مشادة بين كيروش ومشجع بعد خسارة مصر أمام نيجيريا...فيديو

وأظهر المقطع المصور توجيه مشجع مصري عدد من الانتقادات لكيروش لحظة خروجه عبر النفق المؤدي إلى خارج أرض الملعب، ووجَه له انتقادات لاذعة بسبب اختياراته للاعبين في البطولة، واستبعاد بعض العناصر المهمة بدون أسباب مقنعة.ورد كيروش بدوره على المشجع وبدأ يتبادل الصراخ معه، طالباً منه النزول ومواجهته، الأمر الذي أثار استغراب المتابعين، بسبب عدم تقبّل المدرب البرتغالي لانتقادات المشجع.وخسر منتخب مصر أمام نظيره النيجيري بهدف دون رد في افتتاح مباريات الفريقين، ضمن المجموعة الرابعة الثلاثاء 11 يناير/كانون الثاني 2022.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لمشادة كلامية بين مدرب المنتخب المصري، كارلوس كيروش، ومشجعي المنتخب المصري عقب لقاء منتخب بلادهم مع نيجيريا في أمم أفريقيا.
وأظهر المقطع المصور توجيه مشجع مصري عدد من الانتقادات لكيروش لحظة خروجه عبر النفق المؤدي إلى خارج أرض الملعب، ووجَه له انتقادات لاذعة بسبب اختياراته للاعبين في البطولة، واستبعاد بعض العناصر المهمة بدون أسباب مقنعة.