https://arabic.sputniknews.com/20220112/لماذا-لا-يفضل-استخدام-أجهزة-شحن-الأخرين-للهواتف-الذكية-1055267542.html

لماذا لا يفضل استخدام أجهزة شحن الأخرين للهواتف الذكية

لماذا لا يفضل استخدام أجهزة شحن الأخرين للهواتف الذكية

قال خبراء الأمن السيبراني لوكالة "سبوتنيك" إن استخدام كبلات و USB شخص آخر لشحن الهواتف الذكية يمكن أن يمنح المهاجمين فرصة لسرقة البيانات الشخصية لمالكي... 12.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-12T04:35+0000

2022-01-12T04:35+0000

2022-01-12T04:35+0000

مجتمع

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يترك العديد من مستخدمي الأجهزة المحمولة تفاصيل أعمالهم وحياتهم الشخصية في برامج المراسلة، لكن في نفس الوقت لا يعتقدون أن المتسللين يمكنهم "اختراق" جهاز محمول دون اتصال جسدي به، بينما لا يشك المستخدم في أي شيء، وفقًا للخبراء. كواحد من الإجراءات المضادة، يوصي الخبراء بالامتناع عن شحن أجهزتك بكابلات أشخاص آخرين و USB من جهات خارجية.وأوضح أنه مع مصدر طاقة عادي، لا يتعرض الجهاز إلا لخطر جسدي: فالجهد العالي جدًا يمكن أن يحرق الجهاز، ويمكن أن يؤدي الجهد المنخفض جدًا إلى إتلاف البطارية. ولكن إذا كان الكمبيوتر متصلاً بمحطة الشحن، فإن مخاطر الأمن السيبراني تنفتح."إذا كان الهاتف الذكي متصلاً بمحطة الشحن هذه في حالة غير مؤمنة، فيمكن للمهاجمين الوصول إلى الملفات الموجودة على الهاتف الذكي، بما في ذلك التخزين الآمن، حيث يمكن تخزين الصور والبيانات الشخصية السرية. وفي بعض الحالات، يمكن للمحتالين تثبيت برامج ضارة على الهاتف الذكي المتصل. عبر كبل USB."إذا كان ذلك ممكنًا، فمن الأفضل عدم استخدام كبلات USB الخاصة بشخص آخر لشحن الهواتف الذكية، حيث يمكن للمهاجمين نظريًا تضمين جهاز في السلك لنقل البيانات عن بُعد. اختتم الخبير: "باستخدامه، يمكنك التحكم في لوحة المفاتيح: تتبع نقرات المستخدم، وكذلك التحكم الشخصي دون علم المالك".

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مجتمع