مجلس الوزراء الألماني يوافق على تمديد مهمة القوات المسلحة الألمانية في العراق

وقال هيبيشتريت "قررت الحكومة مواصلة هذه المهمة، حتى 31 أكتوبر 2022، يمكن أن يشارك فيها ما يصل إلى 500 جندي"، مضيفا أن القرار يجب أن يوافق عليه البوندستاغ الألماني.استأنف الجنود الألمان الموجودون في العراق ضمن مهمة دولية لمحاربة تنظيم"داعش" تدريب العسكريين العراقيين في كانون الثاني / يناير 2020.توقف البرنامج التدريبي للجيش العراقي في إطار البعثة الدولية بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وسط الصراع بين إيران والولايات المتحدة. سحب أعضاء التحالف، بما في ذلك ألمانيا، جزءًا من وحداتهم مؤقتًا إلى الدول المجاورة، بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في كانون الثاني (يناير) 2020 والضربة الانتقامية الإيرانية ضد القواعد في العراق.
أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء ستيفن هيبيشتريت في إفادة صحفية في برلين أن الحكومة الألمانية وافقت على تمديد مهمة القوات المسلحة الألمانية في العراق حتى أكتوبر / تشرين الأول؛ ويجب تأكيد القرار في البوندستاغ الألماني.
وقال هيبيشتريت "قررت الحكومة مواصلة هذه المهمة، حتى 31 أكتوبر 2022، يمكن أن يشارك فيها ما يصل إلى 500 جندي"، مضيفا أن القرار يجب أن يوافق عليه البوندستاغ الألماني.
استأنف الجنود الألمان الموجودون في العراق ضمن مهمة دولية لمحاربة تنظيم"داعش" تدريب العسكريين العراقيين في كانون الثاني / يناير 2020.
توقف البرنامج التدريبي للجيش العراقي في إطار البعثة الدولية بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وسط الصراع بين إيران والولايات المتحدة. سحب أعضاء التحالف، بما في ذلك ألمانيا، جزءًا من وحداتهم مؤقتًا إلى الدول المجاورة، بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في كانون الثاني (يناير) 2020 والضربة الانتقامية الإيرانية ضد القواعد في العراق.