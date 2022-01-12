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منظمة الصحة العالمية: متحور أوميكرون لا يزال خطيرا وخاصة لغير المطعمين
منظمة الصحة العالمية: متحور أوميكرون لا يزال خطيرا وخاصة لغير المطعمين
حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من أن متحور فيروس كورونا "أوميكرون" لا يزال خطيرا وخاصة للأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T17:35+0000
2022-01-12T17:35+0000
منظمة الصحة العالمية
أوميكرون
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وقال رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي: "يسبب أوميكرون مرضا أقل خطورة من دلتا، إلا أنه لا يزال فيروس خطيرا خاصة للأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح"، بحسب "فرانس برس".وأضاف رئيس منظمة الصحة العالمية: "لا يجب أن نسمح لهذا الفيروس برحلة مجانية أو نلوح بالراية البيضاء خاصة عندما يكون الكثير من الأشخاص حولنا غير مطعمين".وتابع: "في أفريقيا، أكثر من 85% من السكان لم يحصلوا على جرعة واحدة من اللقاح. لا يمكننا إنهاء المرحلة الحادة من الوباء ما لم نسد هذه الفجوة".وكان تيدروس يرغب في أن يتم تطعيم 10% من سكان كل دولة بنهاية سبتمبر/ أيلول2021، و40% بنهاية ديسمبر/ كانون الأول، و70% بحلول منتصف عام 2022.لكنه قال إن 90 دولة لم تصل بعد إلى 40%، 36 منها ما زالت أقل من 10%.وقالت منظمة الصحة العالمية إن الارتفاع العالمي الهائل حاليا في عدد الإصابات يأتي مدفوعا بمتحور أوميكرون، لكنها أصرت على أنه لا ينبغي الاستسلام للمتحور.
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منظمة الصحة العالمية, أوميكرون

منظمة الصحة العالمية: متحور أوميكرون لا يزال خطيرا وخاصة لغير المطعمين

17:35 GMT 12.01.2022
© REUTERS / Denis Balibouseشعار منظمة الصحة العالمية
شعار منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© REUTERS / Denis Balibouse
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حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من أن متحور فيروس كورونا "أوميكرون" لا يزال خطيرا وخاصة للأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح.
وقال رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي: "يسبب أوميكرون مرضا أقل خطورة من دلتا، إلا أنه لا يزال فيروس خطيرا خاصة للأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح"، بحسب "فرانس برس".
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وأضاف رئيس منظمة الصحة العالمية: "لا يجب أن نسمح لهذا الفيروس برحلة مجانية أو نلوح بالراية البيضاء خاصة عندما يكون الكثير من الأشخاص حولنا غير مطعمين".
وتابع: "في أفريقيا، أكثر من 85% من السكان لم يحصلوا على جرعة واحدة من اللقاح. لا يمكننا إنهاء المرحلة الحادة من الوباء ما لم نسد هذه الفجوة".
وكان تيدروس يرغب في أن يتم تطعيم 10% من سكان كل دولة بنهاية سبتمبر/ أيلول2021، و40% بنهاية ديسمبر/ كانون الأول، و70% بحلول منتصف عام 2022.
لكنه قال إن 90 دولة لم تصل بعد إلى 40%، 36 منها ما زالت أقل من 10%.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن الارتفاع العالمي الهائل حاليا في عدد الإصابات يأتي مدفوعا بمتحور أوميكرون، لكنها أصرت على أنه لا ينبغي الاستسلام للمتحور.
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