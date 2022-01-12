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لجنة الطيران المدني: مطار ألما آتا يستأنف العمل في 13 يناير
لجنة الطيران المدني: مطار ألما آتا يستأنف العمل في 13 يناير
قالت لجنة الطيران المدني في كازاخستان إن مطار ألما آتا سيستأنف العمل في 13 يناير/كانون الثاني. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T08:42+0000
2022-01-12T08:42+0000
العالم
كازخستان
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في وقت سابق، قال ممثل مكتب رئيس بلدية ألما آتا إن الميناء الجوي لن يفتح قبل رفع حالة الطوارئ، أي في 19 يناير، لكنه أضاف لاحقًا أن هذه المعلومات غير دقيقة.وفقًا لجدول رحلات شركة الطيران على تلغرام: "اعتبارًا من 13 يناير 2022، سيستأنف مطار ألما آتا الدولي العمل. وفقًا للمعلومات الأولية من إدارة المطار، سيتم تنفيذ الرحلات الداخلية والدولية من الساعة 8.00 إلى الساعة 21.00 (من الساعة 5.00 إلى الساعة 18.00 بتوقيت موسكو)".وشهدت كازاخستان منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
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العالم, كازخستان

لجنة الطيران المدني: مطار ألما آتا يستأنف العمل في 13 يناير

08:42 GMT 12.01.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورالمعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
المعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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قالت لجنة الطيران المدني في كازاخستان إن مطار ألما آتا سيستأنف العمل في 13 يناير/كانون الثاني.
في وقت سابق، قال ممثل مكتب رئيس بلدية ألما آتا إن الميناء الجوي لن يفتح قبل رفع حالة الطوارئ، أي في 19 يناير، لكنه أضاف لاحقًا أن هذه المعلومات غير دقيقة.
وفقًا لجدول رحلات شركة الطيران على تلغرام: "اعتبارًا من 13 يناير 2022، سيستأنف مطار ألما آتا الدولي العمل. وفقًا للمعلومات الأولية من إدارة المطار، سيتم تنفيذ الرحلات الداخلية والدولية من الساعة 8.00 إلى الساعة 21.00 (من الساعة 5.00 إلى الساعة 18.00 بتوقيت موسكو)".
وشهدت كازاخستان منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
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