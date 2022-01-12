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مقتل 8 أشخاص على الأقل بتفجير انتحاري استهدف قافلة لمسؤولين أمميين في مقديشو
مقتل 8 أشخاص على الأقل بتفجير انتحاري استهدف قافلة لمسؤولين أمميين في مقديشو
قُتل 8 أشخاص على الأقل وأُصيب آخرون إثر تفجير انتحاري وقع بالعاصمة الصومالية مقديشو استهدف قافلة لمسؤولين من مكتب الأمم المتحدة في الصومال. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T10:34+0000
2022-01-12T10:40+0000
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وذكر "راديو دالسان" الصومالي أن "8 قتلى وعدة جرحى في انفجار سيارة مفخخة استهدفت قافلة للأمم المتحدة على طريق 21 أكتوبر شمال مطار آدم عدي الدولي قرب مقر إقامة موظفي الأمم المتحدة، وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم".وأضاف: "طوقت قوات الشرطة الفيدرالية المنطقة التي وقع فيها الانفجار وأغلقت الطريق ومنعت مرور السيارات العامة والخاصة ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية".
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العالم, الصومال

مقتل 8 أشخاص على الأقل بتفجير انتحاري استهدف قافلة لمسؤولين أمميين في مقديشو

10:34 GMT 12.01.2022 (تم التحديث: 10:40 GMT 12.01.2022)
© REUTERS / Feisal Omarموقع الانفجار في مقديشو، الصومال 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
موقع الانفجار في مقديشو، الصومال 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© REUTERS / Feisal Omar
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قُتل 8 أشخاص على الأقل وأُصيب آخرون إثر تفجير انتحاري وقع بالعاصمة الصومالية مقديشو استهدف قافلة لمسؤولين من مكتب الأمم المتحدة في الصومال.
وذكر "راديو دالسان" الصومالي أن "8 قتلى وعدة جرحى في انفجار سيارة مفخخة استهدفت قافلة للأمم المتحدة على طريق 21 أكتوبر شمال مطار آدم عدي الدولي قرب مقر إقامة موظفي الأمم المتحدة، وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم".
وأضاف: "طوقت قوات الشرطة الفيدرالية المنطقة التي وقع فيها الانفجار وأغلقت الطريق ومنعت مرور السيارات العامة والخاصة ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية".
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