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https://arabic.sputniknews.com/20220112/منظمة-الصحة-العالمية-تحدد-فئات-من-الأشخاص-الأكثر-تأثرا-بسلالة-أوميكرون-إلى-حد-الخطر-1055271649.html
منظمة الصحة العالمية تحدد فئات من الأشخاص الأكثر تأثرا بسلالة أوميكرون إلى حد الخطر
منظمة الصحة العالمية تحدد فئات من الأشخاص الأكثر تأثرا بسلالة أوميكرون إلى حد الخطر
تشكل سلالة الفيروس التاجي أوميكرون خطرا خاصا على حياة كبار السن والأشخاص غير المطعمين والذين يعانون من الأمراض المصاحبة، حسبما ذكرت قناة CNBC مع الإشارة إلى... 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T08:40+0000
2022-01-12T08:40+0000
2022-01-12T08:40+0000
العالم
أوميكرون
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وأوضحت كيركوف أن "خطر الوفاة من عدوى الأوميكرون يزداد مع تقدم العمر. ولدينا أيضًا بيانات تظهر أن الأشخاص المصابين بمرض واحد على الأقل مصاحب معرضون بشكل متزايد لدخول المستشفى والوفاة".كما لاحظ رايان، فإن المصابين بمتغير أوميكرون، في المتوسط، تظهر عليهم أعراض خفيفة.واختتم حديثه قائلاً: "مع ذلك، يوجد مئات الآلاف من الأشخاص حول العالم في المستشفيات".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أوميكرون
منظمة الصحة العالمية تحدد فئات من الأشخاص الأكثر تأثرا بسلالة أوميكرون إلى حد الخطر
تشكل سلالة الفيروس التاجي أوميكرون خطرا خاصا على حياة كبار السن والأشخاص غير المطعمين والذين يعانون من الأمراض المصاحبة، حسبما ذكرت قناة CNBC مع الإشارة إلى رئيس المجموعة الفنية لقسم الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف ومدير المنظمة لحالات الطوارئ مايك رايان.
وأوضحت كيركوف أن "
خطر الوفاة من عدوى الأوميكرون يزداد مع تقدم العمر
. ولدينا أيضًا بيانات تظهر أن الأشخاص المصابين بمرض واحد على الأقل مصاحب معرضون بشكل متزايد لدخول المستشفى والوفاة".
كما لاحظ رايان، فإن المصابين بمتغير أوميكرون، في المتوسط، تظهر عليهم أعراض خفيفة.
واختتم حديثه قائلاً: "مع ذلك، يوجد مئات الآلاف من الأشخاص حول العالم في المستشفيات".