشف عن الصعوبات التي واجهات الحرس الثوري في تبرير تدخل فيلق القدس مع إعادة جثامين قتلاه الأوائل في العراق وسوريا قائلا: "لم نكن نعرف إطلاقا تحت أي عنوان سنحضر شهداء الحرب العراقية السورية الأوائل ودفنهم، نقول أنهم تعرضوا لحادث في كردستان؟ ماذا حدث؟ من أين أتوا؟ في حين كنا نحمل نعوش شهداء الحرب (الإيرانية- العراقية) بفخر ونشيعهم".
https://arabic.sputniknews.com/20220110/قائد-الحرس-الثوري-يقول-لا-يزال-هناك-جزء-آخر-من-الانتقام-لدم-سليماني-1055174769.html
https://arabic.sputniknews.com/20220107/إيران-تلمح-إلى-دول-تستغل-حادث-الطائرة-الأوكرانية-لأغراض-سياسية-وترحب-بالحوار-1055068415.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/10/1047813936_223:0:2444:1666_1920x0_80_0_0_cd876246593bde0477e8b651e02fdfe4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
قاسم سليماني, الحرس الثوري الإيراني, أحمدي نجاد, أمير علي حاجي ‌زاده, قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني, فيلق القدس

قائد بالحرس الثوري: سليماني حذر روحاني من أن النظام والمرشد "خط أحمر"

16:34 GMT 12.01.2022
© AFP 2021 / -قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زادة
قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زادة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© AFP 2021 / -
تابعنا عبر
كشف قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني، كواليس لقاء جمع في 24 يوليو/ تموز 2017، القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني، والرئيس السابق حسن روحاني، حذر خلاله الأول من أن النظام والمرشد "خط أحمر".
جاء ذلك في مقابلة أجرتها صحيفة "كيهان" الإيرانية مع أمير علي حاج زاده، قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني، نشرتها اليوم الأربعاء.
وقال علي حاج زاده إن اللقاء عقد على خلفية تصريحات اعتاد أن يطلقها روحاني في تلك الفترة لـ "تشويه الحرس الثوري"، و"مهاجمة الموالين للنظام كل يوم".
وفي ذلك الوقت، كان روحاني يتأهب لحفل تنصيبه رئيسا للبلاد لولاية ثانية، ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل الاجتماع رغم مرور نحو 5 سنوات.
وجمع اللقاء روحاني بقادة رفيعي المستوى في الحرس الثوري، بمن فيهم محمد علي جعفري، القائد العام للحرس الثوري وقتها، وقاسم سليماني الذي اغتيل في غارة أمريكية استهدفت سيارة كانت تقله هو ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد في 3 يناير/كانون الثاني 2020.
القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
قائد الحرس الثوري يقول "لا يزال هناك جزء آخر من الانتقام لدم سليماني"
10 يناير, 13:11 GMT
وكان روحاني قد احتج قبل اللقاء بنحو شهر على تدخل الحرس الثوري في الشؤون الاقتصادية للبلاد قائلا: "الحكومة التي تمتلك السلاح تسلمت اقتصاد البلد من الحكومة التي ليس لديها سلاح، ولا أحد يجرؤ على منافستها".
وبحسب حاجي زاده، توجه سليماني خلال الاجتماع إلى روحاني قائلا: "سيد روحاني! هل تريد أن تتبع طريق أحمدي نجاد؟ هل تريد أن تكون مثله؟... لماذا تجلد نفسك؟ لماذا تهاجمنا كل يوم؟"، وذلك في إشارة إلى خلاف الرئيس الأسبق نجاد وروحاني مع سليماني بشأن التدخل في المنطقة.
وخلال الاجتماع، أبلغ سليماني روحاني أن "النظام والمرشد خط أحمر بالنسبة للحرس الثوري، وأنهم لا يستطيعون الصمت أمام التشويه الذي يمارسه دائما".
وتابع القائد في الحرس الثوري، وهو أحد المتهمين الرئيسيين في تدمير الطائرة الأوكرانية، التي تم إسقاطها "بالخطأ" في يناير 2020، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، إن قادة الحرس أبلغوا روحاني خلال الاجتماع بأنه "لا ينبغي للمرء أن يجلد ذاته، لدينا القوة والفرصة، ونريد مساعدة حكومتك... المرء لا يضعف قواته؛ ما هذا الكلام الذي تتفوه به! نحن لا نستطيع تحمل هذه الأقوال!".
موقع تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
إيران تلمح إلى دول تستغل حادث الطائرة الأوكرانية لأغراض سياسية وترحب بالحوار
7 يناير, 14:26 GMT
وكشف عن خلافات كبيرة سادت بين قاسم سليماني من جهة وحكومة روحاني بسبب تدخل الحرس الثوري في دول أخرى والدعم المالي والعسكري للقوات التي تعمل بالوكالة عن النظام الإيراني في المنطقة.
وأضاف حاجي زاده: "قال كثير من الناس نتيجة الدعاية المسمومة، لماذا أخذ (قاسم سليماني) أموالنا إلى الخارج؟" لماذا يدعم ديكتاتورًا؟ لماذا نذهب إلى سوريا؟ هل نسينا شعار لا غزة ولا لبنان؟".
وكشف عن الصعوبات التي واجهات الحرس الثوري في تبرير تدخل فيلق القدس مع إعادة جثامين قتلاه الأوائل في العراق وسوريا قائلا: "لم نكن نعرف إطلاقا تحت أي عنوان سنحضر شهداء الحرب العراقية السورية الأوائل ودفنهم، نقول أنهم تعرضوا لحادث في كردستان؟ ماذا حدث؟ من أين أتوا؟ في حين كنا نحمل نعوش شهداء الحرب (الإيرانية- العراقية) بفخر ونشيعهم".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:10 GMTالكويت: توقيف 4 ضباط بتهم تعذيب طالت جهاز أمن الدولة
17:08 GMTهل التقى رئيس الحكومة الليبية مسؤولين إسرائيليين سرا لبحث التطبيع؟
17:00 GMTسوريا تقطع خطوة كبيرة نحو الفضاء الصيني عبر "الحزام والطريق"
16:55 GMTإعلام: بعد مغادرة "إيسكس"... أمريكا لا تملك "قوة ضاربة" بالشرق الأوسط
16:45 GMTكلوب يرد على صلاح فيما يتعلق بالبقاء في ليفربول
16:42 GMTمسؤول في "حزب الله" اللبناني يصعّد في وجه السعودية
16:39 GMTموسكو: تجاهل الناتو لمبادراتنا لخفض التصعيد يخلق شروطا مسبقة للنزاع ويقوض الأمن
16:34 GMTقائد بالحرس الثوري: سليماني حذر روحاني من أن النظام والمرشد "خط أحمر"
16:33 GMTمسؤول بـ"الجهاد الإسلامي" يكشف أسرارا بشأن دعم سليماني للفلسطينيين.. ما علاقتها بصواريخ المقاومة
16:31 GMTحكومة آبي أحمد تسقط تهم معتقلين بارزين بينهم خصمه اللدود جوهر محمد
16:21 GMTتحديد موعد ومدة انسحاب قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي من كازاخستان
16:15 GMTالملك الأردني يتفقد مشروع "جذور" ويدعو لتوسيع المساحة الخضراء... صور
16:14 GMT"روس آتوم" تسلم مصر وثائق ترخيص بناء المرحلة الثانية من محطة الضبعة النووية
16:12 GMTقدرات عائلة صواريخ "باراك" الإسرائيلية
16:04 GMTالبدء بكتابة القرآن الكريم بخط اليد في روسيا... صورة
15:56 GMTسعره يصل إلى 10 آلاف دولار... قط ياسمين عبد العزيز يثير جدلا
15:55 GMTاتهامات بالفشل والكذب... تصاعد الحرب الكلامية بين بينيت ونتنياهو
15:53 GMTملخص مباراة تونس ومالي (0-1)... فيديو
15:51 GMTاللجنة الأولمبية الدولية: التدابير الصارمة لأولمبياد بكين 2022 تضيف الثقة لنجاح الألعاب
15:46 GMTبينيت معلقا على إحباط بلاده محاولة إيرانية للتجسس.. نخوض معركة متواصلة ضد إيران