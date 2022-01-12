مذكرة منع سفر بحق حاكم مصرف لبنان ونقيب الصحفيين بتونس يقول إن قرارا يمنع الأحزاب من دخول التلفزيون
مذكرة منع من السفر بحق حاكم مصرف لبنان المركزي ونقيب الصحفيين بتونس يقول إن قرارا سياسيا يمنع الأحزاب من دخول التلفزيون الرسمي
مذكرة منع من السفر بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، ونقيب الصحفيين بتونس يقول إن قرارا سياسيا يمنع الأحزاب من دخول التلفزيون الرسمي، فيما تقول الخارجية الصينية إن وزراء خارجية دول خليجية وإيران وتركيا يزورون الصين كل على حدةٍ هذا الأسبوع.
مذكرة منع سفر بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة
أصدرت المدعي العام في جبل لبنان، القاضية غادة عون، مذكرة منع سفر بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وذلك بناء على شكوى تقدمت بها مجموعة من المجتمع المدني، تتهمه فيها بـ"الإثراء غير المشروع، واختلاس أموال عامة، ومخالفة قانون النقد والتسليف".
وجاءت مذكرة القاضية عون بعد أن استمعت إلى عدد من كبار الموظفين في مصرف لبنان المركزي، كما استدعت الحاكم إلى جلسة تحقيق ستعقدها قريبا.
وفي أغسطس الماضي، طلبت القاضية عون توقيف حاكم مصرف لبنان ومسؤولين آخرين، بتهمة "تحويل مئات ملايين الدولارات إلى الخارج والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال".
وينفي سلامة كل هذه الاتهامات وأكد مرارا أن ثروته جمعها بطرق مشروعة.
وفي حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال جاسم عجاقة الخبير الاقتصادي اللبناني، إنه لا معطيات واقعية تثبت الشيء أو تثبت عكسه لدى أي شخص بحق مذكرة منع حاكم مصرف لبنان من السفر، فهنالك صراع سياسي واضح في لبنان داخل في كل المجالات والقطاعات سواء في المجال النقدي أو المجال المالي وحتى القضائي وفي كل ميدان، وفيما يتعلق بالتوجه العام في لبنان، فهو نحو الصراع السياسي وليس شيئا آخر لكن ذلك بالطبع لا يجب أن يعفي أحدا من المساءلة، فكثير من مثل هذه المذكرات صدرت في لبنان وتم إلغاؤها استنادا إلى عدد من المعطيات.
وأضاف عجاقة أنه عادة في الاقتصادات ذات المصارف المركزية المستقلة عن السلطة التنفيذية كما هي الحال في لبنان، يكون المس برأس السلطة النقدية له انعكاسه على العملة وذلك معروف في كل أنحاء العالم، وهذا الأمر يعني أنه ببساطة انعكاس تلقائي.
وأضاف أنه في لبنان هناك مشكلة أساسية آتية من وجود خلل بنيوي في الاقتصاد وفي المالية العامة وخلل بنيوي في الكتلة النقدية، وهذا ما يزيد الأمر سوءا ما يعني أن المواطن يتأثر بشكل سلبي أكبر.
نقيب الصحفيين بتونس يقول إن قرارا سياسيا يمنع الأحزاب من التلفزيون الرسمي
قال نقيب الصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي، إن هناك قرارا سياسيا بمنع كل الأحزاب من دخول التلفزيون الحكومي والمشاركة في برامجه وهو ما يمثل انتكاسة كبرى لحرية الصحافة في البلاد، فيما نفى التلفزيون العمومي بشدة هذا الاتهام.
وقال مهدي الجلاصي إن هذا الأمر يحصل لأول مرة منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
وأقال الرئيس قيس سعيد الحكومة، وعلق عمل البرلمان في 25 يوليو/تموز في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب، لكن سعيد قال إنها خطوة ضرورية لحماية الدولة من الانهيار بعد سنوات من الركود الاقتصادي وتفشي الفساد.
وقال نقيب الصحفيين مهدي الجلاصي منذ 25 يوليو، صدر قرار سياسي بمنع جميع الأطراف من دخول التلفزيون .. وهو أمر خطير للغاية وغير مسبوق يهدد بشكل خطير حرية الصحافة. لكن المديرة العامة للتلفزيون العمومي عواطف الصغروني، قالت "ليس هناك أي قرار أو تعليمات من أي جهة بمنع استضافة الأحزاب السياسية".
وقال بولبابة سالم، المحلل السياسي التونسي، إن ما قاله نقيب الصحفيين في تونس يؤكده الواقع الحقيقي والمؤلم للأسف الذي تشهده البلاد، وهو عندما يصرح بأن قرارا سياسيا يمنع الأحزاب من التليفزيون الرسمي فهو بالتأكيد جاء بعد تدقيق وملاحظة لما يحدث وللأوضاع المتعلقة بكل ذلك لفترات طويلة. وأضاف أنه بالحقيقة مجال الحريات كان أوسع قبل الخامس والعشرين من يوليو، أما الآن فهناك شيطنة للأحزاب ومحاولات لتركيع الإعلام ومحاكمة للمدنيين في القضاء العسكري، وملاحقات ضد من يعبرون عن رأيهم وبسبب مواقف البعض.
وأضاف سالم أن الإطار الآن وصل لشيطنة خصوم الرئيس السياسيين فيما هامش الحريات والحقوق يتقلص، وهناك كذلك محاولة لإسكات كل صوت معارض أو على الأقل التضييق عليه، فالرئيس ذاته جمع كل السلطات بين يديه، وبالتالي هنالك نقص في التعددية السياسية التي كانت موجودة في الإعلام العمومي في تونس والذي تمثله القناة الوطنية الأولى والثانية وبالفعل لم يعد هناك تواجد للأحزاب وهذا مؤشر خطير جدا وكأنها إداريا تتماهى كإعلام رسمي مع خط رئيس الدولة باتجاه الأحزاب.
واستطرد سالم، أن قيس سعيد يرفض الأحزاب جميعا ويعتبر أن الزمن قد تجاوزها وهو ما يعد انتكاسة كبيرة جدا في الإعلام الحكومي وهو مؤشر سيء تماما على حرية الصحافة في تونس التي كانت المكسب الحقيقي والوحيد ربما منذ الثورة التونسية.
الخارجية الصينية تقول إن وزراء خارجية دول خليجية وإيران وتركيا يزورون الصين كل على حدة هذا الأسبوع
قالت وزارة الخارجية الصينية إن وزراء خارجية دول خليجية وإيران وتركيا يزورون الصين كل على حدة هذا الأسبوع لإجراء محادثات في الوقت الذي تجري فيه مباحثات في فيينا حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.
ويزور بكين في الفترة حتى الجمعة المقبل وزراء خارجية السعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.
وقال وانغ وينبين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين وإيران تؤيدان كل الآخر تأييدا راسخا في القضايا الأساسية".
وقالت الوزارة إن وزير الخارجية وانغ يي، اجتمع مع الوزيرين البحريني والسعودي وتبادل وجهات النظر بشأن المحادثات حول الاتفاق النووي.
وقال عامر تمام، الصحفي في بكين، إن الصين أصبحت أكثر تأثيرا ونفوذا في المنطقة والدليل الزيارات المتلاحقة من وزراء خارجية دول الخليج لبكين ومن ثم التركي والإيراني فالصين لها نفوذ كبير وبدأت بالفعل في سحب البساط من تحت أقدام الولايات المتحدة وتتدخل بشكل فعال في الوساطة المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني وهي ضامن أيضا لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف تمام أن الصين أعلنت مؤخرا أنها تريد أن تنشيء منصة متعددة الأطراف لتحقيق الأمن في منطقة الشرق الأوسط بينها قضايا عدة مثل الملف النووي وملف اليمن والتواجد الإيراني في العراق. والصين أيضا تسعى إلى منطقة شرق أوسط هادئة حتى يتسنى لها تأمين وارداتها من الطاقة فالسعودية أكبر مورد بترول للصين وكذلك حتى تؤمن الصين تجارتها واستثماراتها في هذه المنطقة المهمة للغاية.
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