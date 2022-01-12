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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220112/مشادة-بين-كيروش-ومشجع-بعد-خسارة-مصر-أمام-نيجيريافيديو-1055270754.html
مشادة بين كيروش ومشجع بعد خسارة مصر أمام نيجيريا...فيديو
مشادة بين كيروش ومشجع بعد خسارة مصر أمام نيجيريا...فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لمشادة كلامية بين مدرب المنتخب المصري، كارلوس كيروش، ومشجعي المنتخب المصري عقب لقاء منتخب بلادهم مع نيجيريا... 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T07:55+0000
2022-01-12T08:05+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
الرياضة
كرة القدم
منتخب مصر الوطني
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وأظهر المقطع المصور توجيه مشجع مصري عدد من الانتقادات لكيروش لحظة خروجه عبر النفق المؤدي إلى خارج أرض الملعب، ووجَه له انتقادات لاذعة بسبب اختياراته للاعبين في البطولة، واستبعاد بعض العناصر المهمة بدون أسباب مقنعة.ورد كيروش بدوره على المشجع وبدأ يتبادل الصراخ معه، طالباً منه النزول ومواجهته، الأمر الذي أثار استغراب المتابعين، بسبب عدم تقبّل المدرب البرتغالي لانتقادات المشجع.وخسر منتخب مصر أمام نظيره النيجيري بهدف دون رد في افتتاح مباريات الفريقين، ضمن المجموعة الرابعة الثلاثاء 11 يناير/كانون الثاني 2022.
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الرياضة, كرة القدم, منتخب مصر الوطني

مشادة بين كيروش ومشجع بعد خسارة مصر أمام نيجيريا...فيديو

07:55 GMT 12.01.2022 (تم التحديث: 08:05 GMT 12.01.2022)
© DANIEL BELOUMOU OLOMOمباراة مصر ونيجيريا في بطولة أمم أفريقيا
مباراة مصر ونيجيريا في بطولة أمم أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© DANIEL BELOUMOU OLOMO
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لمشادة كلامية بين مدرب المنتخب المصري، كارلوس كيروش، ومشجعي المنتخب المصري عقب لقاء منتخب بلادهم مع نيجيريا في أمم أفريقيا.
وأظهر المقطع المصور توجيه مشجع مصري عدد من الانتقادات لكيروش لحظة خروجه عبر النفق المؤدي إلى خارج أرض الملعب، ووجَه له انتقادات لاذعة بسبب اختياراته للاعبين في البطولة، واستبعاد بعض العناصر المهمة بدون أسباب مقنعة.
ورد كيروش بدوره على المشجع وبدأ يتبادل الصراخ معه، طالباً منه النزول ومواجهته، الأمر الذي أثار استغراب المتابعين، بسبب عدم تقبّل المدرب البرتغالي لانتقادات المشجع.
وخسر منتخب مصر أمام نظيره النيجيري بهدف دون رد في افتتاح مباريات الفريقين، ضمن المجموعة الرابعة الثلاثاء 11 يناير/كانون الثاني 2022.
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