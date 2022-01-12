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https://arabic.sputniknews.com/20220112/واشنطن-تطلب-توضيحات-بشأن-وفاة-مواطن-أمريكي-اعتقله-الجيش-الإسرائيلي-1055937827.html
واشنطن تطلب توضيحات بشأن وفاة مواطن أمريكي اعتقله الجيش الإسرائيلي
واشنطن تطلب توضيحات بشأن وفاة مواطن أمريكي اعتقله الجيش الإسرائيلي
أعلنت الخارجية الامريكية، اليوم الأربعاء، أن المسن الفلسطيني الذي لقى حتفه، بعدما اعتقلته قوات الجيش الإسرائيلي هو "مواطن أمريكي"، وطالبت الحكومة الإسرائيلية... 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T21:28+0000
2022-01-12T21:28+0000
الضفة الغربية
الخارجية الأمريكية
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وقالت الخارجية الأمريكية إن عمر عبد المجيد أسعد (80 عاما) الذي تم العثور على جثته في قرية جلجليا وسط الضفة الغربية صباح اليوم، فيما كانت ربطة بلاستيكية حول معصمه، هو مواطن أمريكي، بحسب رويترز.وأضاف أن وزارة الخارجية أعربت عن تعازيها لأسرة أسعد وعرضت تقديم المساعدة القنصلية.وقال شقيق المسن الفلسطيني المتوفى لرويترز إن أسعد كان من ميلووكي بولاية ويسكونسن، ويعيش في الولايات المتحدة منذ عقود وعاد إلى الضفة الغربية قبل 10 سنوات.وأجّلت أسرة أسعد الجنازة حتى يوم غد الخميس للسماح بتشريح الجثة. وقال إسلام أبو زاهر، وهو طبيب محلي إنه حاول إنعاش أسعد لكنه لم يجد نبضا، مضيفا "سبب الوفاة غير واضح".وأضاف أبو زاهر "من المحتمل أن يكون أصيب بنوبة قلبية أو نوعا من الذعر" مشيرا إلى أن أسعد خضع في السابق لعملية قلب مفتوح وقسطرة "سنحتاج إلى إجراء تشريح للجثة".وقال رئيس مجلس المجلس البلدي في قرية جلجليا فؤاد قطوم، إن أسعد كان عائدا إلى منزله بعد زيارة أقاربه عندما أوقف الجنود الإسرائيليون سيارته، وقيّدوه، وعصبوا عينيه واقتادوه إلى مبنى لا يزال قيد الإنشاء.وقال شهود عيان إنهم رأوا جنودا إسرائيليين يسيرون بعيدا عن أسعد حوالي الساعة 3 صباحا.تم العثور على جثة أسعد بعد أكثر من ساعة، بحسب بائع الخضار ممدوح العبود، الذي قال إنه احتُجز هو نفسه لمدة 20 دقيقة، ثم أطلق سراحه.وقال العبود (55 عاما) "بعد ذهاب الجنود لاحظنا وجود شخص على الأرض.."كان مستلقيًا على الأرض ووجهه لأسفل وعندما قلبناه وجدنا رجلاً مسنا لا يحمل أي علامة على الحياة".وبيّن أن أهالي القرية نقلوا المسن للعلاج في مجمع فلسطين الطبي برام الله، غير أنه وصل إلى المستشفى جثة هامدة، بحسب الأطباء.وفي منشور على فيسبوك، ألقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية باللوم على القوات الإسرائيلية في مقتل الرجل ووصفه بأنه جريمة.فيما قال الجيش الإسرائيلي في بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه نفذ عملية خلال الليل في القرية وإن فلسطينيا "ألقي القبض عليه بعد أن قاوم عملية تفتيشه"، مضيفا أنه كان على قيد الحياة عندما أطلق الجنود سراحه.وأضاف أن "دائرة التحقيق الجنائي بالشرطة العسكرية تحقق الحادث وفي نهايته ستنقل النتائج الى النيابة العسكرية".
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الضفة الغربية, الخارجية الأمريكية

واشنطن تطلب توضيحات بشأن وفاة مواطن أمريكي اعتقله الجيش الإسرائيلي

21:28 GMT 12.01.2022
© AFP 2021 / NICHOLAS KAMMالمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© AFP 2021 / NICHOLAS KAMM
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أعلنت الخارجية الامريكية، اليوم الأربعاء، أن المسن الفلسطيني الذي لقى حتفه، بعدما اعتقلته قوات الجيش الإسرائيلي هو "مواطن أمريكي"، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بتقديم توضيحات بشأن ملابسات اعتقاله ووفاته.
وقالت الخارجية الأمريكية إن عمر عبد المجيد أسعد (80 عاما) الذي تم العثور على جثته في قرية جلجليا وسط الضفة الغربية صباح اليوم، فيما كانت ربطة بلاستيكية حول معصمه، هو مواطن أمريكي، بحسب رويترز.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين: "نحن نؤيد إجراء تحقيق شامل في ملابسات وفاته".
وأضاف أن وزارة الخارجية أعربت عن تعازيها لأسرة أسعد وعرضت تقديم المساعدة القنصلية.
وقال شقيق المسن الفلسطيني المتوفى لرويترز إن أسعد كان من ميلووكي بولاية ويسكونسن، ويعيش في الولايات المتحدة منذ عقود وعاد إلى الضفة الغربية قبل 10 سنوات.
وأجّلت أسرة أسعد الجنازة حتى يوم غد الخميس للسماح بتشريح الجثة. وقال إسلام أبو زاهر، وهو طبيب محلي إنه حاول إنعاش أسعد لكنه لم يجد نبضا، مضيفا "سبب الوفاة غير واضح".
وأضاف أبو زاهر "من المحتمل أن يكون أصيب بنوبة قلبية أو نوعا من الذعر" مشيرا إلى أن أسعد خضع في السابق لعملية قلب مفتوح وقسطرة "سنحتاج إلى إجراء تشريح للجثة".
وقال رئيس مجلس المجلس البلدي في قرية جلجليا فؤاد قطوم، إن أسعد كان عائدا إلى منزله بعد زيارة أقاربه عندما أوقف الجنود الإسرائيليون سيارته، وقيّدوه، وعصبوا عينيه واقتادوه إلى مبنى لا يزال قيد الإنشاء.
وقال شهود عيان إنهم رأوا جنودا إسرائيليين يسيرون بعيدا عن أسعد حوالي الساعة 3 صباحا.
تم العثور على جثة أسعد بعد أكثر من ساعة، بحسب بائع الخضار ممدوح العبود، الذي قال إنه احتُجز هو نفسه لمدة 20 دقيقة، ثم أطلق سراحه.
وقال العبود (55 عاما) "بعد ذهاب الجنود لاحظنا وجود شخص على الأرض.."كان مستلقيًا على الأرض ووجهه لأسفل وعندما قلبناه وجدنا رجلاً مسنا لا يحمل أي علامة على الحياة".
وبيّن أن أهالي القرية نقلوا المسن للعلاج في مجمع فلسطين الطبي برام الله، غير أنه وصل إلى المستشفى جثة هامدة، بحسب الأطباء.
وفي منشور على فيسبوك، ألقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية باللوم على القوات الإسرائيلية في مقتل الرجل ووصفه بأنه جريمة.
فيما قال الجيش الإسرائيلي في بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه نفذ عملية خلال الليل في القرية وإن فلسطينيا "ألقي القبض عليه بعد أن قاوم عملية تفتيشه"، مضيفا أنه كان على قيد الحياة عندما أطلق الجنود سراحه.
وأضاف أن "دائرة التحقيق الجنائي بالشرطة العسكرية تحقق الحادث وفي نهايته ستنقل النتائج الى النيابة العسكرية".
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