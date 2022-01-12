https://arabic.sputniknews.com/20220112/مذكرة-منع-سفر-بحق-حاكم-مصرف-لبنان-ونقيب-الصحفيين-بتونس-يقول-إن-قرارا-يمنع-الأحزاب-من-دخول-التلفزيون-1055581617.html

مذكرة منع سفر بحق حاكم مصرف لبنان ونقيب الصحفيين بتونس يقول إن قرارا يمنع الأحزاب من دخول التلفزيون

مذكرة منع سفر بحق حاكم مصرف لبنان ونقيب الصحفيين بتونس يقول إن قرارا يمنع الأحزاب من دخول التلفزيون

مذكرة منع من السفر بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، ونقيب الصحفيين بتونس يقول إن قرارا سياسيا يمنع الأحزاب من دخول التلفزيون الرسمي، فيما تقول الخارجية... 12.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-12T14:41+0000

2022-01-12T14:41+0000

2022-01-12T14:41+0000

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عالم سبوتنيك

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مذكرة منع من السفر بحق حاكم مصرف لبنان المركزي ونقيب الصحفيين بتونس يقول إن قرارا سياسيا يمنع الأحزاب من دخول التلفزيون الرسمي مذكرة منع من السفر بحق حاكم مصرف لبنان المركزي ونقيب الصحفيين بتونس يقول إن قرارا سياسيا يمنع الأحزاب من دخول التلفزيون الرسمي

مذكرة منع سفر بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامةأصدرت المدعي العام في جبل لبنان، القاضية غادة عون، مذكرة منع سفر بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وذلك بناء على شكوى تقدمت بها مجموعة من المجتمع المدني، تتهمه فيها بـ"الإثراء غير المشروع، واختلاس أموال عامة، ومخالفة قانون النقد والتسليف".وجاءت مذكرة القاضية عون بعد أن استمعت إلى عدد من كبار الموظفين في مصرف لبنان المركزي، كما استدعت الحاكم إلى جلسة تحقيق ستعقدها قريبا.وفي أغسطس الماضي، طلبت القاضية عون توقيف حاكم مصرف لبنان ومسؤولين آخرين، بتهمة "تحويل مئات ملايين الدولارات إلى الخارج والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال".وينفي سلامة كل هذه الاتهامات وأكد مرارا أن ثروته جمعها بطرق مشروعة.وأضاف عجاقة أنه عادة في الاقتصادات ذات المصارف المركزية المستقلة عن السلطة التنفيذية كما هي الحال في لبنان، يكون المس برأس السلطة النقدية له انعكاسه على العملة وذلك معروف في كل أنحاء العالم، وهذا الأمر يعني أنه ببساطة انعكاس تلقائي.نقيب الصحفيين بتونس يقول إن قرارا سياسيا يمنع الأحزاب من التلفزيون الرسميقال نقيب الصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي، إن هناك قرارا سياسيا بمنع كل الأحزاب من دخول التلفزيون الحكومي والمشاركة في برامجه وهو ما يمثل انتكاسة كبرى لحرية الصحافة في البلاد، فيما نفى التلفزيون العمومي بشدة هذا الاتهام.وقال مهدي الجلاصي إن هذا الأمر يحصل لأول مرة منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.وأقال الرئيس قيس سعيد الحكومة، وعلق عمل البرلمان في 25‬ يوليو/تموز في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب، لكن سعيد قال إنها خطوة ضرورية لحماية الدولة من الانهيار بعد سنوات من الركود الاقتصادي وتفشي الفساد.وقال نقيب الصحفيين مهدي الجلاصي منذ 25 يوليو، صدر قرار سياسي بمنع جميع الأطراف من دخول التلفزيون .. وهو أمر خطير للغاية وغير مسبوق يهدد بشكل خطير حرية الصحافة. لكن المديرة العامة للتلفزيون العمومي عواطف الصغروني، قالت "ليس هناك أي قرار أو تعليمات من أي جهة بمنع استضافة الأحزاب السياسية".وأضاف سالم أن الإطار الآن وصل لشيطنة خصوم الرئيس السياسيين فيما هامش الحريات والحقوق يتقلص، وهناك كذلك محاولة لإسكات كل صوت معارض أو على الأقل التضييق عليه، فالرئيس ذاته جمع كل السلطات بين يديه، وبالتالي هنالك نقص في التعددية السياسية التي كانت موجودة في الإعلام العمومي في تونس والذي تمثله القناة الوطنية الأولى والثانية وبالفعل لم يعد هناك تواجد للأحزاب وهذا مؤشر خطير جدا وكأنها إداريا تتماهى كإعلام رسمي مع خط رئيس الدولة باتجاه الأحزاب.الخارجية الصينية تقول إن وزراء خارجية دول خليجية وإيران وتركيا يزورون الصين كل على حدة هذا الأسبوعقالت وزارة الخارجية الصينية إن وزراء خارجية دول خليجية وإيران وتركيا يزورون الصين كل على حدة هذا الأسبوع لإجراء محادثات في الوقت الذي تجري فيه مباحثات في فيينا حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.ويزور بكين في الفترة حتى الجمعة المقبل وزراء خارجية السعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.وقال وانغ وينبين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين وإيران تؤيدان كل الآخر تأييدا راسخا في القضايا الأساسية".وقالت الوزارة إن وزير الخارجية وانغ يي، اجتمع مع الوزيرين البحريني والسعودي وتبادل وجهات النظر بشأن المحادثات حول الاتفاق النووي.وأضاف تمام أن الصين أعلنت مؤخرا أنها تريد أن تنشيء منصة متعددة الأطراف لتحقيق الأمن في منطقة الشرق الأوسط بينها قضايا عدة مثل الملف النووي وملف اليمن والتواجد الإيراني في العراق. والصين أيضا تسعى إلى منطقة شرق أوسط هادئة حتى يتسنى لها تأمين وارداتها من الطاقة فالسعودية أكبر مورد بترول للصين وكذلك حتى تؤمن الصين تجارتها واستثماراتها في هذه المنطقة المهمة للغاية.للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك..

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