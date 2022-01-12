هنية يكشف تفاصيل لقائه بوزير الخارجية الإيراني في قطر

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، عن هنية أن اللقاء تناول مجمل التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إنه استعرض مع وزير الخارجية الإيراني دور طهران في دعم القضية الفلسطينية ودعمها المتواصل للشعب الفلسطيني.وأشار هنية إلى أن حركة حماس تسعد بأي توجهات لمعالجة الأوضاع داخل المنطقة لمحاصرة التمدد الإسرائيلي.وأكد هنية أن العلاقات بين إيران وفصائل المقاومة متينة، موضحا أنه بحث مع عبد اللهيان سبل تعزيز العلاقات الثنائية.وعن إضراب بعض الأسرى عن الطعام، قال هنية إن "معركة الأمعاء الخاوية" هي إحدى تجليات الصراع مع إسرائيل، معتبرا أنها "تتحقق من خلالها محطات من الانتصار على العدو".وقال إن السلطات الإسرائيلية تتحمل مسؤولية أي مكروه قد يصيب الأسير محمد أبو حميد الذي يمر بوضع صحي خطير للغاية.وعبر هنية عن استعداد حماس لخوض أي غمار بهدف إنهاء المأساة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيين.يذكر أن هنية التقى مساء أمس الثلاثاء، أمير عبد اللهيان، الذي يزور الدوحة، في سفارة طهران وعقد معه جولة من المباحثات.