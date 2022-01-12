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نائبة وزير الخارجية الأمريكي: نأمل جميعا بأن يختار الرئيس بوتين السلام والأمن
https://arabic.sputniknews.com/20220112/نائبة-وزير-الخارجية-الأمريكي-نأمل-جميعا-بأن-يختار-الرئيس-بوتين-السلام-والأمن-1055627415.html
نائبة وزير الخارجية الأمريكي: نأمل جميعا بأن يختار الرئيس بوتين السلام والأمن
نائبة وزير الخارجية الأمريكي: نأمل جميعا بأن يختار الرئيس بوتين السلام والأمن
قالت ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكي: نأمل جميعا بأن يختار الرئيس بوتين السلام والأمن. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T14:50+0000
2022-01-12T14:57+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
محادثات روسيا والناتو
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وأضافت شيرمان في مؤتمر صحفي: "لن نقبل بفكرة أن الناتو لن يتوسع".وأضافت شيرمان أن "حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي هددوا روسيا بعواقب حدوث تصعيد للأزمة في أوكرانيا، حيث أنهم سيكونون أكثر حزمًا من عام 2014".وأعلنت شيرمان أن "أمريكا والناتو مصممون على مواصلة الحوار مع روسيا".وأشارت شيرمان إلى أن "أمريكا وأعضاء الناتو بينوا للجانب الروسي أن التحالف لن يرفض سياسة الباب المفتوح".ووصفت شيرمان حلف الناتو بأنه " تحالف دفاعي حصري ، ولم يكن توسعه إلزاميًا أبدًا".
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, محادثات روسيا والناتو

نائبة وزير الخارجية الأمريكي: نأمل جميعا بأن يختار الرئيس بوتين السلام والأمن

14:50 GMT 12.01.2022 (تم التحديث: 14:57 GMT 12.01.2022)
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الذهاب إلى بنك الصورنائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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قالت ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكي: نأمل جميعا بأن يختار الرئيس بوتين السلام والأمن.
وأضافت شيرمان في مؤتمر صحفي: "لن نقبل بفكرة أن الناتو لن يتوسع".
وأضافت شيرمان أن "حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي هددوا روسيا بعواقب حدوث تصعيد للأزمة في أوكرانيا، حيث أنهم سيكونون أكثر حزمًا من عام 2014".
وأعلنت شيرمان أن "أمريكا والناتو مصممون على مواصلة الحوار مع روسيا".
وأشارت شيرمان إلى أن "أمريكا وأعضاء الناتو بينوا للجانب الروسي أن التحالف لن يرفض سياسة الباب المفتوح".
ووصفت شيرمان حلف الناتو بأنه " تحالف دفاعي حصري ، ولم يكن توسعه إلزاميًا أبدًا".
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