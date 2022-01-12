تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220112/مجلس-الوزراء-الألماني-يوافق-على-تمديد-مهمة-القوات-المسلحة-الألمانية-في-العراق--1055328882.html
مجلس الوزراء الألماني يوافق على تمديد مهمة القوات المسلحة الألمانية في العراق
مجلس الوزراء الألماني يوافق على تمديد مهمة القوات المسلحة الألمانية في العراق
أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء ستيفن هيبيشتريت في إفادة صحفية في برلين أن الحكومة الألمانية وافقت على تمديد مهمة القوات المسلحة الألمانية في العراق حتى أكتوبر... 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T12:35+0000
2022-01-12T12:41+0000
رصد عسكري
ألمانيا
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102070/04/1020700405_0:27:1269:741_1920x0_80_0_0_be9104cd18de53427e997f63fc91057c.jpg
وقال هيبيشتريت "قررت الحكومة مواصلة هذه المهمة، حتى 31 أكتوبر 2022، يمكن أن يشارك فيها ما يصل إلى 500 جندي"، مضيفا أن القرار يجب أن يوافق عليه البوندستاغ الألماني.استأنف الجنود الألمان الموجودون في العراق ضمن مهمة دولية لمحاربة تنظيم"داعش" تدريب العسكريين العراقيين في كانون الثاني / يناير 2020.توقف البرنامج التدريبي للجيش العراقي في إطار البعثة الدولية بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وسط الصراع بين إيران والولايات المتحدة. سحب أعضاء التحالف، بما في ذلك ألمانيا، جزءًا من وحداتهم مؤقتًا إلى الدول المجاورة، بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في كانون الثاني (يناير) 2020 والضربة الانتقامية الإيرانية ضد القواعد في العراق.
ألمانيا
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102070/04/1020700405_123:0:1147:768_1920x0_80_0_0_9db57f002b21b95fcfd6fa3274156e19.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, ألمانيا, العراق

مجلس الوزراء الألماني يوافق على تمديد مهمة القوات المسلحة الألمانية في العراق

12:35 GMT 12.01.2022 (تم التحديث: 12:41 GMT 12.01.2022)
© YouTube.comالجيش الألماني
الجيش الألماني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© YouTube.com
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء ستيفن هيبيشتريت في إفادة صحفية في برلين أن الحكومة الألمانية وافقت على تمديد مهمة القوات المسلحة الألمانية في العراق حتى أكتوبر / تشرين الأول؛ ويجب تأكيد القرار في البوندستاغ الألماني.
وقال هيبيشتريت "قررت الحكومة مواصلة هذه المهمة، حتى 31 أكتوبر 2022، يمكن أن يشارك فيها ما يصل إلى 500 جندي"، مضيفا أن القرار يجب أن يوافق عليه البوندستاغ الألماني.
استأنف الجنود الألمان الموجودون في العراق ضمن مهمة دولية لمحاربة تنظيم"داعش" تدريب العسكريين العراقيين في كانون الثاني / يناير 2020.
توقف البرنامج التدريبي للجيش العراقي في إطار البعثة الدولية بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وسط الصراع بين إيران والولايات المتحدة. سحب أعضاء التحالف، بما في ذلك ألمانيا، جزءًا من وحداتهم مؤقتًا إلى الدول المجاورة، بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في كانون الثاني (يناير) 2020 والضربة الانتقامية الإيرانية ضد القواعد في العراق.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:38 GMTتونس.. تحذيرات من عودة حقبة "بن علي"
12:37 GMTتركيا تفرض ضريبة 15% على عائدات منتجي محتوى الشبكات الاجتماعية
12:35 GMTمجلس الوزراء الألماني يوافق على تمديد مهمة القوات المسلحة الألمانية في العراق
12:34 GMTماذا فعلت السلطات الإيرانية مع شخص أضرم النار في تمثال قاسم سليماني... فيديو
12:33 GMTتقرير: الصوماليون في تركيا... بين "واقع صعب" وأمل بالأفضل
12:29 GMTأبرز لقطات رالي داكار "السعودية 2022"
12:28 GMTالأعلى في العالم... الأرجنتين تواجه موجة حرارة مرتفعة وقياسية
12:23 GMTرئيس الفيفا يرسل خطابا إلى محمد صلاح
12:22 GMTروسيا تفرض قيودا على استيراد الحيوانات من فلسطين وكازاخستان
12:21 GMTالكشف عن فوائد غير متوقعة للدهون لمرضى السكري
12:10 GMTالصين تدعو الولايات المتحدة إلى إغلاق سجن غوانتانامو ومعاقبة المسؤولين عن تعذيب السجناء
12:04 GMTاللجنة العليا للصحة في العراق توصي بإلزام القادمين بإظهار بطاقة تلقي لقاح كورونا
12:03 GMTبيسكوف: نتفهم تصريحات أمريكا "العدوانية"... وتدريباتنا العسكرية لن تتوقف
12:03 GMTوزير سعودي: قيمة الثروات التعدينية في المملكة 1.3 تريليون دولار
12:00 GMTصراع تشكيل الحكومة العراقية… هل يصل إلى مرحلة كسر العظم؟
11:57 GMTجبران باسيل: الكذب لن يحل مشكلة النظام في لبنان
11:55 GMTمصر تتحدى ظروف "كورونا" باحتضان منتدى "شباب العالم"
11:47 GMTوزير خارجية الجزائر ينقل رسالة من الرئيس تبون إلى ملك السعودية
11:40 GMTفرار مواطنين من رواندا إلى الكونغو بسبب قواعد التلقيح ضد كورونا
11:35 GMTالاتحاد التونسي للشغل يحذر الحكومة من إضرابات قد تشل 80% من القطاعات... فيديو