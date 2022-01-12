تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220112/محكمة-في-كييف-تسمح-باحتجاز-بوروشينكو-لتسليمه-للقضاء--1055374841.html
محكمة في كييف تسمح باحتجاز بوروشينكو لتسليمه للقضاء
محكمة في كييف تسمح باحتجاز بوروشينكو لتسليمه للقضاء
قال محامي الرئيس السابق إيغور غولوفان إن محكمة منطقة بيشيرسك في كييف سمحت باعتقال رئيس أوكرانيا السابق بيوتر بوروشينكو بغرض تسليمه قسراً إلى جلسة استماع... 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T13:04+0000
2022-01-12T13:04+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103709/28/1037092800_0:264:2705:1786_1920x0_80_0_0_576b26a5c9fa6d7e2dcb4b41ed253974.jpg
في 17 ديسمبر/كانون الأول 2021، غادر بوروشينكو البلاد وذهب في جولة دبلوماسية، كان من المقرر خلالها زيارة تركيا وبولندا. في وقت لاحق، وعد الرئيس السابق بالعودة إلى وطنه في 17 يناير.وأضاف المحامي أن الدفاع عن بوروشينكو طلب من محكمة منطقة بيشيرسك في كييف تحديد موعد الجلسة في 17 يناي ، عندما يعود رئيس الدولة السابق إلى أوكرانيا.وفي وقت سابق، قالت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام الأوكراني إن مكتب المدعي العام سيطلب من المحكمة القبض على بوروشينكو في قضية خيانة مع احتمال دفع كفالة تبلغ نحو 37 مليون دولار. ويعتبر حزب "التضامن الأوروبي" الأوكراني أن هذا قمع سياسي. وفقًا لعدد من وسائل الإعلام الأوكرانية، سمحت محكمة كييف بيشيرسك باحتجاز بوروشينكو من أجل تقديمه إلى المحكمة وتطبيق إجراء وقائي.في وقت سابق، صادرت محكمة في كييف جميع ممتلكات بوروشينكو كجزء من قضية خيانة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103709/28/1037092800_0:10:2705:2039_1920x0_80_0_0_d52ba353d24bb8cc5f73e26feaf3fc28.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

محكمة في كييف تسمح باحتجاز بوروشينكو لتسليمه للقضاء

13:04 GMT 12.01.2022
© Press Service of the President of Ukraine / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو
الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© Press Service of the President of Ukraine
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال محامي الرئيس السابق إيغور غولوفان إن محكمة منطقة بيشيرسك في كييف سمحت باعتقال رئيس أوكرانيا السابق بيوتر بوروشينكو بغرض تسليمه قسراً إلى جلسة استماع للمحكمة.
في 17 ديسمبر/كانون الأول 2021، غادر بوروشينكو البلاد وذهب في جولة دبلوماسية، كان من المقرر خلالها زيارة تركيا وبولندا. في وقت لاحق، وعد الرئيس السابق بالعودة إلى وطنه في 17 يناير.
وأضاف المحامي أن الدفاع عن بوروشينكو طلب من محكمة منطقة بيشيرسك في كييف تحديد موعد الجلسة في 17 يناي ، عندما يعود رئيس الدولة السابق إلى أوكرانيا.
وفي وقت سابق، قالت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام الأوكراني إن مكتب المدعي العام سيطلب من المحكمة القبض على بوروشينكو في قضية خيانة مع احتمال دفع كفالة تبلغ نحو 37 مليون دولار. ويعتبر حزب "التضامن الأوروبي" الأوكراني أن هذا قمع سياسي. وفقًا لعدد من وسائل الإعلام الأوكرانية، سمحت محكمة كييف بيشيرسك باحتجاز بوروشينكو من أجل تقديمه إلى المحكمة وتطبيق إجراء وقائي.
في وقت سابق، صادرت محكمة في كييف جميع ممتلكات بوروشينكو كجزء من قضية خيانة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
منتخب تونس - سبوتنيك عربيبث مباشر... مباراة تونس 0 X مالي 0 في بطولة الأمم الأفريقية12:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:24 GMTالناتو: نتعامل مع روسيا على أساس الحوار والاحتواء
13:23 GMTواتسآب يطور ميزة جديدة في تحديث آندرويد
13:16 GMTوزير الري المصري لـ"سبوتنيك": ملف المياه ضمن المحاور الرئيسية لقمة المناخ المرتقبة
13:12 GMTالسيسي يوجه بإنهاء المراحل المتبقية من إعادة إعمار غزة
13:10 GMTمتحدث النفط اليمنية لـ"سبوتنيك": أزمة وقود خانقة تضرب المحافظات الشمالية
13:04 GMTمحكمة في كييف تسمح باحتجاز بوروشينكو لتسليمه للقضاء
13:02 GMTنائب تونسي: مافيا بيئية أحرقت النفايات بسوسة على الطريقة الإيطالية
13:01 GMT"مولدوفاغاز" تطلب من "غازبروم" تأجيل دفع إمدادات الغاز حتى نهاية يناير
12:57 GMTإعلام: برلمانيون أمريكيون يقترحون حزمة عقوبات ضد روسيا تشمل الرئيس بوتين
12:54 GMTبث مباشر... مباراة تونس 0 X مالي 0 في بطولة الأمم الأفريقية
12:52 GMTبعد نداء الأمم المتحدة لإنقاذها... أرقام من أزمات الجوع والفقر في أفغانستان
12:50 GMTبمبلغ 529 مليون دولار...طالبان تقر موازنتها لأول 3 أشهر في السنة
12:48 GMTالبرلمان العربي يدين تفجير مقديشيو ويؤكد دعمه لها في حربها ضد الإرهاب
12:47 GMTتونس تفرض حظر التجول ليلا لمدة أسبوعين لمواجهة تفشي كوفيد-19
12:44 GMTمعلومات عن منظومات الصواريخ الدفاعية "إس - 400" الروسية و"ثاد" الأمريكية
12:38 GMTتونس.. تحذيرات من عودة حقبة "بن علي"
12:37 GMTتركيا تفرض ضريبة 15% على عائدات منتجي محتوى الشبكات الاجتماعية
12:35 GMTمجلس الوزراء الألماني يوافق على تمديد مهمة القوات المسلحة الألمانية في العراق
12:34 GMTماذا فعلت السلطات الإيرانية مع شخص أضرم النار في تمثال قاسم سليماني... فيديو
12:33 GMTتقرير: الصوماليون في تركيا... بين "واقع صعب" وأمل بالأفضل