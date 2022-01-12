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https://arabic.sputniknews.com/20220112/وفاة-الجرذ-ماغاوا-بعدما-كشف-عن-100-لغم-أرضي-وعشرات-العبوات-الناسفة-صورة-1055274390.html
وفاة الجرذ "ماغاوا" بعدما كشف عن 100 لغم أرضي وعشرات العبوات الناسفة... صورة
وفاة الجرذ "ماغاوا" بعدما كشف عن 100 لغم أرضي وعشرات العبوات الناسفة... صورة
أعلنت جمعية "أبوبو" الخيرية في تنزانيا، اليوم الأربعاء، عن "وفاة" الجرذ الجرابي "ماغاوا"، الذي تمكن من اكتشاف 100 لغم أرضي، وعشرات العبوات الناسفة، خلال نشاطه... 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T09:35+0000
2022-01-12T09:35+0000
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وتلقى "ماغاوا" التدريب على الكشف عن الألغام، لدى مؤسسة "أبوبو" الخيرية في تنزانيا؛ وحصل على ميدالية ذهبية من المؤسسة، لـ"بطولته" في الكشف عن الألغام.وقالت جمعية "أبوبو"، في بيان، "بقلب حزين نشارك الأخبار المحزنة عن وفاة البطل الجميل ماغاوا، نهاية هذا الأسبوع". وأضافت: "كان ماغاوا بصحة جيدة وقضى معظم الأسبوع الماضي يلعب بحماسه المعتاد؛ ولكن مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع بدأ وضعه يتراجع، وأصبح يميل للنوم، وقل اهتمامه بالطعام. وبلغ سنه 8 أعوام".وساعد "ماغاوا" بإزالة الألغام في مساحة تقدر بـ 225 ألف مترا مربعا؛ وكان ينبه خبراء الكشف عن الألغام بخدش الأرض؛ مستخدما حاسة الشم المذهلة لديه.وفي أيلول/سبتمبر 2020، فاز "ماغوا" بأعلى تكريم بريطاني لحيوان من حيث الشجاعة، بسبب موهبته الخارقة في الكشف عن الألغام الأرضية، والذخائر غير المنفجرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220107/مجلة-لدى-الجيش-الروسي-آلات-وحشية-لإزالة-الألغام-فيديو-1055052076.html
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وفاة الجرذ "ماغاوا" بعدما كشف عن 100 لغم أرضي وعشرات العبوات الناسفة... صورة

09:35 GMT 12.01.2022
© Sputnik . Ahmed Abdelwahabألغام اليمن
ألغام اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© Sputnik . Ahmed Abdelwahab
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أعلنت جمعية "أبوبو" الخيرية في تنزانيا، اليوم الأربعاء، عن "وفاة" الجرذ الجرابي "ماغاوا"، الذي تمكن من اكتشاف 100 لغم أرضي، وعشرات العبوات الناسفة، خلال نشاطه لـ 5 سنوات في كمبوديا، جنوب شرقي آسيا.
وتلقى "ماغاوا" التدريب على الكشف عن الألغام، لدى مؤسسة "أبوبو" الخيرية في تنزانيا؛ وحصل على ميدالية ذهبية من المؤسسة، لـ"بطولته" في الكشف عن الألغام.
وقالت جمعية "أبوبو"، في بيان، "بقلب حزين نشارك الأخبار المحزنة عن وفاة البطل الجميل ماغاوا، نهاية هذا الأسبوع".
وأضافت: "كان ماغاوا بصحة جيدة وقضى معظم الأسبوع الماضي يلعب بحماسه المعتاد؛ ولكن مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع بدأ وضعه يتراجع، وأصبح يميل للنوم، وقل اهتمامه بالطعام. وبلغ سنه 8 أعوام".
وساعد "ماغاوا" بإزالة الألغام في مساحة تقدر بـ 225 ألف مترا مربعا؛ وكان ينبه خبراء الكشف عن الألغام بخدش الأرض؛ مستخدما حاسة الشم المذهلة لديه.
وتمكن "ماغاوا" من تغطية منطقة بحجم ملعب تنس أرضي، في 30 دقيقة؛ وهو أمر يحتاج إلى 4 أيام، باستخدام جهاز الكشف عن المعادن التقليدي.
وفي أيلول/سبتمبر 2020، فاز "ماغوا" بأعلى تكريم بريطاني لحيوان من حيث الشجاعة، بسبب موهبته الخارقة في الكشف عن الألغام الأرضية، والذخائر غير المنفجرة.
أور -77 ميتيوريت - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
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