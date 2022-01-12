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https://arabic.sputniknews.com/20220112/لا-نشعر-بالحرج-السعودية-ترد-لأول-مرة-على-حادثة-الفيديو-المغلوط-1055268446.html
"لا نشعر بالحرج"... السعودية ترد لأول مرة على حادثة "الفيديو المغلوط"
"لا نشعر بالحرج"... السعودية ترد لأول مرة على حادثة "الفيديو المغلوط"
علق التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، على الفيديو الذي نشره السبت الماضي، وقال إنه يظهر ورشة صواريخ بالستية في ميناء الحديدة، ووصفته جماعة الحوثي... 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T06:44+0000
2022-01-12T06:44+0000
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
أخبار السعودية اليوم
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وقال المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي، في مؤتمر صحفي مع محافظ شبوة عوض العولقي، إنه "مجري بطريقة مغلوطة من أحد المصادر"، مؤكدا أنه يؤكد على نهج القيادة المشتركة للتحالف الثابت والدائم فيما يخص المسار العملياتي أو المسارات الإعلامية.وأضاف: "نحن نتعامل في منطقة عمليات لدينا الكثير من المصادر وهذا يأتي ضمن الخطأ الهامشي للتعامل مع المصادر"، متابعا: "نحن لا نجد حرج في ما إذا كان أي أمر يحتاج إلى تصحيح فمن الالتزام الأدبي والأخلاقي أن يكون هناك تصحيح".وأوضح المالكي، أن "كون الفيلم مغلوط من أحد المصادر، هذا لا يعني أن المليشيات الحوثية لا تقوم باستخدام معسكرات الموانئ ولا أنها لا تستخدم المدنيين لغرض الحماية"، مؤكدا أن "الانتهاكات الحوثية واضحة للجميع وأن لجنة الخبراء أثبتت أن كافة الأسلحة مهربة من النظام الإيراني لليمن سواء كانت من الحديدة أو بحر العرب".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اتهمت التحالف العربي بقيادة السعودية، باجتزاء مشاهد من فيلم أمريكي جرى تصويره في العراق وعرضها على أنها عملية تجميع وتركيب صواريخ في ميناء الحديدية غربي اليمن.من جانبه، قال القيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد علي الحوثي، إن التحالف العربي، "قام باجتزاء مشاهد من فيلم أمريكي جرى تصويره في العراق وعرضها على أنها عملية تجميع وتركيب صواريخ في ميناء الحديدية غربي اليمن".في سياق متصل، عرضت قناة "الميادين" اللبنانية، مقطع فيديو يتضمن تصريحات متلفزة للمتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي يستعرض خلالها ما قال إنها ورش تصنيع وتركيب صواريخ باليستية في ميناء الحديدة، وقارنتها القناة بمشهد من فيلم أمريكي.وقالت القناة: "تبيّن أن هذه المشاهد مقتطعة من فيلم "Severe Clear"، وتحديداً بعد ساعة و9 دقائق و54 ثانية من بدء الفيلم"، مشيرة إلى أن الحديث يدور عن فيلم تسجيلي صوره جندي أمريكي عن غزو العراق وعرضه عام 2010.وكان المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، عرض في مؤتمر صحفي السبت الماضي، مقاطع مصورة قال إنها تثبت تحويل "أنصار الله" موانئ الحديدة لمخازن وورش لتجميع الصواريخ الباليستية.إلا أن وزارة الخارجية في صنعاء، سارعت إلى نفي صحة ما جاء في فيديو التحالف ووصفته بأنه "إفلاس وفبركةٌ إعلاميةٌ هابطةٌ"، وأنه "اعتمد على عرض ركيك".وقالت إن "المحاولات الهزلية لتبرير استهداف تحالف العدوان الموانئ اليمنية، لا تعدو عن كونها تحرّكاً سينمائياً رخيصاً"، بحسب "الميادين".
https://arabic.sputniknews.com/20220109/أنصار-الله-تتهم-التحالف-باجتزاء-مشهد-من-فيلم-على-أنه-صواريخ-باليستية-في-الحديدة-فيديو-1055150235.html
https://arabic.sputniknews.com/20220109/الحوثي-يعلق-على-اجتزاء-التحالف-العربي-مشهد-من-فيلم-على-أنه-صواريخ-باليستية-في-الحديدة-1055154231.html
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم

"لا نشعر بالحرج"... السعودية ترد لأول مرة على حادثة "الفيديو المغلوط"

06:44 GMT 12.01.2022
© REUTERS / Ahmed Yosriالمتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020
المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© REUTERS / Ahmed Yosri
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علق التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، على الفيديو الذي نشره السبت الماضي، وقال إنه يظهر ورشة صواريخ بالستية في ميناء الحديدة، ووصفته جماعة الحوثي بأنه "مفبرك من فيلم أمريكي".
وقال المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي، في مؤتمر صحفي مع محافظ شبوة عوض العولقي، إنه "مجري بطريقة مغلوطة من أحد المصادر"، مؤكدا أنه يؤكد على نهج القيادة المشتركة للتحالف الثابت والدائم فيما يخص المسار العملياتي أو المسارات الإعلامية.
محمد عبد السلام - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
"أنصار الله" تتهم التحالف باجتزاء مشهد من فيلم على أنه "صواريخ باليستية" في الحديدة... فيديو
9 يناير, 19:43 GMT
وأضاف: "نحن نتعامل في منطقة عمليات لدينا الكثير من المصادر وهذا يأتي ضمن الخطأ الهامشي للتعامل مع المصادر"، متابعا: "نحن لا نجد حرج في ما إذا كان أي أمر يحتاج إلى تصحيح فمن الالتزام الأدبي والأخلاقي أن يكون هناك تصحيح".
وأوضح المالكي، أن "كون الفيلم مغلوط من أحد المصادر، هذا لا يعني أن المليشيات الحوثية لا تقوم باستخدام معسكرات الموانئ ولا أنها لا تستخدم المدنيين لغرض الحماية"، مؤكدا أن "الانتهاكات الحوثية واضحة للجميع وأن لجنة الخبراء أثبتت أن كافة الأسلحة مهربة من النظام الإيراني لليمن سواء كانت من الحديدة أو بحر العرب".
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اتهمت التحالف العربي بقيادة السعودية، باجتزاء مشاهد من فيلم أمريكي جرى تصويره في العراق وعرضها على أنها عملية تجميع وتركيب صواريخ في ميناء الحديدية غربي اليمن.
وقال محمد عبد السلام الناطق الرسمي لـ "أنصار الله"، إن ما تم تقديمه "للرأي العام على أنه إنجاز استخباراتي للتحالف هو مشهد من فيلم تم اجتزاؤه"، معتبرا أن التحالف "يريد تعويض خسائره الميدانية بانتصارات إعلامية استخباراتية مصطنعة ومختلقة ومثيرة للسخرية".
من جانبه، قال القيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد علي الحوثي، إن التحالف العربي، "قام باجتزاء مشاهد من فيلم أمريكي جرى تصويره في العراق وعرضها على أنها عملية تجميع وتركيب صواريخ في ميناء الحديدية غربي اليمن".
في سياق متصل، عرضت قناة "الميادين" اللبنانية، مقطع فيديو يتضمن تصريحات متلفزة للمتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي يستعرض خلالها ما قال إنها ورش تصنيع وتركيب صواريخ باليستية في ميناء الحديدة، وقارنتها القناة بمشهد من فيلم أمريكي.
وقالت القناة: "تبيّن أن هذه المشاهد مقتطعة من فيلم "Severe Clear"، وتحديداً بعد ساعة و9 دقائق و54 ثانية من بدء الفيلم"، مشيرة إلى أن الحديث يدور عن فيلم تسجيلي صوره جندي أمريكي عن غزو العراق وعرضه عام 2010.
محمد علي الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
الحوثي يعلق على "اجتزاء التحالف العربي مشهد من فيلم على أنه صواريخ باليستية في الحديدة"
9 يناير, 21:43 GMT
وكان المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، عرض في مؤتمر صحفي السبت الماضي، مقاطع مصورة قال إنها تثبت تحويل "أنصار الله" موانئ الحديدة لمخازن وورش لتجميع الصواريخ الباليستية.
وأضاف المالكي: "هذا موجود في موقع لا يمكن الإفصاح عنه حاليا، داخل ميناء الحديدة، عبارة عن ورش لتجميع الصواريخ الباليستية، ومن ثم يتم نقلها أيضا إلى خارج ميناء الحديدة".
إلا أن وزارة الخارجية في صنعاء، سارعت إلى نفي صحة ما جاء في فيديو التحالف ووصفته بأنه "إفلاس وفبركةٌ إعلاميةٌ هابطةٌ"، وأنه "اعتمد على عرض ركيك".
وقالت إن "المحاولات الهزلية لتبرير استهداف تحالف العدوان الموانئ اليمنية، لا تعدو عن كونها تحرّكاً سينمائياً رخيصاً"، بحسب "الميادين".
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