مصر تعلن إنشاء أول مصفاة ذهب معتمدة بالصحراء الشرقية

وأعلن الملا، خلال مؤتمر التعدين الدولي في الرياض، أنه يتم العمل على تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة في مصر بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية تعظيما للقيمة المضافة من موارد الذهب وبما يؤدي لإكمال سلسلة القيمة لإنتاج الذهب عبر تعظيم المحتوى المحلي.وقال إن "مصر تنفذ برنامجا طموحا لتطوير صناعة التعدين لديها انطلاقا من رؤية مصر 2030 التي يعد الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية أحد أهم أهدافها"، مضيفا أن "البرنامج الذي وضعته وزارة البترول والثروة المعدنية نجح في تطبيق إصلاحات شاملة للنهوض بمنظومة التعدين المصرية بعد دراسة كافة التحديات المحلية والدولية.وأشار إلى أن "هناك فرصا هائلة للاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي والطبيعة الجيولوجية الغنية لمصر كجزء من الدرع العربي النوبي"، مشددا على ضرورة تطلب عوامل جذب استثمارية حقيقية تتحقق من خلال ضبط منظومة التشريع وطرح أنظمة تعاقد على غرار اسواق التعدين الدولية وكذلك التحول الرقمي والركائز الرئيسية للاستثمار الجاد كالنظام المالي ونظام الترخيص وحوكمة القطاع.وكان المؤتمر انطلق بكلمة لوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، والذي أكد فيها أن المملكة العربية السعودية تعمل على جعل قطاع التعدين ركيزة ثالثة للصناعات الوطنية، مؤكدا أهمية انعقاد المؤتمر في حشد الجهود، ووضع طموحات وتطلعات التعاون المشترك بين دول المنطقة، محل التنفيذ بهذا القطاع الحيوي والهام.
أكد وزير البترول المصري، طارق الملا، اليوم الأربعاء، أن استراتيجية بلاده تهدف لتطوير مدن تعدينية وإحداها ستخصص للذهب.
وأعلن الملا، خلال مؤتمر التعدين الدولي في الرياض، أنه يتم العمل على تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة في مصر بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية تعظيما للقيمة المضافة من موارد الذهب وبما يؤدي لإكمال سلسلة القيمة لإنتاج الذهب عبر تعظيم المحتوى المحلي.
وقال إن "مصر تنفذ برنامجا طموحا لتطوير صناعة التعدين لديها انطلاقا من رؤية مصر 2030 التي يعد الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية أحد أهم أهدافها"، مضيفا أن "البرنامج الذي وضعته وزارة البترول والثروة المعدنية نجح في تطبيق إصلاحات شاملة للنهوض بمنظومة التعدين المصرية بعد دراسة كافة التحديات المحلية والدولية.
وأشار إلى أن "هناك فرصا هائلة للاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي والطبيعة الجيولوجية الغنية لمصر كجزء من الدرع العربي النوبي"، مشددا على ضرورة تطلب عوامل جذب استثمارية حقيقية تتحقق من خلال ضبط منظومة التشريع وطرح أنظمة تعاقد على غرار اسواق التعدين الدولية وكذلك التحول الرقمي والركائز الرئيسية للاستثمار الجاد كالنظام المالي ونظام الترخيص وحوكمة القطاع.
وكان المؤتمر انطلق بكلمة لوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، والذي أكد فيها أن المملكة العربية السعودية تعمل على جعل قطاع التعدين ركيزة ثالثة للصناعات الوطنية، مؤكدا أهمية انعقاد المؤتمر في حشد الجهود، ووضع طموحات وتطلعات التعاون المشترك بين دول المنطقة، محل التنفيذ بهذا القطاع الحيوي والهام.