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https://arabic.sputniknews.com/20220112/لماذا-تتخلى-ألمانيا-عن-مقاتلات-تورنادو-وما-هو-الاختيار-الذي-يغضب-فرنسا؟-1055274572.html
لماذا تتخلى ألمانيا عن مقاتلات "تورنادو" وما هو الاختيار الذي يغضب فرنسا؟
لماذا تتخلى ألمانيا عن مقاتلات "تورنادو" وما هو الاختيار الذي يغضب فرنسا؟
أعادت الحكومة الألمانية الجديدة طرح فكرة استبدال المقاتلات الحربية المتقادمة من طراز "تورنادو" ومناقشة البدائل المتاحة أمامها. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T09:48+0000
2022-01-12T09:48+0000
2022-01-12T09:48+0000
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ذكرت ذلك مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية، في تقرير عن القوات الجوية الألمانية، مشيرة إلى أن ألمانيا أعادت طرح هذه الفكرة لتقييم البدائل المتاحة التي يمكن أن تكون مقاتلات "إف - 35" إحداها.ولفتت المجلة إلى أن تلك الخطة التي تتم مناقشتها تحدثت عنها وكالة الأنباء الألمانية "دي بي إي" خلال عطلة نهاية الأسبوع.وكانت وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، أورسولا فون دير لاين، قد طرحت فكرة التخلي عن أسطول مقاتلات "تورنادو" الذي يضم نحو 90 طائرة والحصول على طائرات أخرى أكثر تطورا بحلول نهاية العقد الحالي.وتضمن مقترح وزيرة الدفاع في ذلك الحين، عام 2019، أن تكون مقاتلات "إف - 35" الأمريكية من بين البدائل المطروحة على الطاولة لاستبدال مقاتلات "تورنادو".ولفتت المجلة إلى أن وزيرة الدفاع الألمانية الحالية كريستين لامبرخت، رفضت، الاثنين الماضي، الجزم بوجود "إف - 35" على طاولة الاختيارات المتاحة لاستبدال مقاتلات "تورنادو" كما رفضت نفي ذلك.وأوضحت المجلة أنه كانت هناك مناقشات بين لامبرخت والمستشار الألماني أولاف شولتز حول هذا الأمر، الخميس الماضي، لكنها كانت نقاشات داخلية.
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رصد عسكري, أخبار العالم الآن
لماذا تتخلى ألمانيا عن مقاتلات "تورنادو" وما هو الاختيار الذي يغضب فرنسا؟
أعادت الحكومة الألمانية الجديدة طرح فكرة استبدال المقاتلات الحربية المتقادمة من طراز "تورنادو" ومناقشة البدائل المتاحة أمامها.
ذكرت ذلك مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية، في تقرير عن القوات الجوية الألمانية، مشيرة إلى أن ألمانيا أعادت طرح هذه الفكرة لتقييم البدائل المتاحة التي يمكن أن تكون مقاتلات "إف - 35" إحداها.
ولفتت المجلة إلى أن تلك الخطة التي تتم مناقشتها تحدثت عنها وكالة الأنباء الألمانية "دي بي إي" خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وكانت وزيرة
الدفاع الألمانية
السابقة، أورسولا فون دير لاين، قد طرحت فكرة التخلي عن أسطول مقاتلات "تورنادو" الذي يضم نحو 90 طائرة والحصول على طائرات أخرى أكثر تطورا بحلول نهاية العقد الحالي.
وتضمن مقترح وزيرة الدفاع في ذلك الحين، عام 2019، أن تكون مقاتلات "إف - 35" الأمريكية من بين البدائل المطروحة على الطاولة لاستبدال مقاتلات "تورنادو".
وتابعت المجلة: "لكن ألمانيا تخشى من غضب فرنسا في حالة حصولها على المقاتلات الأمريكية لأن برلين وباريس بينهما تحالف دفاعي للتعاون في تطوير أنظمة القتال الجوي المستقبلية".
ولفتت المجلة إلى أن وزيرة الدفاع الألمانية الحالية كريستين لامبرخت، رفضت، الاثنين الماضي، الجزم بوجود "إف - 35" على طاولة الاختيارات المتاحة
لاستبدال مقاتلات
"تورنادو" كما رفضت نفي ذلك.
وأوضحت المجلة أنه كانت هناك مناقشات بين لامبرخت
والمستشار الألماني أولاف شولتز
حول هذا الأمر، الخميس الماضي، لكنها كانت نقاشات داخلية.