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https://arabic.sputniknews.com/20220112/محمود-عباس-ومحمد-بن-زايد-يعزيان-رئيس-إسرائيل-في-وفاة-والدته-1055936943.html
محمود عباس ومحمد بن زايد يعزيان رئيس إسرائيل في وفاة والدته
محمود عباس ومحمد بن زايد يعزيان رئيس إسرائيل في وفاة والدته
تلقى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، مساء اليوم الأربعاء، اتصالين هاتفين من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لتقديم العزاء في وفاة... 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T20:50+0000
2022-01-12T20:50+0000
إسرائيل
محمود عباس
محمد بن زايد
يتسحق هرتسوغ
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الرئيس الفلسطيني اتصل بنظيره الإسرائيلي وقام بتعزيته في وفاة والدته "أورا هرتسوغ" التي وافتها المنية فجر الاثنين الماضي.فيما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن الرئيس الإسرائيلي، شكر عباس على اتصاله.في سياق، قال مكتب الرئيس الإسرائيلي إن بن زايد أبلغ هرتسوغ بأنه يشاطره الأحزان لوفاة والدته، وقال إنه سمع الكثير عن أورا هرتسوغ، والدة الرئيس التي توفيت في وقت سابق هذا الأسبوع.وأمس الثلاثاء، بعث قادة دولة الإمارات العربية المتحدة برسالة تعزية إلى هرتسوغ، وقع عليها رئيس الدولة خليفة بن زايد ونائب رئيس الدولة حاكم أبوظبي محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.كذلك، أرسل رئيس الوزراء وولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة، برقية تعزية إلى الرئيس الإسرائيلي، وفق الصحيفة العبرية.وفجر الاثنين، توفيت "أورا" والدة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ عن عمر ناهز 97 عاما.وأفاد منزل الرئيس في بيان وقتها بأن أورا توفيت في منزلها، وستدفن إلى جانب زوجها "حاييم هرتسوغ" الرئيس الإسرائيلي السادس في قسم "علماء الأمة" على جبل هرتسل بمدينة القدس، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.ونشأت أورا في مصر وتعلمت في الإسماعيلية والقاهرة وتخرجت بدرجة البكالوريوس في الرياضيات والفيزياء من جامعة ويتواترسراند في جنوب إفريقيا.في أكتوبر/ تشرين الأول 1946، بعد تخرجها، هاجرت إلى فلسطين وانضمت إلى منظمة الهاغاناه الصهيونية العسكرية، وشاركت في الدورة الدبلوماسية الأولى للوكالة اليهودية.في عام 1947، تزوجت من حاييم هرتسوغ الذي رافقته في مناصبه العامة، بما في ذلك في الولايات المتحدة، عندما كان ملحقا عسكريا وسفيرا لإسرائيل لدى الأمم المتحدة.خلال حرب عام 1948، عملت كضابطة في دائرة المخابرات الإسرائيلية ولاحقا في سلاح العلوم، وأصيبت بجروح خطيرة في هجوم على مبنى المؤسسات الوطنية في القدس خلال شهر مارس/آذار 1948.نظمت أورا لاحقا مسابقة التوراة الدولية ‏وهي مسابقة يهودية دولية تقام سنويا في مدينة القدس بمشاركة طلاب المدارس الثانوية.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/نشأت-في-القاهرة-والإسماعيلية-وفاة-والدة-الرئيس-الإسرائيلي-1055157552.html
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إسرائيل, محمود عباس, محمد بن زايد, يتسحق هرتسوغ, أخبار إسرائيل اليوم

محمود عباس ومحمد بن زايد يعزيان رئيس إسرائيل في وفاة والدته

20:50 GMT 12.01.2022
© REUTERS / POOLالرئيس الفلسطيني محمود عباس، رام الله، الضفة الغربية 25 مايو 2021
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رام الله، الضفة الغربية 25 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© REUTERS / POOL
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تلقى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، مساء اليوم الأربعاء، اتصالين هاتفين من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لتقديم العزاء في وفاة والدته.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الرئيس الفلسطيني اتصل بنظيره الإسرائيلي وقام بتعزيته في وفاة والدته "أورا هرتسوغ" التي وافتها المنية فجر الاثنين الماضي.
فيما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن الرئيس الإسرائيلي، شكر عباس على اتصاله.
في سياق، قال مكتب الرئيس الإسرائيلي إن بن زايد أبلغ هرتسوغ بأنه يشاطره الأحزان لوفاة والدته، وقال إنه سمع الكثير عن أورا هرتسوغ، والدة الرئيس التي توفيت في وقت سابق هذا الأسبوع.
وأمس الثلاثاء، بعث قادة دولة الإمارات العربية المتحدة برسالة تعزية إلى هرتسوغ، وقع عليها رئيس الدولة خليفة بن زايد ونائب رئيس الدولة حاكم أبوظبي محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.
كذلك، أرسل رئيس الوزراء وولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة، برقية تعزية إلى الرئيس الإسرائيلي، وفق الصحيفة العبرية.
إسحاق هرتسوغ رئيس إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
نشأت في القاهرة والإسماعيلية.. وفاة والدة الرئيس الإسرائيلي
10 يناير, 06:53 GMT
وفجر الاثنين، توفيت "أورا" والدة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ عن عمر ناهز 97 عاما.
وأفاد منزل الرئيس في بيان وقتها بأن أورا توفيت في منزلها، وستدفن إلى جانب زوجها "حاييم هرتسوغ" الرئيس الإسرائيلي السادس في قسم "علماء الأمة" على جبل هرتسل بمدينة القدس، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.
ونشأت أورا في مصر وتعلمت في الإسماعيلية والقاهرة وتخرجت بدرجة البكالوريوس في الرياضيات والفيزياء من جامعة ويتواترسراند في جنوب إفريقيا.
في أكتوبر/ تشرين الأول 1946، بعد تخرجها، هاجرت إلى فلسطين وانضمت إلى منظمة الهاغاناه الصهيونية العسكرية، وشاركت في الدورة الدبلوماسية الأولى للوكالة اليهودية.
في عام 1947، تزوجت من حاييم هرتسوغ الذي رافقته في مناصبه العامة، بما في ذلك في الولايات المتحدة، عندما كان ملحقا عسكريا وسفيرا لإسرائيل لدى الأمم المتحدة.
خلال حرب عام 1948، عملت كضابطة في دائرة المخابرات الإسرائيلية ولاحقا في سلاح العلوم، وأصيبت بجروح خطيرة في هجوم على مبنى المؤسسات الوطنية في القدس خلال شهر مارس/آذار 1948.
نظمت أورا لاحقا مسابقة التوراة الدولية ‏وهي مسابقة يهودية دولية تقام سنويا في مدينة القدس بمشاركة طلاب المدارس الثانوية.
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