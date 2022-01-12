https://arabic.sputniknews.com/20220112/منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-قواتنا-لحفظ-السلام-بدأت-انسحابها-من-كازاخستان-1055664007.html

منظمة معاهدة الأمن الجماعي: قواتنا لحفظ السلام بدأت انسحابها من كازاخستان

منظمة معاهدة الأمن الجماعي: قواتنا لحفظ السلام بدأت انسحابها من كازاخستان

أبلغ الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس، خلال اجتماع مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف يوم الأربعاء، بالتقدم المحرز في مهمة حفظ السلام... 12.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-12T15:11+0000

2022-01-12T15:11+0000

2022-01-12T15:14+0000

العالم

كازاخستان

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وقالت الخدمة الصحفية للرئيس الكازاخستاني توكاييف في بيان، اليوم الأربعاء: "أبلغ الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي عن التقدم المحرز في مهمة حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان، بما في ذلك بداية انسحاب وحدات الدول الأعضاء في المنظمة من بلادنا في غضون الإطار الزمني الذي حدده رئيس كازاخستان".هذا وأعلن رئيس كازاخستان، قاسم توكاييف، في وقت سابق من اليوم، أن سحب قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، سيبدأ من يوم الخميس.وأعلن توكاييف عن موعد انسحاب القوات، خلال كلمة ألقاها في مقر العمليات في ألما آتا، قائلا: "غدًا، يبدأ الانسحاب المنظم لوحدة حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي. وقد أجريت مفاوضات مع قادة الدول المعنية. وأغتنم هذه الفرصة، لأعرب عن امتناني لقيادة الوحدة على العمل المنجز خلال هذه الأيام القليلة".وتشهد كازاخستان منذ الأيام الأولى للعام الجاري موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".وتشمل قوات حفظ السلام الجماعية، بالإضافة إلى قوات روسيا الاتحادية، وحدات من القوات المسلحة لبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقرغيزستان.

https://arabic.sputniknews.com/20220112/توكاييف-يعلن-الغد-الخميس-موعدا-لبدأ-انسحاب-قوات-حفظ-السلام-التابعة-لمنظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1055295784.html

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