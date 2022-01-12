معلومات عن منظومات الصواريخ الدفاعية "إس - 400" الروسية و"ثاد" الأمريكية
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تطور روسيا أخطر أنظمة الصواريخ الدفاعية في العالم ومنها "إس - 400"، في حين تطور الولايات المتحدة الأمريكية منظومة صواريخ "ثاد" الدفاعية.
ورغم أن المنظومتين لديهما صفة مشتركة وهي أن كليهما صواريخ دفاع جوي يمكنها التصدي للطائرات والصواريخ، إلا أن هناك فارق كبير بين قدرات منظومات "إس - 400" الروسية و"ثاد" الأمريكية فيما يتعلق بالكفاءة القتالية ونطاق عمل كل منهما.
30 ديسمبر 2021, 10:21 GMT
معلومات عن منظومة "ثاد" الأمريكية
يمكنها التصدي للصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى في طبقات الجو العليا، بحسب شركة "لوكهيد مارتين".
يمكنها التصدي للصواريخ داخل وخارج الغلاف الجوي.
يمكنها التوافق مع منظومات الدفاع الجوي الأخرى ضمن الدرع الصاروخي.
يتم استخدامها لحماية التجمعات السكنية أو المنشآت الحيوية.
يمكن نقلها وإعادة حشدها في أي مكان حول العالم.
يستطيع رادارها رصد الأهداف في نطاق 1000 كيلومتر، بينما تتم عملية الاعتراض في مدى 200 كيلومتر على ارتفاع يصل إلى 150 كيلومترا.
تصل سرعة الصواريخ التي تستخدمها إلى 2800 متر في الثانية.
معلومات عن "إس - 400"
صممت روسيا منظومات "إس - 400" الصاروخية التي يمكنها التصدي لجميع الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات مختلفة، بحسب تقرير موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
تشمل قائمة أهداف "إس - 400" الطائرات بأنواعها والـ "درونز" والصواريخ الباليستية والموجهة.
تمتلك "إس - 400" أنواعا مختلفة من الصواريخ كل منها يمكنه التصدي لنوع مختلف من الأهداف الجوية.
يمكنها الاشتباك مع الطائرات وتدميرها في مدى يبدأ من 2.5 كيلومترا حتى 380 كيلومترا.
يمكنها تدمير الطائرات أثناء تحليقها على ارتفاعات تبدأ من 10 أمتار حتى 30 كيلومترا.
يمكنها تدمير الصواريخ الباليستية في نطاق من 5 إلى 60 كيلومترا.
يمكنها تدمير الصواريخ الباليستية التي تحلق على ارتفاعت تتراوح بين 2 إلى 25 كيلومترا.
تنطلق صواريخ "إس - 400" بسرعة تصل إلى 4800 مترا في الثانية.
يصل مدى رادار "إس - 400" إلى 600 كيلومترا.
يمكنها الاشتباك مع عشرات الأهداف في وقت واحد.
لماذا تعد منظومة "إس - 400" هي الأفضل؟
رغم قدرات منظومات ثاد الأمريكية إلا أنها لا تستطيع مواكبة "إس - 400" من حيث الكفاءة والتنوع في قائمة الأهداف التي يمكن إسقاطها بالمنظومة الدفاعية الروسية.
ففي الوقت الذي يقتصر فيه عمل "ثاد" على التصدي للأهداف الجوية في طبقات الجو العليا، لمنظومات "إس - 400" القدرة منفردة أو ضمن شبكات دفاع جوي أخرى أن تتصدى لجميع أنواع الأهداف الجوية في مدى يبدأ من 2 كيلومترا ويصل حتى 400 كيلومترا.
© Sputnikمعلومات عن طائرة الشحن العسكري التي نقلت صواريخ "إس 400" إلى تركيا
معلومات عن طائرة الشحن العسكري التي نقلت صواريخ "إس 400" إلى تركيا
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