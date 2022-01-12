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منع عدد من الصحفيين من حضور اجتماع مجلس الناتو وروسيا
منع عدد من الصحفيين من حضور اجتماع مجلس الناتو وروسيا
لم يتمكن العديد من الصحفيين من وسائل إعلام عالمية من حضور اجتماع "الناتو" وروسيا، حيث لم يتم منح الجميع اعتمادات لحضور الاجتماع. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T09:29+0000
2022-01-12T09:29+0000
روسيا
العالم
مجلس روسيا-الناتو
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حيث تجمع عدد كبير من الصحفيين عند مدخل مقر "الناتو"، الواقع في وسط بروكسل في شارع ليوبولد الثالث، قبل وقت طويل من بدء اجتماع مجلس الناتو وروسيا في وقت مبكر من صباح الأربعاء، ولم يتم اعتماد الجميع لحضور الاجتماع.سمح الحراس في البداية فقط لممثلي وسائل الإعلام الغربية المعتمدين بالمرور وطلبوا من الصحفيين الروس الانتظار، ليأتي دورهم لاحقا.هذا ومُنع مراسل وكالة "ريا نوفوستي" من التقاط الصور ومقاطع الفيديو، بحجة منع التصوير هناك، وتمت مطالبته بإزالة الفيديو.وستمثل روسيا في اجتماع مجلس روسيا والناتو بوفد مشترك من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع برئاسة نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية ألكسندر جروشكو. ومن جانب الناتو، يحضر الاجتماع دبلوماسيون رفيعو المستوى من ثلاثين دولة حليفة، ويرأس المحادثات الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ. الاجتماع، الذي سيناقش القضايا الأمنية، يجب أن يبدأ في 10.00 بتوقيت بروكسل (12.00 بتوقيت موسكو). ومن المتوقع أن يستمر حوالي ثلاث ساعات، وبعدها سيعقد ستولتنبرغ، ثم رئيس الوفد الروسي، المؤتمرات الصحفية النهائية.ويأتي الاجتماع في إطار متابعة المحادثات حول الضمانات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة، والتي عُقدت يومي 9 و10 يناير في جنيف. خلال المناقشة، من المتوقع أن يحاول الطرفان مناقشة المخاوف المشتركة بشأن الأمن الأوروبي، وتخفيف المخاطر والحد من التسلح.
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روسيا, العالم, مجلس روسيا-الناتو

منع عدد من الصحفيين من حضور اجتماع مجلس الناتو وروسيا

09:29 GMT 12.01.2022
© REUTERS / YVES HERMANمقر حلف الناتو في بروكسل
مقر حلف الناتو في بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© REUTERS / YVES HERMAN
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لم يتمكن العديد من الصحفيين من وسائل إعلام عالمية من حضور اجتماع "الناتو" وروسيا، حيث لم يتم منح الجميع اعتمادات لحضور الاجتماع.
حيث تجمع عدد كبير من الصحفيين عند مدخل مقر "الناتو"، الواقع في وسط بروكسل في شارع ليوبولد الثالث، قبل وقت طويل من بدء اجتماع مجلس الناتو وروسيا في وقت مبكر من صباح الأربعاء، ولم يتم اعتماد الجميع لحضور الاجتماع.
سمح الحراس في البداية فقط لممثلي وسائل الإعلام الغربية المعتمدين بالمرور وطلبوا من الصحفيين الروس الانتظار، ليأتي دورهم لاحقا.

لم يتمكن العديد من الصحفيين من الدخول بسبب قيود COVID وتقييد الوصول إلى المبنى، بما في ذلك أولئك الذين جاؤوا من الخارج.

هذا ومُنع مراسل وكالة "ريا نوفوستي" من التقاط الصور ومقاطع الفيديو، بحجة منع التصوير هناك، وتمت مطالبته بإزالة الفيديو.
وستمثل روسيا في اجتماع مجلس روسيا والناتو بوفد مشترك من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع برئاسة نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية ألكسندر جروشكو. ومن جانب الناتو، يحضر الاجتماع دبلوماسيون رفيعو المستوى من ثلاثين دولة حليفة، ويرأس المحادثات الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ. الاجتماع، الذي سيناقش القضايا الأمنية، يجب أن يبدأ في 10.00 بتوقيت بروكسل (12.00 بتوقيت موسكو). ومن المتوقع أن يستمر حوالي ثلاث ساعات، وبعدها سيعقد ستولتنبرغ، ثم رئيس الوفد الروسي، المؤتمرات الصحفية النهائية.
ويأتي الاجتماع في إطار متابعة المحادثات حول الضمانات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة، والتي عُقدت يومي 9 و10 يناير في جنيف. خلال المناقشة، من المتوقع أن يحاول الطرفان مناقشة المخاوف المشتركة بشأن الأمن الأوروبي، وتخفيف المخاطر والحد من التسلح.
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