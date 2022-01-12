منظمة الصحة العالمية: تيغراي تعيش في جحيم لم نشهد له مثيلا

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مدير عام منظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قوله: "لم نشهد في أي مكان في العالم جحيما كالذي في تيغراي".وأضاف: "إنه أمر مروع ولا يمكن تصوره في عصرنا، في القرن الحادي والعشرين، أن تحرم حكومة شعبها منذ أكثر من سنة من الحصول على الغذاء والدواء وكل ما يحتاجه للبقاء على قيد الحياة".وطالب غيبرييسوس الذي يتحدر من تيغراي: "بحل سياسي وسلمي" للنزاع في الإقليم.تسبب النزاع الدائر في تيغراي بين قوات الحكومة المركزية والقوات المحلية في سقوط آلاف القتلى في المنطقة التي تخضع بحسب الأمم المتحدة "لحصار بحكم الأمر الواقع" وهو ما يحول دون وصول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والأدوية.ومنذ منتصف يوليو/تموز، لا يُسمح لمنظمة الصحة العالمية بنقل أدوية ومعدات طبية إلى تيغراي رغم المطالب العديدة لا سيما لدى مكتب رئيس الوزراء الاثيوبي ووزارة الخارجية، بحسب تيدروس.
وأضاف: "إنه أمر مروع ولا يمكن تصوره في عصرنا، في القرن الحادي والعشرين، أن تحرم حكومة شعبها منذ أكثر من سنة من الحصول على الغذاء والدواء وكل ما يحتاجه للبقاء على قيد الحياة".
وطالب غيبرييسوس الذي يتحدر من تيغراي: "بحل سياسي وسلمي" للنزاع في الإقليم.
تسبب النزاع الدائر في تيغراي بين قوات الحكومة المركزية والقوات المحلية في سقوط آلاف القتلى في المنطقة التي تخضع بحسب الأمم المتحدة "لحصار بحكم الأمر الواقع" وهو ما يحول دون وصول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والأدوية.
ومنذ منتصف يوليو/تموز، لا يُسمح لمنظمة الصحة العالمية بنقل أدوية ومعدات طبية إلى تيغراي رغم المطالب العديدة لا سيما لدى مكتب رئيس الوزراء الاثيوبي ووزارة الخارجية، بحسب تيدروس.