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https://arabic.sputniknews.com/20220112/قدرات-عائلة-صواريخ-باراك-الإسرائيلية-1055798391.html
قدرات عائلة صواريخ "باراك" الإسرائيلية
قدرات عائلة صواريخ "باراك" الإسرائيلية
تضم عائلة صواريخ الدفاع الجوي "باراك" 5 نسخ هي: "باراك - إم إكس" و"باراك - انترسبتور" و"باراك - إي آر" و"باراك - إل آر إيه دي" و"باراك - إم آر إيه دي". 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T16:12+0000
2022-01-12T16:12+0000
2022-01-12T16:14+0000
انفوجرافيك
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ويمكن إطلاق الصواريخ عموديا في جميع الأجواء وتمتلك كل منصة 8 صواريخ لضرب قائمة من الأهداف تشمل الطائرات والصواريخ والـ "درونز" والقنابل الموجهة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
قدرات عائلة صواريخ "باراك" الإسرائيلية
16:12 GMT 12.01.2022 (تم التحديث: 16:14 GMT 12.01.2022)
تضم عائلة صواريخ الدفاع الجوي "باراك" 5 نسخ هي: "باراك - إم إكس" و"باراك - انترسبتور" و"باراك - إي آر" و"باراك - إل آر إيه دي" و"باراك - إم آر إيه دي".
ويمكن إطلاق الصواريخ عموديا في جميع الأجواء وتمتلك كل منصة 8 صواريخ لضرب قائمة من الأهداف تشمل الطائرات والصواريخ والـ "درونز" والقنابل الموجهة.