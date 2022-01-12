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هنية يكشف تفاصيل لقائه بوزير الخارجية الإيراني في قطر
هنية يكشف تفاصيل لقائه بوزير الخارجية الإيراني في قطر
كشف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، تفاصيل لقائه بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في قطر. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T14:53+0000
2022-01-12T15:12+0000
إيران
حركة حماس
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ونقلت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، عن هنية أن اللقاء تناول مجمل التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إنه استعرض مع وزير الخارجية الإيراني دور طهران في دعم القضية الفلسطينية ودعمها المتواصل للشعب الفلسطيني.وأشار هنية إلى أن حركة حماس تسعد بأي توجهات لمعالجة الأوضاع داخل المنطقة لمحاصرة التمدد الإسرائيلي.وأكد هنية أن العلاقات بين إيران وفصائل المقاومة متينة، موضحا أنه بحث مع عبد اللهيان سبل تعزيز العلاقات الثنائية.وعن إضراب بعض الأسرى عن الطعام، قال هنية إن "معركة الأمعاء الخاوية" هي إحدى تجليات الصراع مع إسرائيل، معتبرا أنها "تتحقق من خلالها محطات من الانتصار على العدو".وقال إن السلطات الإسرائيلية تتحمل مسؤولية أي مكروه قد يصيب الأسير محمد أبو حميد الذي يمر بوضع صحي خطير للغاية.وعبر هنية عن استعداد حماس لخوض أي غمار بهدف إنهاء المأساة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيين.يذكر أن هنية التقى مساء أمس الثلاثاء، أمير عبد اللهيان، الذي يزور الدوحة، في سفارة طهران وعقد معه جولة من المباحثات.
https://arabic.sputniknews.com/20210704/حماس-تكشف-دور-إسرائيل-في-أزمة-سد-النهضة-وتعترف-بدعم-السلاح-من-إيران-1049468343.html
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إيران, حركة حماس

هنية يكشف تفاصيل لقائه بوزير الخارجية الإيراني في قطر

14:53 GMT 12.01.2022 (تم التحديث: 15:12 GMT 12.01.2022)
© AFP 2021 / KARIM JAAFARرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية خلال كلمة له في الدوحة، قطر، 15 مايو 2021
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية خلال كلمة له في الدوحة، قطر، 15 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© AFP 2021 / KARIM JAAFAR
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كشف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، تفاصيل لقائه بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في قطر.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، عن هنية أن اللقاء تناول مجمل التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
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وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إنه استعرض مع وزير الخارجية الإيراني دور طهران في دعم القضية الفلسطينية ودعمها المتواصل للشعب الفلسطيني.
وأشار هنية إلى أن حركة حماس تسعد بأي توجهات لمعالجة الأوضاع داخل المنطقة لمحاصرة التمدد الإسرائيلي.
وأكد هنية أن العلاقات بين إيران وفصائل المقاومة متينة، موضحا أنه بحث مع عبد اللهيان سبل تعزيز العلاقات الثنائية.
وعن إضراب بعض الأسرى عن الطعام، قال هنية إن "معركة الأمعاء الخاوية" هي إحدى تجليات الصراع مع إسرائيل، معتبرا أنها "تتحقق من خلالها محطات من الانتصار على العدو".
وقال إن السلطات الإسرائيلية تتحمل مسؤولية أي مكروه قد يصيب الأسير محمد أبو حميد الذي يمر بوضع صحي خطير للغاية.
وعبر هنية عن استعداد حماس لخوض أي غمار بهدف إنهاء المأساة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيين.
يذكر أن هنية التقى مساء أمس الثلاثاء، أمير عبد اللهيان، الذي يزور الدوحة، في سفارة طهران وعقد معه جولة من المباحثات.
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