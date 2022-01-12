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وزير سعودي: قيمة الثروات التعدينية في المملكة 1.3 تريليون دولار
وزير سعودي: قيمة الثروات التعدينية في المملكة 1.3 تريليون دولار
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن المملكة يتوفر لديها ثروات طبيعية يقدر حجمها بـ1.3 تريليون دولار، في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T12:03+0000
2022-01-12T12:15+0000
اقتصاد
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وأوضح الوزير، خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر التعدين الدولي، في الرياض، اليوم الأربعاء، أن هذه الثروات تضم معادن الفوسفات والبوكسيت في الشمال الشرقي، والذهب والنحاس والرواسب الأرضية النادرة في الدرع العربي غرب المملكة.وقال الخريف إن رؤية 2030 تستهدف توسيع القاعدة الاقتصادية من خلال تحويل المملكة لقوة صناعية رائدة ليكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.وأكد الوزير أهمية انعقاد المؤتمر في حشد الجهود، ووضع طموحات وتطلعات التعاون المشترك بين دول المنطقة، محل التنفيذ بهذا القطاع الحيوي والهام، بحسب ما نقلت وكالة "واس" السعودية.وقال الوزير إن "25% من هذه الرخص الممنوحة، كان قد جرى منحها خلال عام 2021"، لافتا إلى أن "عدد المجمعات المحجوزة ومناطق الاحتياطي التعديني في المملكة بلغ 431 موقعاً".ولفت الوزير إلى أنه "تم إطلاق استراتيجية شاملة للتعدين والصناعات التحويلية في المملكة تتضمن 42 مبادرة تهدف لرفع إسهام القطاع في الناتج المحلي وتوفير الفرص الاستثمارية والوظائف للمواطنين".
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اقتصاد, أخبار السعودية اليوم, السعودية

وزير سعودي: قيمة الثروات التعدينية في المملكة 1.3 تريليون دولار

12:03 GMT 12.01.2022 (تم التحديث: 12:15 GMT 12.01.2022)
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEالرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
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قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن المملكة يتوفر لديها ثروات طبيعية يقدر حجمها بـ1.3 تريليون دولار، في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها.
وأوضح الوزير، خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر التعدين الدولي، في الرياض، اليوم الأربعاء، أن هذه الثروات تضم معادن الفوسفات والبوكسيت في الشمال الشرقي، والذهب والنحاس والرواسب الأرضية النادرة في الدرع العربي غرب المملكة.
وقال الخريف إن رؤية 2030 تستهدف توسيع القاعدة الاقتصادية من خلال تحويل المملكة لقوة صناعية رائدة ليكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
وأكد الوزير أهمية انعقاد المؤتمر في حشد الجهود، ووضع طموحات وتطلعات التعاون المشترك بين دول المنطقة، محل التنفيذ بهذا القطاع الحيوي والهام، بحسب ما نقلت وكالة "واس" السعودية.
وكشف الوزير السعودي عن "خطوات مهمة لتطوير قطاع التعدين على مستوى المملكة، من بينها الترخيص لما يزيد على 1967 رخصة للاستطلاع والكشف".
وقال الوزير إن "25% من هذه الرخص الممنوحة، كان قد جرى منحها خلال عام 2021"، لافتا إلى أن "عدد المجمعات المحجوزة ومناطق الاحتياطي التعديني في المملكة بلغ 431 موقعاً".
ولفت الوزير إلى أنه "تم إطلاق استراتيجية شاملة للتعدين والصناعات التحويلية في المملكة تتضمن 42 مبادرة تهدف لرفع إسهام القطاع في الناتج المحلي وتوفير الفرص الاستثمارية والوظائف للمواطنين".
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