ملخص مباراة تونس ومالي (0-1)... فيديو

أقيمت المباراة على ملعب ليمبي ستاديوم في الكاميرون، وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين سلبيا، لكن مع بداية الشوط الثاني استطاع الفريق المالي اقتناص الهدف الأول متقدما على نظيره التونسي.أحرز الهدف الوحيد في المباراة لاعب منتخب مالي إبراهيما كونيه في الدقيقة 48 عن طريق ركلة جزاء.ورغم حصول منتخب تونس على ركلة جزاء في الدقيقة 77 بسبب لمسة يد على موسى دجيبو، لاعب مالي، إلا أن المهاجم التونسي وهبي الخزري، أهدرها وظل منتخب مالي متقدما حتى نهاية المباراة.وقبل نهاية المباراة وفي الدقيقة 87 أخرج الحكم بطاقة حمراء في وجه لاعب مالي البلال توريه.وبهذه النتيجة أصبح منتخب مالي متصدرا للمجموعة برصيد 3 نقاط، والتي تضم أيضا منتخبا موريتانيا وغامبيا اللذين سيتواجهان مساء اليوم. وفي الجولة الثانية، يوم الأحد المقبل، يتواجه منتخبا مالي وغامبيا في المبارة الأولى، ومنتخبا تونس وموريتانيا في الثانية.
وقبل نهاية المباراة وفي الدقيقة 87 أخرج الحكم بطاقة حمراء في وجه لاعب مالي البلال توريه.
وبهذه النتيجة أصبح منتخب مالي متصدرا للمجموعة برصيد 3 نقاط، والتي تضم أيضا منتخبا موريتانيا وغامبيا اللذين سيتواجهان مساء اليوم. وفي الجولة الثانية، يوم الأحد المقبل، يتواجه منتخبا مالي وغامبيا في المبارة الأولى، ومنتخبا تونس وموريتانيا في الثانية.