محكمة في كييف تسمح باحتجاز بوروشينكو لتسليمه للقضاء

في 17 ديسمبر/كانون الأول 2021، غادر بوروشينكو البلاد وذهب في جولة دبلوماسية، كان من المقرر خلالها زيارة تركيا وبولندا. في وقت لاحق، وعد الرئيس السابق بالعودة إلى وطنه في 17 يناير.وأضاف المحامي أن الدفاع عن بوروشينكو طلب من محكمة منطقة بيشيرسك في كييف تحديد موعد الجلسة في 17 يناي ، عندما يعود رئيس الدولة السابق إلى أوكرانيا.وفي وقت سابق، قالت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام الأوكراني إن مكتب المدعي العام سيطلب من المحكمة القبض على بوروشينكو في قضية خيانة مع احتمال دفع كفالة تبلغ نحو 37 مليون دولار. ويعتبر حزب "التضامن الأوروبي" الأوكراني أن هذا قمع سياسي. وفقًا لعدد من وسائل الإعلام الأوكرانية، سمحت محكمة كييف بيشيرسك باحتجاز بوروشينكو من أجل تقديمه إلى المحكمة وتطبيق إجراء وقائي.في وقت سابق، صادرت محكمة في كييف جميع ممتلكات بوروشينكو كجزء من قضية خيانة.
قال محامي الرئيس السابق إيغور غولوفان إن محكمة منطقة بيشيرسك في كييف سمحت باعتقال رئيس أوكرانيا السابق بيوتر بوروشينكو بغرض تسليمه قسراً إلى جلسة استماع للمحكمة.
في 17 ديسمبر/كانون الأول 2021، غادر بوروشينكو البلاد وذهب في جولة دبلوماسية، كان من المقرر خلالها زيارة تركيا وبولندا. في وقت لاحق، وعد الرئيس السابق بالعودة إلى وطنه في 17 يناير.
وأضاف المحامي أن الدفاع عن بوروشينكو طلب من محكمة منطقة بيشيرسك في كييف تحديد موعد الجلسة في 17 يناي ، عندما يعود رئيس الدولة السابق إلى أوكرانيا.
وفي وقت سابق، قالت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام الأوكراني إن مكتب المدعي العام سيطلب من المحكمة القبض على بوروشينكو في قضية خيانة مع احتمال دفع كفالة تبلغ نحو 37 مليون دولار. ويعتبر حزب "التضامن الأوروبي" الأوكراني أن هذا قمع سياسي. وفقًا لعدد من وسائل الإعلام الأوكرانية، سمحت محكمة كييف بيشيرسك باحتجاز بوروشينكو من أجل تقديمه إلى المحكمة وتطبيق إجراء وقائي.
في وقت سابق، صادرت محكمة في كييف جميع ممتلكات بوروشينكو كجزء من قضية خيانة.