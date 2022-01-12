https://arabic.sputniknews.com/20220112/منظمة-الصحة-العالمية-متحور-أوميكرون-لايزال-خطيرا-وخاصة-لغير-المطعمين-1055932028.html

منظمة الصحة العالمية: متحور أوميكرون لا يزال خطيرا وخاصة لغير المطعمين

منظمة الصحة العالمية: متحور أوميكرون لا يزال خطيرا وخاصة لغير المطعمين

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من أن متحور فيروس كورونا "أوميكرون" لا يزال خطيرا وخاصة للأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح. 12.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-12T17:35+0000

2022-01-12T17:35+0000

2022-01-12T17:35+0000

منظمة الصحة العالمية

أوميكرون

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1050269548_0:371:2980:2047_1920x0_80_0_0_82ba170b1df5fb4f33ba84ad426bff1f.jpg

وقال رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي: "يسبب أوميكرون مرضا أقل خطورة من دلتا، إلا أنه لا يزال فيروس خطيرا خاصة للأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح"، بحسب "فرانس برس".وأضاف رئيس منظمة الصحة العالمية: "لا يجب أن نسمح لهذا الفيروس برحلة مجانية أو نلوح بالراية البيضاء خاصة عندما يكون الكثير من الأشخاص حولنا غير مطعمين".وتابع: "في أفريقيا، أكثر من 85% من السكان لم يحصلوا على جرعة واحدة من اللقاح. لا يمكننا إنهاء المرحلة الحادة من الوباء ما لم نسد هذه الفجوة".وكان تيدروس يرغب في أن يتم تطعيم 10% من سكان كل دولة بنهاية سبتمبر/ أيلول2021، و40% بنهاية ديسمبر/ كانون الأول، و70% بحلول منتصف عام 2022.لكنه قال إن 90 دولة لم تصل بعد إلى 40%، 36 منها ما زالت أقل من 10%.وقالت منظمة الصحة العالمية إن الارتفاع العالمي الهائل حاليا في عدد الإصابات يأتي مدفوعا بمتحور أوميكرون، لكنها أصرت على أنه لا ينبغي الاستسلام للمتحور.

https://arabic.sputniknews.com/20220110/منظمة-الصحة-العالمية-موجات-جديدة-متوقعة-لفيروس-كورونا-كل-4-أشهر-1055188134.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

منظمة الصحة العالمية, أوميكرون