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https://arabic.sputniknews.com/20220112/مسودة-عقوبات-أمريكية-تستهدف-شخصيات-روسية-بينها-بوتين-حال-التصعيد-مع-أوكرانيا--1055933030.html
مسودة عقوبات أمريكية تستهدف شخصيات روسية بينها بوتين حال التصعيد مع أوكرانيا
مسودة عقوبات أمريكية تستهدف شخصيات روسية بينها بوتين حال التصعيد مع أوكرانيا
اقترح أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين الحكوميين الروس في حال حدوث تصعيد للوضع حول أوكرانيا، بحسب مسودة... 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T18:09+0000
2022-01-12T18:30+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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واشنطن - سبوتنيك. وجاء في الوثيقة: "عقوبات إلزامية ضد المسؤولين بمن فيهم الرئيس بوتين ورئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقادة القوات المسلحة".وأضافت: "مساعدة أمنية إضافية: تخصيص مبلغ 500 مليون دولار أمريكي كمساعدات طارئة إضافية لأوكرانيا".وتقول الوثيقة إنه يجب تخصيص المبلغ في السنة المالية 2022 في حالة تفاقم الوضع في جميع أنحاء أوكرانيا.وتابعت الوثيقة أنه في حال حدوث تفاقم للوضع في أوكرانيا، تنص العقوبات على حظر إجراء عمليات مع الدين العام الأولي والثانوي لروسيا الاتحادية " الديون السيادية: حظر العمليات مع الديون السيادية الأولية والثانوية لروسيا".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة وجودها العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. وتؤكد عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
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الولايات المتحدة الأمريكية, الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

مسودة عقوبات أمريكية تستهدف شخصيات روسية بينها بوتين حال التصعيد مع أوكرانيا

18:09 GMT 12.01.2022 (تم التحديث: 18:30 GMT 12.01.2022)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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اقترح أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين الحكوميين الروس في حال حدوث تصعيد للوضع حول أوكرانيا، بحسب مسودة القانون.
واشنطن - سبوتنيك. وجاء في الوثيقة: "عقوبات إلزامية ضد المسؤولين بمن فيهم الرئيس بوتين ورئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقادة القوات المسلحة".
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وأضافت: "مساعدة أمنية إضافية: تخصيص مبلغ 500 مليون دولار أمريكي كمساعدات طارئة إضافية لأوكرانيا".
وتقول الوثيقة إنه يجب تخصيص المبلغ في السنة المالية 2022 في حالة تفاقم الوضع في جميع أنحاء أوكرانيا.
وتابعت الوثيقة أنه في حال حدوث تفاقم للوضع في أوكرانيا، تنص العقوبات على حظر إجراء عمليات مع الدين العام الأولي والثانوي لروسيا الاتحادية " الديون السيادية: حظر العمليات مع الديون السيادية الأولية والثانوية لروسيا".

وأشارت إلى: "فرض عقوبات إلزامية على المؤسسات المالية، على ثلاث مؤسسات مالية أو أكثر من القائمة التالية: سبيربنك، في تي بي، غازبروم بنك، فيب أر إف، روشان ديريكت إنفيستمنت فوند، موسكو كريديت بنك، الفابنك، روسلخوزبنك، سوفكوم بنك، ترانس كابيتال بنك".

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة وجودها العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. وتؤكد عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
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