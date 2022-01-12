https://arabic.sputniknews.com/20220112/ماذا-فعلت-السلطات-الإيرانية-مع-شخص-أضرم-النار-في-تمثال-قاسم-سليماني-فيديو-1055328604.html

ماذا فعلت السلطات الإيرانية مع شخص أضرم النار في تمثال قاسم سليماني... فيديو

ماذا فعلت السلطات الإيرانية مع شخص أضرم النار في تمثال قاسم سليماني... فيديو

كشفت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، عما فعلته مع المتهم في إضرام النار بتمثال قائد فيلق القدس الراحل في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في جنوب غرب... 12.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-12T12:34+0000

2022-01-12T12:34+0000

2022-01-12T12:39+0000

أخبار إيران

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ونقل موقع ميزان أونلاين، التابع للسلطة القضائية الإيرانية عن رئيس السلطة في المحافظة، أحمد رضا بهرمي، قوله إنه "تم توقيف منفذ هذا العمل المشين"، مشيرا إلى أن ذلك تم "بفضل جهود المدعي العام في المحافظة، ووزارة الأمن، وجهاز استخبارات الحرس الثوري، وشرطة المحافظة".ورفض بهرمي، الكشف عن هوية الموقوف، فيما قالت وسائل إعلام إيرانية، إن المشتبه به هو "عنصر مناهض للثورة الإسلامية".وكانت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، أعلنت مسؤوليتها عن إحراق تمثال لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، عقب إقامته بساعات في أحد الميادين الإيرانية.وتضمن بيان نشرته المنظمة المعارضة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي الإيراني، مقطعا مصورا لعناصرها أثناء قيامهم بإضرام النيران في تمثال سليماني.ونشرت المنظمة المقطع تحت عنوان: "إضرام النار فی التمثال الوحش المتعطش للدماء قاسم سلیماني في مدینة شهرکرد بید وحدات المقاومة البطلة بعد ساعات من إزالة الستار عنه".وقال البيان: "في الساعة التاسعة والنصف من مساء الخامس من ینایر قام أبطال وحدات المقاومة بإضرام النار فی التمثال الضخم للوحش المتعطش للدماء قاسم سليماني في مدینة شهرکرد".ولفت إلى أن "هذا التمثال تمت إزالة الستار عنه قبل ظهر الأربعاء، الخامس من ینایر/كانون الثاني، بحضور شخصيات النظام وفي عرض مليء بالصخب والدعایات"، على حد قوله.يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.

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أخبار إيران