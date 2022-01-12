مجلس الشورى الإيراني يوافق على مشروع قانون لتحلية مياه بحر عمان

القاهرة- سبوتنيك. وقالت وكالة "خانه ملت" التابعة للبرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، إن المشروع صوت لصالحه "170 نائبا وعارضه 31 فيما امتنع 7 نواب" خلال جلسة المجلس اليوم.وينص مشروع القانون المقدم من قبل النائب "علي رضا سليمي" بتكليف الدائرة العلمية التابعة لرئاسة الجمهورية ووزارتي الطاقة، والتجارة والصناعة والمعادن بتنفيذ القانون.وتعاني مدن ومناطق إيرانية من أزمة مياه منذ سنوات، خصوصاً محافظات سيستان وبلوشستان، ويزد، وكرمان، وخوزستان، الأمر الذي أشعل احتجاجات في محافظة خوزستان خلال يوليو/تموز الماضي، استمرت لأكثر من أسبوع، وطالت مدناً في محافظتي أصفهان، ولرستان.ودفع الجفاف وأزمة المياه السلطات في مدن إيرانية إلى البحث عن حلول، واتخاذ تدابير في مواجهتها، منها التخطيط لنقل مياه بحر عمان والخليج في الجنوب إلى مناطق الشرق والوسط، بعد تحليتها. ودشن الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني، في مارس/آذار الماضي، مشروعاً لنقل مياه الخليج وبحر عمان، عبر أربع مراحل، إلى 7 محافظات هي هرمزكان، وكرمان (جنوب)، وخراسان الرضوية والجنوبية (شرق)، ويزد، وأصفهان (وسط)، وسيستان، وبلوشستان (جنوب شرق).
وافق مجلس الشورى الإسلامي الإيراني على مشروع قانون لتحلية مياه بحر عمان ونقلها إلى محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب شرقي البلاد.
القاهرة- سبوتنيك. وقالت وكالة "خانه ملت" التابعة للبرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، إن المشروع صوت لصالحه "170 نائبا وعارضه 31 فيما امتنع 7 نواب" خلال جلسة المجلس اليوم.
وينص مشروع القانون المقدم من قبل النائب "علي رضا سليمي" بتكليف الدائرة العلمية التابعة لرئاسة الجمهورية ووزارتي الطاقة، والتجارة والصناعة والمعادن بتنفيذ القانون.
كما يلزم الحكومة إلى جانب تحلية ونقل المياه للمحافظة، باستخراج المعادن والأملاح من بحر عمان.
وتعاني مدن ومناطق إيرانية من أزمة مياه منذ سنوات، خصوصاً محافظات سيستان وبلوشستان، ويزد، وكرمان، وخوزستان، الأمر الذي أشعل احتجاجات في محافظة خوزستان خلال يوليو/تموز الماضي، استمرت لأكثر من أسبوع، وطالت مدناً في محافظتي أصفهان، ولرستان.
ودفع الجفاف وأزمة المياه السلطات في مدن إيرانية إلى البحث عن حلول، واتخاذ تدابير في مواجهتها، منها التخطيط لنقل مياه بحر عمان والخليج في الجنوب إلى مناطق الشرق والوسط، بعد تحليتها.
ودشن الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني، في مارس/آذار الماضي، مشروعاً لنقل مياه الخليج وبحر عمان، عبر أربع مراحل، إلى 7 محافظات هي هرمزكان، وكرمان (جنوب)، وخراسان الرضوية والجنوبية (شرق)، ويزد، وأصفهان (وسط)، وسيستان، وبلوشستان (جنوب شرق).