https://arabic.sputniknews.com/20220112/نقابة-المهن-التمثيلية-في-مصر-تكشف-حقيقة-تدهور-الوضع-الصحي-للفنان-عبد-الرحمن-أبو-زهرة-1055271391.html

نقابة المهن التمثيلية في مصر تكشف حقيقة تدهور الوضع الصحي للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

نقابة المهن التمثيلية في مصر تكشف حقيقة تدهور الوضع الصحي للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان أشرف زكي، حقيقة تدهور الوضع الصحي للفنان عبد الرحمن أبو زهرة بعد إصابته بفيروس كورونا. 12.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-12T08:27+0000

2022-01-12T08:27+0000

2022-01-12T08:27+0000

أخبار الفنانين في مصر

فيروس كورونا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104356/11/1043561148_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_7a94c8a092dda6fa605668f6f549ccae.jpg

وأكد أشرف زكي، في تصريحات جديدة، أن "الفنان الكبير حالته مستقرة تماما ويعاني من أعراض بسيطة"، مشيرا إلى أنه حصل على ثلاث جرعات من اللقاح.وأضاف أنه "يحظى برعاية صحية فائقة داخل المستشفى، وأن مجلس النقابة يتابع حالته الصحية باستمرار".ونقل أبو زهرة (87 عاما) إلى مستشفى العزل الصحي في العجوزة، يوم الجمعة الماضي، بعد أن تدهورت حالته الصحية مؤخرا، وأصبح في حاجة للحصول على رعاية مكثفة داخل المستشفى، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.وفي أول تصريحات له بعد إصابته بـ(كوفيد-19)، أكد عبد الرحمن أبو زهرة أنه يشعر بنهجان مستمر وغير قادر على التقاط أنفاسه، وطلب من محبيه الدعاء له بالشفاء، قائلا: "ادعوا لي أن أخرج بالسلامة".يشار إلى أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة أثار جدلا في عام 2020 بأكثر من مناسبة، أبرزها عندما تم تداول تصريحات إعلامية له سبّبت صدمة لمحبيه، والتي يقول فيها إنه يعاني من الاكتئاب بسب عدم عمله ومعاناته من البطالة.لكن خرج أبو زهرة بعدها ليوضح أن تصريحاته أسيء فهمها، وأن السبب الرئيسي لحزنه واكتئابه هو وفاة زوجته، وشعوره بالوحدة من بعد رحيلها. كما أكد الفنان المصري أنه حزين كذلك على صناعة الفن في مصر، وعدم الاهتمام باللغة العربية في بلاده.بعد ذلك، أثار عبد الرحمن أبو زهرة جدلا جديدا، عندما صرح خلال تكريمه بمهرجان التجربة الأولى بنقابة المهن التمثيلية في مصر بقوله: "كاد الممثل أن يكون رسولا".وكانت آخر مشاركة فنية لعبد الرحمن أبو زهرة في مسلسل "موضوع عائلي"، الذي يشارك في بطولته الفنان، ماجد الكداوني، ومن إخراج أحمد الجندي.ويعد أبو زهرة من أشهر ممثلي المسرح والتلفزيون في مصر خلال فترة الستينيات من القرن الماضي، ومن أشهر أدواره الفنية تاجر الخردة "إبراهيم سردينة" في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، من بطولة نور الشريف، وعرض في تسعينيات القرن الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220109/تفاصيل-الحالة-الصحية-للفنان-المصري-عبد-الرحمن-أبو-زهرة-بعد-إصابته-بفيروس-كورونا-1055136749.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار الفنانين في مصر, فيروس كورونا