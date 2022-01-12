https://arabic.sputniknews.com/20220112/معلومات-عن-منظومات-الصواريخ-الدفاعية-إس---400-الروسية-وثاد-الأمريكية-1055328023.html

معلومات عن منظومات الصواريخ الدفاعية "إس - 400" الروسية و"ثاد" الأمريكية

معلومات عن منظومات الصواريخ الدفاعية "إس - 400" الروسية و"ثاد" الأمريكية

تطور روسيا أخطر أنظمة الصواريخ الدفاعية في العالم ومنها "إس - 400"، في حين تطور الولايات المتحدة الأمريكية منظومة صواريخ "ثاد" الدفاعية. 12.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-12T12:44+0000

2022-01-12T12:44+0000

2022-01-12T12:44+0000

رصد عسكري

الولايات المتحدة الأمريكية

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ورغم أن المنظومتين لديهما صفة مشتركة وهي أن كليهما صواريخ دفاع جوي يمكنها التصدي للطائرات والصواريخ، إلا أن هناك فارق كبير بين قدرات منظومات "إس - 400" الروسية و"ثاد" الأمريكية فيما يتعلق بالكفاءة القتالية ونطاق عمل كل منهما.معلومات عن منظومة "ثاد" الأمريكيةمعلومات عن "إس - 400"صممت روسيا منظومات "إس - 400" الصاروخية التي يمكنها التصدي لجميع الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات مختلفة، بحسب تقرير موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.لماذا تعد منظومة "إس - 400" هي الأفضل؟رغم قدرات منظومات ثاد الأمريكية إلا أنها لا تستطيع مواكبة "إس - 400" من حيث الكفاءة والتنوع في قائمة الأهداف التي يمكن إسقاطها بالمنظومة الدفاعية الروسية.ففي الوقت الذي يقتصر فيه عمل "ثاد" على التصدي للأهداف الجوية في طبقات الجو العليا، لمنظومات "إس - 400" القدرة منفردة أو ضمن شبكات دفاع جوي أخرى أن تتصدى لجميع أنواع الأهداف الجوية في مدى يبدأ من 2 كيلومترا ويصل حتى 400 كيلومترا.

https://arabic.sputniknews.com/20211230/أضخم-ترسانة-صواريخ-في-العالم-ما-هي-قدرات-روسيا-الصاروخية؟-1054757373.html

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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية