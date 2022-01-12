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https://arabic.sputniknews.com/20220112/متحدث-النفط-اليمنية-لـسبوتنيك-أزمة-وقود-خانقة-تضرب-المحافظات-الشمالية-1055384138.html
متحدث النفط اليمنية لـ"سبوتنيك": أزمة وقود خانقة تضرب المحافظات الشمالية
متحدث النفط اليمنية لـ"سبوتنيك": أزمة وقود خانقة تضرب المحافظات الشمالية
أكد المتحدث الرسمي باسم شركة النفط اليمنية بصنعاء، عصام المتوكل، أن مسلسل احتجاز السفن يسير بنفس الأسلوب السابق، والمتمثل بالقرصنة على السفن النفطية، خلال... 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T13:10+0000
2022-01-12T13:23+0000
اليمن
أخبار اليمن الأن
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وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، "لا يزال تحالف العدوان الأمريكي السعودي يحتجز 6 سفن نفطية، جميعها تم تفتيشها وحاصلة على تصاريح دخول من الأمم المتحدة، رغم ذلك تمت القرصنة عليها في المياه الدولية مع أنها تحمل طابع إنساني، وليس لها علاقة بالجانب العسكري أو السياسي ويستفيد منها كل أبناء الشعب اليمني".وقال متحدث شركة النفط، "نحن نعيش اليوم أزمة خانقة في المشتقات النفطية، وتعتبر الأشد منذ ارتفاع وتيرة الحصار، والسبب في ذلك أن المواد النفطية التي كانت تصل إلينا من المناطق المحتلة الخاضعة لسلطة ما يسمى بالشرعية رغم قلتها كانت تمثل ما نسبته 25 بالمئة من الاحتياج الفعلي للمناطق الحرة التابعة لسلطة المجلس السياسي الأعلى". وتابع: "لكنها اليوم لم تعد تصل إلينا بسبب عدم توفر تلك المواد في المناطق المحتلة، وبالتالي فإن الشعب اليمني اليوم يعاني من أزمة خانقة في المشتقات النفطية في كل مدن الجمهورية اليمنية".في نفس السياق حمل موظفو شركة النفط الأمم المتحدة مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية باليمن، حيث نظموا وقفة احتجاجية أمام مكتب المبعوث الأممي بصنعاء، للتنديد باستمرار احتجاز تحالف العدوان الأمريكي السعودي لسفن المشتقات النفطية.واستنكر بيان صادر عن الوقفة، أمس الثلاثاء، "تلقت سبوتنيك نسخة منه"، ما اسماه "تصعيد تحالف العدوان وغطرسته وارتكابه للجرائم بحق المدنيين وتدميره للمنشآت والأعيان المدنية، وآخرها إدارة تموين الطائرات التابعة للشركة في مطار صنعاء الدولي، واستهداف محيط محطة الشركة في مدينة بيحان، ما أدى إلى استشهاد اثنين من العاملين فيها وجرح أربعة من منتسبي الشركة أثناء تأديتهم لعملهم".ولفت البيان إلى أن "جرائم العدوان وتهديداته باستهداف ميناء الحديدة، يعكس مدى استخفاف تحالف العدوان بميثاق الأمم المتحدة وقوانينها التي تهدف إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين".وأوضح أن "تحالف العدوان كرس إجرامه بالقرصنة على سفن المشتقات النفطية والغذاء والدواء المتجهة إلى ميناء الحديدة، رغم خضوعها للتفتيش من قبل لجنة التحقق والتفتيش الأممية في جيبوتي وحصولها على التراخيص، إلا أن قطع البحرية الأمريكية تمارس أعمال قرصنة على تلك السفن على مرأى ومسمع من العالم".وحمّل البيان الأمم المتحدة ومسؤوليها كامل المسؤولية إزاء تفاقم الكارثة الإنسانية وتدهور الأوضاع المعيشية لأبناء الشعب اليمني جراء توقف تموين قطاعات الكهرباء والمياه والنظافة بالوقود الضروري لتشغيلها، ما أدى إلى تضاعف أعداد الوفيات في المستشفيات.كما حمل المشاركون في الوقفة، الأمم المتحدة وأمينها العام ومبعوثه الخاص إلى اليمن المسؤولية الكاملة إزاء استمرار جرائم الإبادة التي يرتكبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي بحق الشعب اليمني وكذا مسؤولية استمرار القرصنة على سفن المشتقات النفطية.ودعوا أحرار العالم الوقوف إلى جانب مظلومية الشعب اليمني والضغط على نظام أمريكا لوقف أعمال القرصنة البحرية ورفع الحصار عن ميناء الحديدة والتوقف عن استهداف القطاعات المدنية والخدمية وعلى رأسها شركة النفط اليمنية.
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متحدث النفط اليمنية لـ"سبوتنيك": أزمة وقود خانقة تضرب المحافظات الشمالية

13:10 GMT 12.01.2022 (تم التحديث: 13:23 GMT 12.01.2022)
© REUTERS / KHALED ABDULLAHجندي يمني يقف أمام محطة وقود تعرضت للقصف في العاصمة صنعاء في اليمن
جندي يمني يقف أمام محطة وقود تعرضت للقصف في العاصمة صنعاء في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© REUTERS / KHALED ABDULLAH
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أكد المتحدث الرسمي باسم شركة النفط اليمنية بصنعاء، عصام المتوكل، أن مسلسل احتجاز السفن يسير بنفس الأسلوب السابق، والمتمثل بالقرصنة على السفن النفطية، خلال العام الماضي 2021 لم يتم السماح سوى بدخول 5 سفن نفطية للاستهلاك العام.
وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، "لا يزال تحالف العدوان الأمريكي السعودي يحتجز 6 سفن نفطية، جميعها تم تفتيشها وحاصلة على تصاريح دخول من الأمم المتحدة، رغم ذلك تمت القرصنة عليها في المياه الدولية مع أنها تحمل طابع إنساني، وليس لها علاقة بالجانب العسكري أو السياسي ويستفيد منها كل أبناء الشعب اليمني".
وقال متحدث شركة النفط، "نحن نعيش اليوم أزمة خانقة في المشتقات النفطية، وتعتبر الأشد منذ ارتفاع وتيرة الحصار، والسبب في ذلك أن المواد النفطية التي كانت تصل إلينا من المناطق المحتلة الخاضعة لسلطة ما يسمى بالشرعية رغم قلتها كانت تمثل ما نسبته 25 بالمئة من الاحتياج الفعلي للمناطق الحرة التابعة لسلطة المجلس السياسي الأعلى".
وتابع: "لكنها اليوم لم تعد تصل إلينا بسبب عدم توفر تلك المواد في المناطق المحتلة، وبالتالي فإن الشعب اليمني اليوم يعاني من أزمة خانقة في المشتقات النفطية في كل مدن الجمهورية اليمنية".
وبحسب المتوكل، فإنه لا حل لتلك الأزمة إلا بفتح ميناء الحديدة والسماح بدخول جميع سفن الوقود.
في نفس السياق حمل موظفو شركة النفط الأمم المتحدة مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية باليمن، حيث نظموا وقفة احتجاجية أمام مكتب المبعوث الأممي بصنعاء، للتنديد باستمرار احتجاز تحالف العدوان الأمريكي السعودي لسفن المشتقات النفطية.
واستنكر بيان صادر عن الوقفة، أمس الثلاثاء، "تلقت سبوتنيك نسخة منه"، ما اسماه "تصعيد تحالف العدوان وغطرسته وارتكابه للجرائم بحق المدنيين وتدميره للمنشآت والأعيان المدنية، وآخرها إدارة تموين الطائرات التابعة للشركة في مطار صنعاء الدولي، واستهداف محيط محطة الشركة في مدينة بيحان، ما أدى إلى استشهاد اثنين من العاملين فيها وجرح أربعة من منتسبي الشركة أثناء تأديتهم لعملهم".
ولفت البيان إلى أن "جرائم العدوان وتهديداته باستهداف ميناء الحديدة، يعكس مدى استخفاف تحالف العدوان بميثاق الأمم المتحدة وقوانينها التي تهدف إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين".
وأوضح أن "تحالف العدوان كرس إجرامه بالقرصنة على سفن المشتقات النفطية والغذاء والدواء المتجهة إلى ميناء الحديدة، رغم خضوعها للتفتيش من قبل لجنة التحقق والتفتيش الأممية في جيبوتي وحصولها على التراخيص، إلا أن قطع البحرية الأمريكية تمارس أعمال قرصنة على تلك السفن على مرأى ومسمع من العالم".

وأكد البيان أن تلك الممارسات التعسفية لدول تحالف العدوان بقيادة أمريكا، تعكس حالة ارتهان وخضوع منظمة الأمم المتحدة ومسئوليها لرغبات ونزوات قادة النظام الأمريكي وأدواته ولهث هؤلاء المسؤولين المستمر خلف أموال البترودولار.

وحمّل البيان الأمم المتحدة ومسؤوليها كامل المسؤولية إزاء تفاقم الكارثة الإنسانية وتدهور الأوضاع المعيشية لأبناء الشعب اليمني جراء توقف تموين قطاعات الكهرباء والمياه والنظافة بالوقود الضروري لتشغيلها، ما أدى إلى تضاعف أعداد الوفيات في المستشفيات.
كما حمل المشاركون في الوقفة، الأمم المتحدة وأمينها العام ومبعوثه الخاص إلى اليمن المسؤولية الكاملة إزاء استمرار جرائم الإبادة التي يرتكبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي بحق الشعب اليمني وكذا مسؤولية استمرار القرصنة على سفن المشتقات النفطية.
ودعوا أحرار العالم الوقوف إلى جانب مظلومية الشعب اليمني والضغط على نظام أمريكا لوقف أعمال القرصنة البحرية ورفع الحصار عن ميناء الحديدة والتوقف عن استهداف القطاعات المدنية والخدمية وعلى رأسها شركة النفط اليمنية.
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