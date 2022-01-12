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لماذا لا يفضل استخدام أجهزة شحن الأخرين للهواتف الذكية
لماذا لا يفضل استخدام أجهزة شحن الأخرين للهواتف الذكية
قال خبراء الأمن السيبراني لوكالة "سبوتنيك" إن استخدام كبلات و USB شخص آخر لشحن الهواتف الذكية يمكن أن يمنح المهاجمين فرصة لسرقة البيانات الشخصية لمالكي... 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T04:35+0000
2022-01-12T04:35+0000
مجتمع
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يترك العديد من مستخدمي الأجهزة المحمولة تفاصيل أعمالهم وحياتهم الشخصية في برامج المراسلة، لكن في نفس الوقت لا يعتقدون أن المتسللين يمكنهم "اختراق" جهاز محمول دون اتصال جسدي به، بينما لا يشك المستخدم في أي شيء، وفقًا للخبراء. كواحد من الإجراءات المضادة، يوصي الخبراء بالامتناع عن شحن أجهزتك بكابلات أشخاص آخرين و USB من جهات خارجية.وأوضح أنه مع مصدر طاقة عادي، لا يتعرض الجهاز إلا لخطر جسدي: فالجهد العالي جدًا يمكن أن يحرق الجهاز، ويمكن أن يؤدي الجهد المنخفض جدًا إلى إتلاف البطارية. ولكن إذا كان الكمبيوتر متصلاً بمحطة الشحن، فإن مخاطر الأمن السيبراني تنفتح."إذا كان الهاتف الذكي متصلاً بمحطة الشحن هذه في حالة غير مؤمنة، فيمكن للمهاجمين الوصول إلى الملفات الموجودة على الهاتف الذكي، بما في ذلك التخزين الآمن، حيث يمكن تخزين الصور والبيانات الشخصية السرية. وفي بعض الحالات، يمكن للمحتالين تثبيت برامج ضارة على الهاتف الذكي المتصل. عبر كبل USB."إذا كان ذلك ممكنًا، فمن الأفضل عدم استخدام كبلات USB الخاصة بشخص آخر لشحن الهواتف الذكية، حيث يمكن للمهاجمين نظريًا تضمين جهاز في السلك لنقل البيانات عن بُعد. اختتم الخبير: "باستخدامه، يمكنك التحكم في لوحة المفاتيح: تتبع نقرات المستخدم، وكذلك التحكم الشخصي دون علم المالك".
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مجتمع

لماذا لا يفضل استخدام أجهزة شحن الأخرين للهواتف الذكية

04:35 GMT 12.01.2022
© mazyunمخاطر شحن هواتفكم عبر الكمبيوتر
مخاطر شحن هواتفكم عبر الكمبيوتر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© mazyun
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قال خبراء الأمن السيبراني لوكالة "سبوتنيك" إن استخدام كبلات و USB شخص آخر لشحن الهواتف الذكية يمكن أن يمنح المهاجمين فرصة لسرقة البيانات الشخصية لمالكي الأجهزة، في حين يمكن للمحتالين الوصول إلى مخازن المستخدمين المحمية.
يترك العديد من مستخدمي الأجهزة المحمولة تفاصيل أعمالهم وحياتهم الشخصية في برامج المراسلة، لكن في نفس الوقت لا يعتقدون أن المتسللين يمكنهم "اختراق" جهاز محمول دون اتصال جسدي به، بينما لا يشك المستخدم في أي شيء، وفقًا للخبراء. كواحد من الإجراءات المضادة، يوصي الخبراء بالامتناع عن شحن أجهزتك بكابلات أشخاص آخرين و USB من جهات خارجية.
يوضح فيكتور تشيبيشوف، باحث تهديد المحمول: "يتمثل الخطر الرئيسي عند استخدام مآخذ USB في أن المستخدم لا يعرف المعدات الموجودة خلف المنفذ في محطة الشحن".
وأوضح أنه مع مصدر طاقة عادي، لا يتعرض الجهاز إلا لخطر جسدي: فالجهد العالي جدًا يمكن أن يحرق الجهاز، ويمكن أن يؤدي الجهد المنخفض جدًا إلى إتلاف البطارية. ولكن إذا كان الكمبيوتر متصلاً بمحطة الشحن، فإن مخاطر الأمن السيبراني تنفتح.
"إذا كان الهاتف الذكي متصلاً بمحطة الشحن هذه في حالة غير مؤمنة، فيمكن للمهاجمين الوصول إلى الملفات الموجودة على الهاتف الذكي، بما في ذلك التخزين الآمن، حيث يمكن تخزين الصور والبيانات الشخصية السرية. وفي بعض الحالات، يمكن للمحتالين تثبيت برامج ضارة على الهاتف الذكي المتصل. عبر كبل USB.
يقول إن الطريقة الأكثر أمانًا للشحن هي منفذ كلاسيكي بجهد 220 فولت على الحائط ومحول الطاقة الخاص بك أو البطارية الخارجية (بنك الطاقة). بالإضافة إلى ذلك، هناك كبلات USB خاصة تفتقر تمامًا إلى القدرة على نقل البيانات وأجهزة محمولة تسمح لك بإيقاف نقل البيانات عبر سلك USB.
"إذا كان ذلك ممكنًا، فمن الأفضل عدم استخدام كبلات USB الخاصة بشخص آخر لشحن الهواتف الذكية، حيث يمكن للمهاجمين نظريًا تضمين جهاز في السلك لنقل البيانات عن بُعد. اختتم الخبير: "باستخدامه، يمكنك التحكم في لوحة المفاتيح: تتبع نقرات المستخدم، وكذلك التحكم الشخصي دون علم المالك".
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