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- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220112/ملخص-مباراة-تونس-ومالي-0-1-فيديو-1055733974.html
ملخص مباراة تونس ومالي (0-1)... فيديو
ملخص مباراة تونس ومالي (0-1)... فيديو
فاز منتخب مالي بهدف دون رد على نظيره التونسي في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة ببطولة الأمم الأفريقية. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T15:53+0000
2022-01-12T15:56+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
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أقيمت المباراة على ملعب ليمبي ستاديوم في الكاميرون، وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين سلبيا، لكن مع بداية الشوط الثاني استطاع الفريق المالي اقتناص الهدف الأول متقدما على نظيره التونسي.أحرز الهدف الوحيد في المباراة لاعب منتخب مالي إبراهيما كونيه في الدقيقة 48 عن طريق ركلة جزاء.ورغم حصول منتخب تونس على ركلة جزاء في الدقيقة 77 بسبب لمسة يد على موسى دجيبو، لاعب مالي، إلا أن المهاجم التونسي وهبي الخزري، أهدرها وظل منتخب مالي متقدما حتى نهاية المباراة.وقبل نهاية المباراة وفي الدقيقة 87 أخرج الحكم بطاقة حمراء في وجه لاعب مالي البلال توريه.وبهذه النتيجة أصبح منتخب مالي متصدرا للمجموعة برصيد 3 نقاط، والتي تضم أيضا منتخبا موريتانيا وغامبيا اللذين سيتواجهان مساء اليوم. وفي الجولة الثانية، يوم الأحد المقبل، يتواجه منتخبا مالي وغامبيا في المبارة الأولى، ومنتخبا تونس وموريتانيا في الثانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220112/بث-مباشر-مباراة-تونس-0-x-مالي-0-في-بطولة-الأمم-الأفريقية-1055368775.html
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ملخص مباراة تونس ومالي (0-1)... فيديو

15:53 GMT 12.01.2022 (تم التحديث: 15:56 GMT 12.01.2022)
© AFP 2021 / ISSOUF SANOGOجماهير منتخب مالي في أمم أفريقيا
جماهير منتخب مالي في أمم أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© AFP 2021 / ISSOUF SANOGO
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فاز منتخب مالي بهدف دون رد على نظيره التونسي في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة ببطولة الأمم الأفريقية.
أقيمت المباراة على ملعب ليمبي ستاديوم في الكاميرون، وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين سلبيا، لكن مع بداية الشوط الثاني استطاع الفريق المالي اقتناص الهدف الأول متقدما على نظيره التونسي.
أحرز الهدف الوحيد في المباراة لاعب منتخب مالي إبراهيما كونيه في الدقيقة 48 عن طريق ركلة جزاء.
ورغم حصول منتخب تونس على ركلة جزاء في الدقيقة 77 بسبب لمسة يد على موسى دجيبو، لاعب مالي، إلا أن المهاجم التونسي وهبي الخزري، أهدرها وظل منتخب مالي متقدما حتى نهاية المباراة.
منتخب تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
بطولة الأمم الأفريقية 2021
مالي تحقق فوزا خاطفا على تونس في بطولة الأمم الأفريقية
12:54 GMT
وقبل نهاية المباراة وفي الدقيقة 87 أخرج الحكم بطاقة حمراء في وجه لاعب مالي البلال توريه.
وبهذه النتيجة أصبح منتخب مالي متصدرا للمجموعة برصيد 3 نقاط، والتي تضم أيضا منتخبا موريتانيا وغامبيا اللذين سيتواجهان مساء اليوم. وفي الجولة الثانية، يوم الأحد المقبل، يتواجه منتخبا مالي وغامبيا في المبارة الأولى، ومنتخبا تونس وموريتانيا في الثانية.
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